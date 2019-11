El último sábado, Universitario de Deportes venció 3-2 a Ayacucho e igualó a Alianza Lima en el liderato del Torneo Clausura. Sin embargo, más allá de esto, y de volver a ganar después de cinco encuentros, el hincha de la 'U' todavía luce preocupado por varias razones. Entre ellas, el equipo parece haber perdido la solidez defensiva (le hicieron cinco tantos en los últimos dos partidos), posee poca profundidad en ataque y sigue extrañando una barbaridad al argentino Germán Denis. Pese a anotar ante los ayacuchanos, Anthony Osorio sigue estando en el ojo de la tormenta y su accionar no convence del todo al hincha.

Basta colocar el nombre y apellido de dicho futbolista en Twitter para comprobar el descontento del seguidor crema. Todas son críticas y reclamos hacia su persona. Con razón o no, su molestia la justifican, básicamente, por dos aspectos: lejos de ser un chiquillo e inexperto, Osorio ya tiene 21 primaveras encima, dos temporadas con el primer equipo y sus números goleadores son bajísimos. En 24 encuentros, el larguirucho atacante solo tiene dos tantos. Los fanáticos tienen claro que en la 'U', como en cualquier equipo grande, tienes que justificar tu presencia cuanto antes, no tienes mucho tiempo para demostrar tu capacidad.

Osorio es uno de los delanteros más criticado por el hincha de Universitario en los últimos años. (Foto: GEC)

Pese a ello, cabe resaltar que en su momento, Osorio fue uno de los más destacados en la reserva crema y también en las divisiones menores de la institución. O sea, no es gratis la confianza que le dio en su momento Pedro Troglio, Nicolás Córdova y, ahora, Ángel Comizzo. Sin embargo, no es la primera vez que los estudiantiles promueven un '9′ de sus categorías inferiores al primer equipo y los resultados no son del todo deseado. Para comprobar dicha teoría, basta echarle un vistazo al presente de los últimos centro delanteros que fueron producto de la casa, y que hicieron mucho ruido al debutar en Primera, pero finalmente acabaron en equipos de una menor trascendencia. A continuación revisamos algunos casos.

Jeankarlo Chirinos

Chirinos tuvo su mejor actuación ante Sporting Cristal, al que le marcó un tanto. (Foto: GEC)

En el año 2009 llegó al América Cochahuayco (filial de Universitario) y, dos años más tarde, fue promovido al primer equipo. Un dato curioso es que en Cochahuayco fue habitual suplente de Raul Ruidiaz, quien hacía dupla con Wilkin Cavero. En el 2011 fue goleador del torneo de reservas con 11 goles y tuvo un debut soñado en Primera. En un duelo contra Sporting Cristal, logró marcar el 1-1 con uno de los tantos más gritados de los últimos años por la Trinchera Norte.

Sin embargo, no logró rendir como se esperaba. En el 2016 fue subcampeón de la Segunda División del Perú con Sport Áncash al perder la final contra la Academia Deportiva Cantolao. Luego no llegó a un acuerdo para renovar y al quedar libre fichó por Comerciantes Unidos. Lo último que se supo de él es que en el 2018 fichó por Alfredo Salinas, pero con el club cusqueño descendió de categoría.

Joyce Conde

Juan Reynoso habló muy bien de Conde. Lamentablemente nunca pudo rendir en el cuadro crema. (Foto: GEC)

"En el futuro este muchacho va a parar la olla y nos va a dar de comer a todos en el club”, se refirió así Juan Reynoso en el 2009 al altísimo atacante (mide 1.90). Pero, las cosas no salieron como se esperaba, ya que no marcó un solo gol en quince partidos con el primer equipo, y terminó pasando sin mayor suerte en César Vallejo y varios clubes de segunda división y Copa Perú (Walter Ormeño, Atlético Torino, Escuela Piuranitos, Unión Huaral, entre otros). Actualmente milita en el recién ascendido ALianza Universidad, en donde no le ha ido tan mal al haber marcado 6 goles en 24 partidos. ¿Tendrá su segunda oportunidad con Universitario? solo el tiempo lo dirá.

