En los últimos 12 meses, el sistema privado de pensiones es el que más cambios de regulación ha experimentado tanto por la pandemia como por las medidas del Congreso, calificadas de populistas por los entendidos. Jorge Ramos, CEO de Sura, hace un análisis de los problemas estructurales del sistema y plantea los cambios que se necesitan.

—A la fecha, ¿cuál es el balance de los negocios de Sura en el Perú desde que empezó la pandemia?

Para el negocio de AFP ha sido, quizás, el año más duro que ha tenido el sistema. No tuvimos ingresos un mes, por la suspensión de los aportes, y tuvimos que trabajar más que nunca porque había que distribuir los fondos entre millones de personas, tarea que nos la dio el Congreso para lo cual no estábamos preparados. En el frente de inversiones, experimentamos un ataque brutal porque la rentabilidad era negativa y siempre dijimos que esa pérdida se iba a recuperar y se recuperó con creces. Ha sido un año lleno de desafíos y obviamente con un impacto relevante en los resultados financieros de la empresa.

—Si el negocio presenta desafíos, ¿por qué participaron en una nueva la licitación de afiliados?

Porque el accionista [el Grupo Sura] tiene una visión de largo plazo. Nos presentamos a la licitación de afiliados en plena pandemia y nadie más fue, porque la otra AFP que se presentó [Prima AFP] fue con una oferta que estaba por encima del rango base de la licitación. También pedimos ayuda al accionista, porque no sabes la cantidad de personas que trabajan en la empresa y me decían mi mamá está mal, no hay cama, no la puedo internar, lo mismo pasaba con sus hermanos o ellos mismos, y participamos en el programa de Comex de adoptar un hospital. El accionista nos dio un millón de soles para ayudar a equipar el Hospital Dos de mayo. También, participamos económicamente para ayudar a traer las vacunas. Eso dice mucho de la calidad de accionista que tenemos.

—¿Cuál es su posición sobre la norma de retiro de fondos por cuatro UIT (S/17.600)?

Estamos de acuerdo en darles recursos a las personas que se quedaron sin empleo y que están enfermas, pero cuando la norma es démosle 4 UIT al que quiera, obviamente tenemos que estar en contra. Lo que están haciendo es liquidar sus ahorros y después no van a tener pensión. También, hay una iniciativa para hacer una reforma y te preguntas a este paso, qué vas a reformar si estás destruyendo lo que hay. Hay un problema muy serio aquí, que es sacar una reforma en la que dice que el Estado va a centralizar el manejo de las pensiones. Las personas no quieren eso y con mayor razón van a retirar su plata por temor a que la reforma se las quite.

—¿Cree que el Tribunal Constitucional deba intervenir?

Espero que se haga la consulta al Tribunal Constitucional (TC), porque los fondos de pensiones son para las pensiones y no para otra cosa. Ya recuperamos la etapa más crítica de la pandemia y entregarle dinero a las personas que están trabajando y reciben ingresos, no tiene mucho sentido. Pienso que la consulta al TC la debería hacer el Ejecutivo, para que de una vez resolvamos el tema y si el Tribunal dice sí, repartamos todo. Un poco lo que dice el gremio del sector es si en realidad no quieren que haya pensionistas en el país díganlo de frente y hacemos un plan ordenado para desarmar los fondos, pero no pretendan después decir que este sistema es malo y no funciona porque los fondos no alcanzan para pensiones, cuando lo hemos usado para todo.

—¿Sí están de acuerdo de que se necesita una reforma?

Estamos de acuerdo de que haya una reforma y consideramos que el sector privado debe cumplir un rol en el sistema previsional que sea. Estamos convencidos de que podemos agregar valor y que es más eficiente que el manejo del gobierno. Con esa visión de largo plazo nos hemos preparado y hemos ganado las licitaciones. Estamos llegando a un precio que nosotros consideramos que es de equilibrio de mediano plazo. Hoy, con la nueva licitación, a partir de mayo vamos a cobrar una comisión de 0,79% sobre el valor de los fondos de pensiones, menos del 1% al año. Puedes abrir la administración de pensiones para que vengan de dónde quieras y AFP Integra está en condiciones de competir con quién sea.

—¿Por qué una comisión de 0,79% es la adecuada para la administración de fondos de los afiliados y no menos?

Porque conocemos los estándares y los precios que se manejan en el mundo de gestión de activos en el ámbito global. Si la pregunta es, ¿hay fondos a escala global que cobran menos de 0,79%?, la respuesta es sí, pero en su mayoría son fondos de ‘money market’. Vale decir, fondos de muy corto plazo, que tienen una carga operativa mucho menor. Nuestro precio es súper competitivo incluso con la competencia, porque los afiliados de las otras AFP locales están pagando 50% más de lo que nosotros cobramos, no es una diferencia chica, es el 50% más y esto es relevante.

—Si bien las licitaciones de afiliados han permitido bajar los precios, hay afiliados que pagan a su AFP el 50% más de lo que ustedes cobran, como menciona, ¿cómo hacemos para aumentar la competencia?

