Conforme a los criterios de Saber más

A pesar de la segunda ola del COVID-19 y el ajuste de las proyecciones de crecimiento sobre la economía, el BBVA espera aumentar sus colocaciones tanto en el segmento de personas como empresas. Fernando Eguiluz, CEO del BBVA, hace un análisis sobre la coyuntura y detalla los planes del banco para este año.

–¿La banca al igual que los capitales son más cautos en episodios de incertidumbre, ¿en un año electoral y de pandemia, la banca aumentará su oferta de créditos?

El sistema financiero peruano tiene buenos indicadores de solvencia, adecuada cobertura, buenos niveles de liquidez y de capitalización. Esto nos permite como sector afrontar esta crisis de una manera llevadera. Esta crisis aún no termina, pero tenemos buen músculo para sobrellevarla. Por ello, en este momento es necesario seguir impulsando el crédito en personas y empresas con una adecuada evaluación de esta nueva realidad para así poder contribuir con la recuperación económica del país, que para nosotros es lo más importante.

–Si bien es necesario impulsar el crédito en un contexto como este, ¿qué tan viable es que pueda aumentar?

En este año vamos a ver una recuperación gradual y heterogénea de la economía, pero en definitiva vamos a tener un escenario de crecimiento económico. Vale la pena recordar que el Perú llevaba 20 años de crecimiento sostenido y estoy seguro de que vamos a regresar a esta senda y en este entorno siempre es posible aumentar el crédito con un correcto monitoreo y estar muy de cerca sobre todo de nuestros clientes y con las autoridades. Yo sí veo factible que en este año tengamos un buen apoyo como sistema financiero para incrementar el crédito.

(Foto: Francisco Neyra / GEC)

–¿En cuánto podría aumentar sus créditos en el sector empresarial el BBVA en el 2021?

En BBVA, en el mundo empresarial, queremos crecer, en la parte crediticia, en más del 7% con respecto al año anterior, incluyendo el gran crecimiento que tuvimos con Reactiva. En el 2020, reprogramamos más de 290 mil créditos por un monto de S/19.300 millones y otorgamos con Reactiva más de 39 mil créditos por un monto superior a los S/14.000 millones. Además, al inicio de la crisis, fuimos el único banco que congeló por tres meses las cuotas de los créditos de nuestros clientes personas naturales y mipymes, aplazándolas al vencimiento, sin el cobro de intereses adicionales, cuando otros bancos apoyaron solo con dos meses y calendarizaron esas cuotas en la vida del crédito, y hubo alguno que otro banco que no apoyó a sus clientes.

–¿Todavía es necesario del apoyo del Gobierno para expandir el crédito empresarial?

Partiría mi respuesta en dos. En primer lugar, por supuesto que hay espacio para que el sistema financiero siga prestando en esta coyuntura y debemos hacerlo. En segundo lugar, estoy convencido de que la mejor manera de sacar adelante el país es mediante una gran coordinación entre la iniciativa privada y el Gobierno. Con la confianza y los programas e incentivos correctos, tenemos la combinación perfecta para ayudar a la pronta recuperación del país.

–¿Qué tipo de programa sería el adecuado para expandir el crédito?

Podría ser un programa como Reactiva que fue exitosísimo. Si hubiera un segundo programa similar, ayudaría mucho a acelerar la recuperación del país. Si el programa de apoyo fuera sectorial, también sería muy positivo. Tenemos sectores muy afectados como el turismo, la hotelería, viajes, entretenimiento y ocio. He tenido reuniones con Canatur para entender la problemática del sector y apoyarlos desde el banco y mediante un programa gubernamental. Diría que el 90% o 95% del sector enfrenta dificultades importantes por la contracción económica, pero los negocios están a la espera de la reactivación.

–En el caso de los préstamos a personas, ¿aumentarían sus colocaciones?

Queremos ser un banco más ‘retail’ cada día y trabajamos en forma importante para lograr ello. El año pasado fuimos de los bancos que más crecimos en los créditos de consumo y en tarjetas. Nuestra participación de mercado y el apoyo a más peruanos son lo que más foco le estamos poniendo. El año pasado lanzamos las tarjetas de crédito Cero, que no cobra membresía, y la Tarjeta Cuota Fija, con la que siempre sabes lo que vas a pagar al cierre del mes. Diría que tenemos mucho foco en crecer también el segmento de consumo, tarjetas de crédito e hipotecas, en el 2021. Por ello, vamos a trabajar muy de cerca con nuestros clientes, usando mucho los datos e innovando en productos y servicios para toda nuestra banca ‘retail’.

