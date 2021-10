Conforme a los criterios de Saber más

Según el Índice de Competitividad Regional INCORE 2020 del Instituto Peruano de Economía, el PBI per cápita de la región Amazónica es aproximadamente la mitad del promedio peruano (US$ 2,582 frente a US$ 4,922) y sólo representa el 3,7% de todos los préstamos del sistema financiero, así como el 1,9% de los depósitos totales.

Frente a esta realidad, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), decidió crear e instalar al equipo de Catalyze Perú en el país para ayudar a facilitar la movilización de financiamiento e inversión privada de instituciones financieras, así como de inversionistas locales e internacionales hacia las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, con proyectos sostenibles en las regiones San Martin, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, así como en las zonas amazónicas de las regiones Cusco, Huánuco, Junín y Pasco.

Tanto Jene Thomas (JT), director de USAID Perú, y Thomas Rojas (TR), especialista en Participación del Sector Privado de USAID Perú, explicaron a El Comercio a qué responde la necesidad de enfocarse en la zona Amazónica, específicamente en aquellos proyectos relacionados al cacao y al café.

¿Qué es exactamente Catalyze y porque resulta tan importante para países como el Perú?

JT: Nuestra agencia trabaja en más de 80 países en el mundo, incluyendo América Latina, África, Asia y Europa. Catalyze es el proyecto global de USAID con el que buscamos salir de la ayuda tradicional, como donaciones, para promover el acceso a financiamiento e inversión privada. Hemos visto muchas empresas que han sido parte de programas previos, pero cuyo crecimiento está limitado por falta de inversión privada, o acceso a financiamiento privado.

TR: Es un mecanismo global, gestionado desde Washington, al que USAID se ha unido con la suma de US$15 millones que, durante los próximos 3 años, espera movilizar más de US$ 100 millones de inversión privada en 9 departamentos en la Amazonía peruana.

¿En qué zonas específicamente?

TR: Nuestras operaciones se enfocan en la zona de la Amazonía peruana: San Martín, Ucayali, Loreto y Madre de Dios; y en las provincias tropicales de Amazonas, Cuzco, Pasco, Junín. La razón es que éstas representan la mitad de la población de la zona.

¿Este tipo de programas ya ha reportado casos de éxito?

TR: Hemos trabajado en diferentes rubros estimulando, durante los últimos tres o cuatro años, aproximadamente cerca de US$156 millones de nueva inversión privada. Este aporte del privado es importante porque, en muchos casos, instituciones como la nuestra no tienen los recursos necesarios para financiar o apoyar a diferentes actividades comerciales por todo el mundo.

Si no tienen capital suficiente, ¿cómo llegan al éxito?

TR: En diciembre del 2018, la Agencia decidió ampliar su política comercial con el sector privado, buscando involucrar, de una manera más activa, a los empresarios con nuestros proyectos directamente.

¿Qué han logrado con ello?

TR: Gracias al cambio de política interna, hemos podido involucrar más al privado y aprovechar su esfuerzo de innovación, sobre todo en esta época en la que existen nuevas tecnologías alrededor del mundo. A través de, por ejemplo, finanzas combinadas, aportamos ciertos recursos para mitigar el riesgo de inversión comercial, mientras que el sector privado aporta sus propios recursos.

¿Se han logrado alianzas importantes con empresas privadas grandes o con sectores públicos?

TR: El proyecto empezó a operar en el país en abril con un equipo local. Durante el año pasado diseñamos la estrategia, que involucró tres estudios muy enfocados en la Amazonía peruana para establecer cuáles serían las oportunidades de inversión. Así hemos podido identificar quiénes serían las intermediarias financieras para promover este tipo de inversión y quiénes serían los técnicos y los expertos que apoyarían el esfuerzo de la Agencia, junto con las diferentes empresas locales involucradas en la cadena de valor que queremos estimular con la inversión.

JT: En los últimos meses hemos conversado con varias empresas, sumando lo que llamamos en inglés un ‘pipeline’ o una lista de empresas, a las que estamos ayudando con nuestra asesoría para que puedan conseguir financiamiento a través de un banco, préstamos o con inversionistas. ¿No hay monto comprometido en la inversión?

¿Cómo realizan o piensan realizar el seguimiento y la trazabilidad de las empresas con las que trabajan?

JT: Las alianzas que hemos podido generar, nos han hecho ver que existe un gran interés por productos agrícolas amazónicos como los super frutos, que están posicionándose en los mercados internacionales, como el camu camu. Estos son productos no maderables que contribuyen a prevenir la deforestación y encajan en tres ejes que son sumamente importantes para nosotros: reducir la pobreza, reactivación económica y proteger los bosques amazónicos.

