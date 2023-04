Este sábado 22 de abril del 2023 desde las 21:00 horas, Lakers vs Memphis Grizzlies en vivo disputan un partido por la serie de los PlayOffs de la NBA . el tercer partido de la serie lo disputarán los dos equipos el sábado en Los Ángeles, quizás con la presencia en la pista de Morant. Para que no te pierdas ninguna incidencia te contamos que podrás seguir este encuentro con la transmisión de TNT (en USA), ESPN (En Argentina y México), Vamos (España). Además puedes ver la señal de streaming de Star+ (AR, MX), Movistar Plus+ (ES), SlingTV (US), NBA League Pass (Global).

VIDEO RECOMENDADO Lakers vs Memphis Grizzlies en vivo. FUENTE: @Lakers