Chile vs. Ecuador: Alexis Sánchez y el asombroso remate para el 2-1 por la Copa América 2019 | VIDEO El delantero Alexis Sánchez realizó un espectacular disparo para el 2-1 durante el cotejo entre Chile vs. Ecuador en el Arena Fonte Nova por la segunda fecha del grupo C de la Copa América 2019