Pero ¿cómo llevas camu camu a Japón, por ejemplo? Es un proceso complicado, especialmente porque las empresas, en su mayoría pequeñas o medianas, están acostumbradas a producir para cubrir la demanda que se necesita en los restaurantes de Lima, pero no una demanda a gran escala como la que se requiere para exportación.

TR: Es aquí donde la trazabilidad de los productos es clave. Para ello, el proyecto apunta a la digitalización de la información involucrada en el desarrollo comercial de las empresas y las cadenas de valor dónde vamos a operar. Nos tenemos que enfocar en el desarrollo del ‘blockchain’, para que las empresas entren en el mundo digital y tengan más herramientas para fomentar la exportación, convirtiéndose en receptores atractivos de préstamos por las financieras.

Entonces, ¿podremos decir que será la institución la que provea constantemente de esta tecnología y conocimiento?

TR: En realidad el proyecto tiene un tiempo de vida: se desarrollará por 3 años. Durante este tiempo, estimularemos y catalizaremos la inversión a mediano y largo plazo. Crearemos un movimiento sostenible de inversión para la región a largo plazo, apostando por la por la digitalización para que las intermediarias financieras, así como otros agentes económicos y comerciales, tengan la confianza de trabajar con nosotros. Nuestro objetivo es entrar, catalizar el fomento del desarrollo y luego dejar al sector privado como líder en el desarrollo de la actividad comercial.

¿Se planea ampliar la zona de impacto?

JT: Nos hemos enfocado en las zonas de los bosques amazónicos porque creemos que es podemos aportar para que sea autosostenible, generando su propia rentabilidad y utilidades. Si logramos reactivar estas nueve zonas, generaremos una oferta lícita, que permitirá luchar contra el aumento de muchos crímenes ambientales, producción de coca con deforestación, minería ilegal, tala ilegal de bosques y tráfico de especies.

Trabajamos de esta manera en Colombia hace 15 años. Cinco años después de iniciado el proyecto, todo el mundo se dio cuenta de que, aunque hay riesgo al trabajar en la Amazonía, esta es rentable si se pone énfasis en la trazabilidad, inclusión y respeto a los territorios de las comunidades nativas, porque ellos son nuestro aliado más importante en los bosques.

¿Qué características deben tener las empresas para poder unirse a Catalyze?

TR: Los enfoques fundamentales para nosotros son la sostenibilidad ambiental y financiera. Es decir, tiene que ser una inversión que no deforeste la Amazonía peruana y que contribuya con la inclusión social. Después, formalizamos el intercambio de ideas, la asistencia técnica y, si es necesario, alguna subvención en particular para mitigar el riesgo y hacer la inversión más atractiva para una institución financiera. Hay muchos inversionistas de impacto de Norteamérica y Europa que están sumamente interesados en la Amazonía peruana, siempre y cuando la inversión proteja los bosques.

¿Tienen proyectos que apunten directamente a comunidades nativas?

JT: En el caso específico de Catalyze no, porque es un proyecto más vinculado a agricultores que son de comunidades nativas, pero no a las comunidades directamente. Sin embargo, con otro de nuestros equipos trabajamos de la mano con la ONG AIDER, que desarrolla proyectos con comunidades nativas de Ucayali con el fin de conservar sus territorios y desarrollar proyectos productivos sostenibles a través de productos no maderables.

¿Trabajan con otras organizaciones como AIDER?

JT: Sí, trabajamos con Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (AIDESEP) y con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

¿Utilizan el mismo modelo en otros países?

JT: Nuestras operaciones en Brasil, Ecuador y Colombia son con las federaciones nacionales. Es parte de nuestra estrategia que tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de las comunidades nativas. Al fin de cuentas, ellos son los protectores más importantes de los bosques. Por eso, últimamente estamos invirtiendo más en asuntos relacionados a las amenazas a los defensores ambientales porque cada vez surgen más, tal como lo hemos visto en Ucayali este año.

Finalmente, ¿por qué implementar esta operación en el Perú?

JT: El Perú es un socio estratégico desde hace 60 años. Hemos trabajado desde los programas más básicos de desarrollo en los cincuenta y sesenta, hasta hoy en día que nos hemos enfocado en la conservación de la Amazonía, la lucha contra los crímenes ambientales y la promoción de comercio transparente, porque tenemos un gran interés en la lucha contra la corrupción.

Además, tiene un rol protagónico en el cambio climático. Todos nos hemos dado cuenta de que si no conservamos los bosques amazónicos, todos nos vamos a afectar porque estos son el pulmón del planeta. El Perú tiene un papel en el clima global, no solamente regional.

