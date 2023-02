“Como el mercado todavía es pequeño, a pesar de la pandemia no ha dejado de crecer. La relación que tiene con el PBI es de 0,025% cuando en general el promedio de los mercados es que estén en alrededor del 0,070%. Ahí ves que hay un espacio y una capacidad para seguir creciendo”, explica.

Al ser consultado sobre los motivos por los que la proyección para el 2023 es de un incremento en ventas por US$15 millones y no mayor a pesar de tener ese referido espacio frente a otros mercados, Sánchez resalta que, si bien el ritmo de demanda y contratación de publicidad continúa siendo saludable, la mayor parte de los nuevos anuncios se canalizan en plataformas digitales donde el costo promedio es menor.

“La pandemia del Covid-19 introdujo mucho la digitalización de la publicidad y el precio promedio bajó. La misma frecuencia con la que se emite una serie de spots en medios como la televisión , es más barata en medios digitales”, afirma.

Según indica, en el 2020 la publicidad digital registró sus mejores niveles, y sus ventas en el mercado aumentaron en 50%. Agrega que en los siguientes dos años este rubro no mantuvo ese ritmo, pero sí continuó creciendo a doble dígito.

Ventas

Para Havas Group, el 2022 significó un año de mayores ventas. Sus ingresos crecieron en 10% fundamentalmente por el éxito de su propuesta.

“Esa oferta en conjunto (publicidad, análisis de datos y creatividad) hace que nuestros niveles de facturación crezcan de manera sostenida. Cuando combinas las tres disciplinas das una solución más integral al negocio del cliente, le das un entendimiento más holístico de la comunicación y cómo esta impacta al negocio. Eso hace que la gente se quede más tiempo con nosotros”, detalla.

Asimismo, destaca que el éxito de la propuesta no fue repentino. Se debió a que la firma fue mejorando su oferta en los cinco años que esta lleva en el mercado.

“En sus primeros años tuvo buenos resultados, pero una vez que pasó el Covid-19 y se regresó a la normalidad, los clientes se quedaron con la solución holística porque muchos de sus esfuerzos ya se encontraban en la digitalización. No podías hacer campañas de ‘branding’, no podías hacer o vender nada que no fuera a través de una plataforma digital”, asevera.

(Foto: iStock) / Tevarak

De esta manera, durante 2022 la cartera de clientes de Havas Group aumentó en 6%.

“El crecimiento no solo viene del número de clientes, sino de la cantidad de productos que cada cliente consume”, especifica Sánchez.

Expansión

La empresa proyecta que el 2023 será el año de su internacionalización, lo que aumentará el valor de las piezas publicitarias.

“Tenemos un emprendimiento desde el Perú para ser un ‘hub’ digital y atender mercados como Estados Unidos o Inglaterra para las campañas digitales. Eso significa que habrá más profesionales contratados, habrán más ingresos y podremos competir con mercados más sofisticados como India o Argentina. Un mismo servicio en otro país puede costar hasta 10 veces más que el promedio en Perú”, detalla.

Así, la empresa proyecta buenos resultados para este año.

“En 2023 habrán crecimientos más agresivos, estamos hablando de un 15%”, agrega Sánchez.