En la industria AFP hay un problema estructural que es el hecho de que la elasticidad precio [la sensibilidad de los afiliados sobre las comisiones de administración] es muy baja, porque si mi competidor cobra 50% más que yo y el que está afiliado con él no se cambia, quiere decir que no le importa el precio. Si no hubiera una baja elasticidad, los precios hubieran bajado más. Todo el mundo habla que el sistema cuesta mucho y no sé qué, pero hay una diferencia de más del 50% y no se cambian. ¿Por qué no hay más competencia?, básicamente porque el miedo al cambio de reglas de juego es muy grande. Los últimos que han entrado al negocio de AFP están espantados.

REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL PERUANO

—¿Cuáles son los aspectos que debe tocar una reforma?

Partamos de la siguiente pregunta: ¿por qué hasta ahora no se ha hecho una buena reforma del sistema de pensiones en el Perú? La respuesta es muy sencilla, porque no es popular. Si se quiere hacer realmente una reforma y aumentar las pensiones, la fórmula, todos lo sabemos, es o aumentar las contribuciones, o aumentar la edad de la jubilación, o el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo y subsidiar. Si no se toman en cuenta uno de los tres o los tres, es imposible mejorar las pensiones. La matemática no da para que una persona que aporta el 10% de sus ingresos, que en el Perú no llega a ser ni 20 años, pueda financiar una pensión para 30 o 35 años.

—¿Hacia dónde debe apuntar la reforma?

Tenemos que regresar a un sistema en el que se brinden pensiones y eso implica que a la hora que una persona se va a jubilar deba acceder a una renta vitalicia o un retiro programado, o cualquier otro producto pensional. Se debe abrir la competencia para que las personas puedan llevar el dinero a un producto que la SBS califique como pensional, porque hoy día existen las rentas flexibles, que brindan pagos por cinco años y eso no es un producto pensional. Dicho producto podrían producirlo las compañías de seguros, los bancos, los fondos mutuos, gestores del exterior, quien sea, pero que al menos garantice un flujo de por lo menos 20 años. Acá lo que está pasando es que el fondo de pensiones se está convirtiendo en un depósito CTS y este último está desapareciendo.

—¿Qué se necesita para la implementación de una pensión mínima en el SPP?

En el Perú necesitamos una pensión mínima y todos estamos convencidos de ello, pero ¿qué condiciones se va a exigir para brindar esa pensión mínima? Por lo menos, la persona debe jubilarse a los 65 años y haber ahorrado 20 años o más y si no le alcanzó recién el Estado tiene que ponerle la diferencia. En el Perú, las personas se jubilan por desempleo a los 55 años en el caso de los hombres y a los 50 años las mujeres. Ahora hay una iniciativa que busca que los hombres se jubilen a los 50 años e incluso que las personas puedan sacar su plata a los 40 años cuando no tienen empleo, estamos yendo para atrás.

—¿Con los retiros de fondos en los últimos años, en cuánto podría haber caído las tasas de remplazo?

Hay varios ángulos para medir esto. En primer lugar, la cantidad de personas que se han quedado con saldo cero, que es alrededor del 40% de los afiliados, y si sigue será mayor. En segundo lugar, están las personas que retiraron en un pésimo momento, cuando los fondos estaban afectados por los mercados internacionales. En algunos casos se ha perdido el 30% de rentabilidad. Probablemente han sacado esa plata y la han metido al banco y están ganando cero, entonces, también se han visto afectados.

NEGOCIOS DE GESTIÓN DE PATRIMONIO DE SURA

—¿Cómo les va en los otros negocios?

La figura es totalmente distinta. Nuestra administradora de fondos mutuos ha crecido el año pasado cerca del 40% y nuestra casa de bolsa ha crecido cerca del 60%. Las personas que han mantenido sus ingresos durante la pandemia, con un nivel de gasto menor, están aumentando su capacidad de ahorro y esto se ha visto reflejado en un crecimiento del ahorro voluntario. La industria de fondos mutuos creció debajo del 20% y nosotros crecimos en 45%.

—¿Cuál ha sido la receta?

Nos hemos convertido en los líderes que es ‘money market’ en el Perú. Hemos ganado cuota de mercado, tenemos más del 10% en el mercado de fondos mutuos y los hemos ganado compitiéndole a los cuatros bancos con las tremendas redes que tienen. Estamos abriendo trocha en este mercado con unos resultados muy buenos por la calidad de los productos que le damos a nuestros clientes. Ese negocio va como un tren. En plena pandemia hemos creado empresa, abrimos la titulizadora.

—¿Cuál es el negocio con la titulizadora?

Creemos que la clase de activos que va a dominar el manejo de patrimonios en los próximos años son los productos alternativos y esa es la tesis a la que estamos apuntando. La titulizadora es justamente la que estructura ese tipo de vehículos. Tenemos varios fondos alternativos, el primero que hicimos fue el primer firbis [fondo de inversión para propiedades inmobiliarias] y hoy somos los líderes en el negocio de fondos de renta inmobiliaria. Tenemos alrededor de US$270 millones de personas naturales invertidos en los tres fondos de bienes raíces de rentas que tenemos. En este año, al primer trimestre los fondos están creciendo al 40%, la SAB creciendo al 70%, es decir estamos duplicando el tamaño del negocio en dos años. Estamos ganando participación de mercado y creciendo en el Perú.