Rodrigo Camino

Rodrigo Camino apareció con como la gran esperanza de gol. Nunca dio la talla. (Foto: GEC)

Fue catalogado como el futuro ‘Peter Crouch’ de Universitario. Media 1.93 m y tuvo buenas actuaciones en la reserva. En el año 2012 fue ascendido al primer equipo e hizo su debut oficial en primera división el 25 de marzo de 2012 ante Juan Aurich. En ese mismo año formó parte del equipo de Universitario de Deportes sub-20 que participó en la Copa Libertadores Sub-20 realizada en el Perú. Después de aquella celebración su carrera se vendría a pique.

En septiembre de 2013 fue cedido en préstamo al Pacífico F. C, club donde anotó su primer gol en la Primera División del Perú, y de allí estuvo en Cienciano, Coopsol, Cantolao y su último club fue San Lorenzo de Porococha. En este último jugó hasta el año pasado y de no se supo más de él.

Sandro Montesinos

Montesinos jugó este año por Sport Loreto. (Foto: GEC)

Es uno de últimos centro delanteros que fueron catalogados como promesa en Ate. No obstante, este año fue prestado al Sport Loreto y no se ha manifestado públicamente el deseo de del club crema para volver a contar con sus servicios. Sandro debutó en Primera División el año pasado cuando Universitario enfrentó a Comerciantes Unidos en el Monumental. El mismo Jersson Vásquez fue el encargado de cortarle el cabello como se acostumbra a hacer con los muchachos que debutan en la máxima categoría. ¿Qué pasará con él en el futuro?

Jesús Rey

Jesús Rey nunca pudo ratificar las buenas actuaciones que tuvo en la reserva merengue. (Foto: GEC)

Hijo del ex delantero crema Eduardo Rey Muñoz, Jesús fue uno de los que más ilusionó al hincha en su momento. Pero, otra vez, estos se llevaron una nueva decepción. En el 2004 debutó con la ‘U’ en Primera, y hasta estuvo a prueba en el Bayern de Múnich, sin embargo, el cuadro muniqués y Universitario no se pusieron de acuerdo en la parte económica, por lo que el jugador tuvo que volver al Perú. Tuvo pasos fugaces por Real Garcilaso, Coronel Bolognesi, Alfonso Ugarte, San Simón y colgó los chimpunes el año pasado, con la camiseta del Credicoop San Román de Juliaca.

Daniel Maldonado

Daniel Maldonado tuvo una buena campaña con Unión Huaral, y eso permitió que regresara a casa. Sin embargo, no estuvo a la altura. (Foto: GEC)

En el año 2003 Universitario lo llama para formar parte de su primer equipo. Sin muchas oportunidades de jugar prueba suerte en otros equipos como el Grau-Estudiantes y el Unión Huaral, donde logra destacar, lo que motiva que la "U" lo reincorpore. El atacante no estuvo a la altura y terminó desembarcando posteriormente en Sport Boys, FBC Melgar, Atlético Minero y el Inti Gas en la segunda división. Regresó a Huaral en el 2014 y al término de ese año no volvió a jugar al fútbol profesionalmente.

Gonzalo Maldonado

Maldonado fue el '9' de la selección peruana Sub 22 que jugó los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. (Foto: GEC)

Desde el año 2014 alternó entre el equipo profesional y de reservas merengue. Hizo su debut profesional el 16 de febrero de 2014 en la derrota por 1-0 ante la Universidad César Vallejo en la primera fecha del Torneo del Inca 2014. Pero, en el 2015 decidió rescindir contrato e irse a probar suerte en Melgar. Allá tampoco se pudo hacer un lugar y actualmente milita en el Regatas Lima que participa en la Copa Perú.

Sebastián Bravo

Bravo fue una de las últimas promesas cremas que aparecía como el '9' del futuro. Al final no tuvo muchas oportunidades. (Foto: GEC)

Pudo debutar con el primer equipo en la temporada 2016-17. Pero, como el resto de casos, nunca pudo afianzarse y tuvo que hacer las maletas para buscar un mejor futuro en otros clubes. En el presente forma parte de Cantolao, aunque solo disputó un partido en la Liga 1. Justamente, por cosas del destino, fue ante los merengues.