Horacio Pagani agredió a compañero tras 'dos minutos de furia' en vivo | VIDEO

El periodista deportivo argentino Horacio Pagani lanzó un pelotazo a uno de sus compañeros al no soportar la broma que este le hizo en vivo. Las imágenes circulan en la plataforma de videos de YouTube.

El panel de "Estudio Fútbol" venía analizando lo complejo que son los descensos y ascensos en el torneo de primera división, cuando de pronto Gastón Recondo quiso resumir las ideas.

"La próxima temporada va a constar de 34 partidos. 23 por la Superliga, que será un torneo corto que terminará en marzo, y después se va a jugar...".

Según el clip de YouTube que acompaña esta nota, Esteban Edul bromeó y dijo: "Mejor que lo explique Horacio que tanto entiende cómo se desarrolla el torneo".

La broma se generó porque minutos antes Pagani había minimizado la polémica en torno a la compleja agenda del fútbol argentino.

Tras escuchar la broma de Edul, Horacio Pagani perdió los papeles y se levantó de su sitio: "¡La repu... sos un pelotudo. La con... Te voy a meter una piña (puñete). Este es un imb... ¿Se dan cuenta la falta de respeto?", manifestó indignado.

"¡A mí no me faltás el respeto, no te hagás el idiota!", añadió Horacio según el clip de YouTube.

En la parte final del escándalo, Horacio Pagani se paró, se acercó al lugar de Edul y le lanzó una pelota, sin darle en el rostro, claro está.

No es la primera vez que Horacio Pagani pierde los papeles en vivo por una situación de este tipo. En YouTube hay varios videos similares.