–¿En cuánto podría aumentar el crédito para personas?

En nuestro caso, estimamos un crecimiento de entre 5% y 7% en el mundo de personas naturales.

(Foto: GEC)

–¿La fijación de topes a las tasas de interés podrían afectar sus planes?

Lo que me preocupa de esta ley es que se pierda la predictibilidad de las normas y la estabilidad institucional. Si de un momento a otro se cambian las reglas de juego en medio de una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, definitivamente se socava la confianza. En este contexto, generar confianza es lo más importante que se puede hacer para fomentar la inversión privada y recapitalizar a las empresas. También, una ley como la que mencionas desincentiva la inclusión financiera en un país que la necesita. Sigo implorando a la sensatez de los actores políticos que la han promovido y a los que tienen que trabajar sobre su aplicación para que mediten y vean que no es el mejor momento para promover este tipo de iniciativas.

–¿Cómo espera que sea el desenvolvimiento de la morosidad en el año y cuándo se sinceraría?

En la actualidad no estamos observando un deterioro significativo de la calidad de los activos en el país, debido a las medidas de apoyo públicas como de cada una de las entidades financieras. También nos perece que el costo del riesgo podría mejorar en este año, porque pensamos que las provisiones podrían haber alcanzado su máximo nivel el año pasado.

En el mundo de personas observamos un buen comportamiento de pago de nuestros clientes con préstamos reprogramados y también en los clientes que optaron por no reprogramar sus créditos. Veo la situación un poco más estable en lo que va del 2021, pero esto va a estar condicionado a si tenemos una tercera ola y el ritmo de vacunación en el país.

–¿Tienen previsto lanzar nuevos productos en este año y cuáles son?

Sí, tal como el año pasado lo hemos demostrado. En el 2020, además del lanzamiento de varios productos, lanzamos nuestra nueva App en plena pandemia. Esta cuenta con 185 funcionalidades, que ayudan tanto a la seguridad como a la autorización de operaciones y contratación de productos digitales. Te puedo adelantar que, a partir de esta semana, el código de valor de verificación (CVV) que se encuentran en el reverso de las tarjetas de crédito del BBVA será dinámico. Lo vas a poder ver en la App y cambiará cada 5 minutos. Esto lo hacemos con la finalidad de otorgar mayor seguridad en todas las compras online. Hemos visto que el fraude cibernético se ha incrementado en forma importante en esta pandemia y como ya lo he repetido, nosotros estamos pensando en el bienestar de nuestros clientes. No hemos escatimado un sol en la inversión y lo seguiremos haciendo durante todo este año.

–¿Qué otros productos o servicios piensan lanzar?

No te puedo adelantar más porque estamos viendo que la competencia nos está copiando. Ya hay un banco que está por lanzar la tarjeta de cuota fija que presentamos el año pasado. La competencia innova en la subrogación (compra de deuda de clientes de otros bancos) y no en cómo tener mejores productos y servicios para sus clientes.

–¿Aumentará la competencia en este año por la subrogación o compra de deudas?

El mercado financiero peruano se caracteriza por una voraz competencia en el negocio de la subrogación. Siempre se está buscando subrogar y subrogar, por eso vamos a trabajar mucho en la fidelización de nuestros clientes, en que nuestros clientes vean más valor en nuestros productos y servicios y en satisfacer cada una de sus necesidades.

–¿Cómo terminaron el año pasado y en cuánto tiempo esperan que los resultados e indicadores de la banca vuelva a niveles precrisis?

En el 2020 pudimos afrontar de una buena manera la crisis, pudimos brindar mucha cercanía y acompañamiento a nuestros clientes, los ayudamos a reestructurar sus deudas y a crecer, aunque tuvimos una caída muy importante en nuestras utilidades. Creo que, en la segunda mitad de este año, una vez pasada las elecciones generales, vamos a empezar a regresar a los niveles de actividad que tuvimos previos a la crisis, pero para regresar a los números que teníamos antes de la pandemia todavía será todo el siguiente año.

–¿Qué papel tendrán las agencias del banco en sus planes?

Las oficinas bancarias siguen siendo una pieza clave en nuestra estrategia y los equipos que participan en estas cumplen un servicio esencial en las actuales circunstancias. Desde que empezó la pandemia y al ser decretado nuestro negocio como un servicio esencial, me la he pasado muy de cerca con todos nuestros compañeros de nuestra red de oficinas. Este vínculo y retroalimentación nos permite innovar, flexibilizar, cambiar y ajustar todos nuestros productos y servicios en beneficio de nuestros clientes y no clientes.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

MTC implementó la nueva licencia de conducir electrónica