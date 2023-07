El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. anunció que el portafolio de los gobiernos regionales ha ido creciendo en el tiempo, pero los proyectos no se han ejecutado y, desde su cartera, en busca de trabajar con estos gobiernos con una mirada de mediano y largo plazo, lanzará por primera vez una cartera de proyectos priorizados en el 2024.

Para el titular de Economía, señaló que existe la visión de trabajar con las regiones pero con un planeamiento. “No se van a abrir proyectos así por así, tienen que terminar los proyectos para abrir otros. Ordenar el país cuesta, pero se tiene que hacer”, anotó en el marco de la XIV Edición del Foro Internacional de Economía “Quo Vadis 2023″ que realiza la Cámara de Comercio de Lima.

Ejecución

Contreras afirmó que, si bien ha habido avances en la descentralización, esta también ha tenido retrocesos y las brechas sociales como el acceso al agua, a la salud o educación, son grandes y coexisten con presupuestos de máximos históricos.

“El presupuesto del 2022 ascendió a S/ 66 mil millones y el 65% está concentrado en los gobiernos regionales. No hemos podido descentralizar el gasto. Darles la plata a las regiones y olvidarnos de si ejecutan o no, si ejecutan bien o no y eso es lo que tenemos que hacer, retomar esta agenda de mayor transparencia”, explicó.

Así, el primer problema que tienen que enfrentar es la baja ejecución pues históricamente los gobiernos han ejecutado en promedio menos del 70% de los presupuestos.

“La descentralización es contradictoria, más plata, más proyectos y poca ejecución. Lo peor, mcuha corrupción. No solo no ejecutas los recursos que te dan, sino también tomas parte de esos recursos para el uso privado”, sentenció.