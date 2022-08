¿Te gusta la historia y los recorridos turísticos? Ahora puedes conocer más sobre el centro de Lima y el archivo del diario decano. En El Comercio hemos preparado una nueva experiencia para que 10 de nuestros suscriptores - más un acompañante cada uno- tengan la oportunidad de visitar y conocer la hemeroteca del diario, ubicada en su sede histórica, como parte de un recorrido guiado por especialistas que abarcará varios lugares el centro de Lima.

Hemeroteca Diario El Comercio

La experiencia se realizará el lunes 29 de agosto a las 3:00 p.m. e iniciará en la hemeroteca del decano. Durante su visita, los suscriptores serán recibidos por el jefe de proyectos y periodista de El Comercio, Mario Cortijo. Posteriormente, serán parte del tour guiado en el Centro Histórico de la capital por Héctor Walde, jefe del Equipo de Arqueología de Lima y Omar Esquivel, historiador y especialista en arte.

Si quieres participar de esta experiencia, solo debes REGISTRARTE AQUÍ . Antes de completar el formulario de registro, recuerda que debes tener disponibilidad completa el día del evento desde las 3:00 p.m. Los ganadores serán anunciados el viernes 26 de agosto a través del correo electrónico y/o celular registrado.

Durante el recorrido, los suscriptores visitarán el Bar Manhattan y Edificio Italia, el Hotel Maury, la Plazuela de San Francisco, la Calle del Rastro, la Plaza Mayor de Lima, el Molino de Aliaga, la Plazuela y Convento de San Francisco así como también el Santuario de Santa Rosa y la Plaza Francia. Para esta experiencia, se recomienda vestir zapatos o zapatillas cómodas para disfrutar de la caminata de manera cómoda.

Pileta de la plaza Mayor de Lima.

Plaza Francia

Santuario de Santa Rosa - Mural / ALEXIS HUACCHO

Molino de Aliaga

¿Te lo vas a perder? No esperes más y sé parte de esta nueva experiencia. Si aún no eres suscriptor de El Comercio, suscríbete. Pronto tendremos más novedades y sorpresas que no debes dejar pasar.