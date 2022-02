La asamblea general de accionistas del Grupo BVL, que controla a la bolsa peruana, dio luz verde al proceso de integración de la compañía con las bolsas de Colombia y Chile. La operación, que requiere del visto bueno de los reguladores de cada país, comprende la constitución de un nuevo holding regional, cuya sede estará en nuestro hermano del sur. Las acciones del Grupo BVL en la nueva organización representarán el 20% y de las bolsas chilena y colombiana el 40% cada una. Claudia Cooper, presidenta del Grupo BVL (C. C.), Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago (J. A. C.) y Mauricio Rosillo, presidente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia (M. R.), en exclusiva para Día1, brindan detalles sobre los beneficios que traerá al país esta integración.

—En el 2011 se hablaba de la integración de las bolsas con el nacimiento del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), ¿cuál es la diferencia de esta integración con la anterior?

C.C.: El MILA ha sido la primera etapa de este proceso de integración regional y lo estamos tomando como base para continuar. Se avanzó mucho en tratar de converger varios temas entre las tres bolsas, pero dado que la integración regional de los mercados implica decisiones políticas que han sido muy difíciles de conseguir, ahora estamos partiendo por integrar las infraestructuras de las bolsas. Con la integración se busca algo mucho más estructural, es decir, hacernos más grandes y de ahí aspirar a una integración de mercados que es el fin último de todo esto.

M. R.: Complementando lo que menciona Claudia, estamos abordando este proceso de integración con la expectativa de que fluya mejor, porque aborda la estructura de la propiedad. Cuando se tiene un holding que brinda los lineamientos a las demás compañías, se genera una sinergia estratégica y decisoria, por ejemplo, para unificar procesos, tecnología, operaciones e integrar a los mercados.

J. A. C.: En esta primera etapa, al integrar las bolsas vamos a tener los mismos sistemas operativos, de tal manera que nos permita operar, en términos tecnológicos, como uno solo con los beneficios que conlleva.

—¿A partir de cuándo las tres bolsas quedarían integradas?, ¿cuál es la línea de tiempo?

J. A. C.: Este proceso va a durar el tiempo que sea necesario. Vamos a tener un holding que va a ser dueño de estas tres bolsas y lo que vamos a hacer, en el primer periodo, es integrar el sistema operativo y de compensación, de tal manera que las compañías operen con el mismo sistema. Esto va a permitir, en la siguiente etapa, que la integración sea más fácil.

M. R.: En los próximos meses van a venir muchas actividades en pro de esta integración como, por ejemplo, los concernientes al ámbito legal para constituir el holding y para el intercambio de acciones, que va a requerir que todos los accionistas firmen los acuerdos del marco de la integración. También, se van a requerir las autorizaciones de los reguladores de los tres países, así como las actividades de cierre de la transacción, con lo cual, en cada trimestre del 2022 vamos a alcanzar hitos. Por ejemplo, el hito de la definición de la estructura organizacional seguramente se alcanzará en el segundo o tercer trimestre del año y la implementación de la plataforma de negociación a finales de año. Todo esto pensando que en el cuarto trimestre del 2023 tendremos la operación integral.

C. C.: Esto se vuelve un trabajo público-privado. Nosotros vamos a tomar estas decisiones a través del holding y los reguladores nos tienen que acompañar. Nuestro objetivo es que en dos años estemos operando bajo este esquema con la infraestructura común.

—¿A partir de qué año los inversionistas bursátiles van a palpar los beneficios de esta integración?

J. A. C.: Posiblemente a partir del 2024, una vez que la integración se haya completado. Ahí, vamos a comenzar a operar con las economías de escala que esperamos alcanzar con la implementación de las actividades antes mencionadas en estos dos años que vienen.

¿Por qué México no forma parte de la integración de las bolsas si también es parte del MILA?, ¿cuál es la voluntad de los reguladores de cada país?

C. C.: México participa en el directorio de la Bolsa de Valores de Lima [es accionista con una participación del 7,28%] y ha sido un entusiasta e impulsor de esta integración. La razón de que México no esté aquí es porque lo natural era empezar con tres economías que están muy integradas como Chile, Colombia y el Perú. En cuanto al tema de los reguladores, estamos conversando permanentemente con ellos. Esto va a ser un proyecto público-privado en el que vamos a llegar a acuerdos lo más pronto posible. La regulación va a seguir este proceso de integración de las bolsas.

—¿La integración del Perú con las otras dos bolsas nos salva de pasar de mercado emergente a mercado frontera?

C. C.: Respecto al mercado frontera, la integración nos ayuda a evitar esos riesgos en los que hemos estado expuestos los peruanos, porque la nueva bolsa va a ser más que la suma de las partes. El objetivo de la integración es conseguir más liquidez para los tres mercados, con lo cual, disminuye este riesgo para el Perú de ser clasificados como mercado frontera.

M. R.: El objetivo final del mercado integrado es que va a traer muchos beneficios al mercado de capitales de cada uno de nuestros países y a la economía en general, porque lo que se busca es mejorar la liquidez, que haya más profundidad y esto, sin duda, ayuda a la formación de precios. Los emisores van a tener más posibilidades de encontrar financiamiento, los inversionistas van a tener mayores posibilidades de invertir y diversificar su riesgo y los intermediarios [las casas de bolsa] tendrán mayor actividad.

—Unos de los intentos fallidos en el Perú ha sido la creación de la bolsa de productos (que facilitan la negociación de productos agrarios, mineros, pesqueros, industriales o los títulos que lo representan), ¿con la integración se podría aspirar a esa posibilidad?

C. C.: Creo que el tener un mercado de capitales más desarrollado va a permitir también resolver estos temas. Queda muy claro que una infraestructura y una empresa consolidada va a tomar decisiones importantes para llegar a un mercado más grande y la bolsa de productos es una de estas.

J. A. C.: Diría que en esta primera etapa nos vamos a enfocar en la parte accionaria y posteriormente en la de renta fija. Tenemos que hacer las cosas por etapas.

