El Banco Central de Reserva (BCR) informó que la balanza comercial anual en los a noviembre de 2023 dejó un superávit de US$16.891 millones.

La entidad detalló que a nivel mensual, en noviembre la balanza comercial también tuvo un superávit de US$1.932 millones y en el acumulado de enero a noviembre del año pasado, tuvo un resultado positivo de US$15.259 millones.

Además, las exportaciones en noviembre fueron por US$5.886 millones, lo que significó un incremento de 16,4% versus el mismo periodo de 2022.

Este aumento se debe a mayores embarques de cobre, oro y zinc, así como de productos no tradicionales del sector químico, minero no metálico y agropecuario. Contribuyó en una menor medida el aumento de los precios de exportación en el oro, el cobre y los productos agropecuarios no tradicionales, añadió el BCR.

A nivel acumulado, el valor de los despachos al extranjero alcanzaron los US$60.836 millones a noviembre. Esto representa un aumento de 1,2% comparado con las exportaciones acumuladas entre enero y noviembre de 2022.

Con respecto a las importaciones, el BCR indicó que en noviembre fueron de US$3.954 millones, teniendo una caída de 10,8% frente al mismo mes de 2022. Esto se debe principalmente a la disminución en precios y volúmenes adquiridos en combustibles y en insumos industriales.

En el acumulado, las importaciones a noviembre fueron por US$45.577 millones, siendo una contracción de 11,3% versus el mismo periodo de 2022.