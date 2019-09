Alfredo 'Perro' Angulo vs. Peter 'Kid Chocolate' Quillin EN VIVO EN DIRECTO | VER ONLINE protagonizarán una pelea de boxeo este sábado 21 de septiembre (9:30 pm. VER EN VIVO vía FOX Sports) en el Rabobank Theater de Bakersfield de California.

El evento estelar de Premier Boxing Champions de este sábado 21 de septiembre tendrá en cartelera la pelea de boxeo entre Alfredo Angulo vs. Peter Quillin en lucha de doce rounds por el peso mediano y en el Rabobank Theater de Bakersfield de California - Estados Unidos.

Alfredo Angulo vs. Peter Quillin EN VIVO vía FOX Sports: boxeo en California por el peso mediano. (Video: YouTube)

El boxeador mexicano Alfredo Angulo (25,21ko-7) dejó atrás sus mejores días en el mundo del pugilismo. Con 36 años, el 'Perro' cuenta con la experiencia de los que se retiran; pero, se niega a hacerlo sin tentar una vez más la obtención de un título mundial.

"Cuando me dijeron de Quillin no dudé, primero porque es una buena pelea y porque si alguien, cómo es su caso, está clasificado como cuarto del mundo por la Federación Internacional de Boxeo, eso me daría una nueva oportunidad de pelear por un campeonato", sostuvo Alfredo 'Perro' Angulo previo al combate con Peter Quillin.

Alfredo Angulo vs. Peter Quillin EN VIVO vía FOX Sports: boxeo en California por el peso mediano. (Foto: Twitter)

También con la edad de 36 años, el estadounidense Peter Quillin (34,23ko-1-1) buscará recuperar renombre noqueando al mexicano, entendiendo que esto le daría un envión más a su carrera en búsqueda del ansiado título mundial.

"Cuando la gente lo vea para esta pelea, verán a un nuevo Quillin", dijo su entrenador Aureliano Sosa a la cadena deportiva internacional ESPN. “Un Peter Quillin que va a usar su jab mucho más. Él va a poner el jab en diferentes lugares, [ser] más inteligente con los pies, más inteligente al mover los hombros. Definitivamente se verá como un 'Kid Chocolate' más joven", sostuvo el preparador de Peter Quillin.

