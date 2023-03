Llegó el momento de vivir la experiencia de WrestleMania . El evento se llevará a cabo este sábado 1 y domingo 2 de abril en el en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos. Además, no te pierdas las luchas entre John Cena vs Austin Theory y Roman Reigns vs. Cody Rhodes, que prometen dar de qué hablar. Podrás seguir las peleas de principio a fin a través de la señales internacionales de FOX Sports Premium para México, Peacock para Estados Unidos y WWE Network para el resto del mundo. Asimismo, en El Comercio también encontrarás la cobertura del evento, en tiempo real.

