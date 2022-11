La situación actual requiere de diálogo donde participe el sector privado y el Estado, así como una participación de personas competente en los ministerios, sostuvo Drago Kisic, Expresidente de IPAE y CADE Ejecutivos en 1996 y 2017, desde CADE Ejecutivos 2022. Asimismo, consideró que el Perú va a poder salir de la crisis actual que viene afrontando.

CADE Ejecutivos 2022 cumple 60 ediciones y retornó a la presencialidad. ¿Cuál es la relevancia de una cumbre en un momento como el que estamos viviendo como país?

CADE nace como esta necesidad de conversar entre los peruanos de diferentes formaciones, los empresarios, la academia y el Gobierno, el Estado, para juntos pensar el futuro del Perú. Ha habido dos o tres CADE que se han referido a la visión de futuro de país. Es un tema que se ha relegado un poco, pero que es indispensable retomar, porque los peruanos estamos mucho más unidos hacia el futuro, por todo el potencial que tenemos y porque somos un pueblo mestizo. No tanto nos une la historia, porque la historia nos divide mucho en algunas cosas.

Entonces, creo que la importancia de este trípode, que es la academia con los empresarios que tienen esta tarea de invertir, crear empleos y pagar impuestos, y con el Estado, que es el que tiene que funcionar para que las cosas no se dispersen, es un poco la misión fundamental de IPAE y de los CADE.

Sobre el sector privado, ha hablado de la labor que tiene el generar empleo e inversión, pero el mensaje de este CADE es ir a la acción en un momento de urgencia, y el sector privado ya lo ha hecho. ¿Qué se requiere en momentos como este por parte del empresario? ¿qué implica realmente este llamado a la acción?

El llamado a la acción tiene connotaciones diferentes en los tres pilares señalados. Por ejemplo, en el pilar institucional y democracia, la acción es participar más. El empresario tiene que participar más en las instituciones civiles, en la democracia, tiene que estar más cerca de todo eso y participar, inclusive, en política si es necesario.

En el otro pilar, un Estado que funcione, [...] ahora se requiere valentía, coraje para asumir puestos públicos, para entrar a hacer trabajo público, remangarse las mangas, ser ministro de Economía, de Transportes o Salud.

VIDEO RECOMENDADO

Y en el otro escenario, de inversión privada, el rol del empresario en la inversión es no desmayar, no acobardarse y seguir invirtiendo, porque el Perú no se va a acabar ahora. En el Perú hemos tenido cuatro crisis enormes, casi cada 50 años desde que nace la República. [...] Son cuatro crisis absolutamente descomunales que ha sufrido el país y se ha levantado [el Perú]. Esta crisis es grave, es compleja, difícil, pero no es una crisis que nos vaya a quebrar como país. De esta crisis vamos a salir adelante.

Del lado del público se requiere, quizás, más diálogo. Sin embargo, ¿qué tan viable se puede concretar el diálogo entre el público y el privado, teniendo en cuenta que hay una alta rotación de funcionarios, los funcionarios del sector público quizás no son los más capacitados e incluso hay casos de corrupción?

Efectivamente, se requiere mucho más diálogo, se requiere en cada ministerio activar los consejos consultivos con los sectores privados. Eso sería muy valioso. Se requiere participación de gente competente en los ministerios y, por supuesto, hay que hacer lo imposible por desterrar la corrupción, porque con eso no vamos a ninguna parte.

En el CADE esperamos la presencia y mensaje del presencia del presidente Pedro Castillo. ¿Qué esperaría de su mensaje, dado que está programada su participación pero aún no confirmó?

Francamente no espero un mensaje del presidente, porque él ha sido invitado a dialogar. Hay una mesa de diálogo al final sobre los temas del CADE, entonces sí esperaría un diálogo honesto, abierto, transparente. Eso podría ser útil para el país. Pero ya estamos cansados de los mensajes que no van a ningún lado, que francamente tienen poca credibilidad. Lo que interesa ahora es un diálogo constructivo, honesto y directo con los empresarios, con los intelectuales y los tres [actores] juntos ver cómo sacamos el país adelante y hacemos un quiebre hacia el futuro.

¿Un mensaje más propositivo por parte del presidente en cuanto al escenario actual?

Sí, o eventualmente reconocer algunos errores, la cantidad de ministros que han habido, la calidad de muchos ministros es deplorable, entonces así no funciona un Estado. El Estado se quiebra y con un Estado que se cae a pedazos no funcionan las empresas, no funcionan las instituciones, no funciona el país y sube la pobreza y el hambre, eso hay que evitarlo.