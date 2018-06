Roland Garros: Simona Halep se coronó campeona tras vencer a Stephens

La rumana Simona Halep, número 1 del mundo, conquistó este sábado su primer torneo del Grand Slam al derrotar en la final de Roland Garros a la estadounidense Sloane Stephens (10ª), por 3-6, 6-4, 6-1.

Halep, que había perdido sus dos finales anteriores de Roland Garros (2014 y 2017) y la del Abierto de Australia de este año, infligió a Stephens, ganadora del último Abierto de Estados Unidos, su primera derrota en las siete finales disputadas por la estadounidense.

La tenista rumana de 26 años, verdugo de la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza en semifinales, tuvo que remontar un set en contra, y un 2-0 en el segundo parcial, una situación opuesta a la que vivió en la final del año pasado ante la letona Jelena Ostapenko, cuando Halep había ganado el primer set y dominaba 3-0 en el segundo antes de perder su segunda final en París.

Halep, cuyo liderato en el ranking mundial estaba asegurado ocurriese lo que ocurriese en la final, privó a Sephens del que hubiera sido su primer título en el continente europeo.

"En los últimos días no podía ni respirar, sólo intenté que no ocurriese lo que pasó el año pasado. Es increíble, no puedo creerlo, soñaba con este momento desde que comencé a jugar a tenis", expresó Halep.

"Cuando perdía por un set y un break me dije que tenía que relajarme y disfrutar del partido", añadió la rumana.

El partido no fue nada sencillo para la rumana de Constanta, en la costa del Mar Negro. Halep tuvo que sobreponerse a la presión de sus decepciones en las grandes citas y a la constancia de su rival.

Desde de la derrota en Roma el año pasado ante la ucraniana Elina Svitolina, Halep perdió seis de sus siete finales disputadas, con la única excepción del torneo de Shenzhen, en enero.

La igualada a un set liberó su mejor tenis y Halep se apuntó siete juegos seguidos que inclinaron la final a su favor.

