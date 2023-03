“No podemos enviar ningún producto a Lima desde Tumbes hasta Casma. Las pérdidas para la región La Libertad son de S/8 millones por día. No podemos mandar contenedores de las exportaciones, no podemos mandar pollos, huevos, chanchos. Solo se puede avanzar por tierra caminando”, advirtió Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.

Consecuencias del ciclón Yaku en Tumbes.

Asimismo, lamentó que esta situación también afectará las relaciones de las empresas con sus clientes.

“No solamente tenemos el daño económico de no poder enviar los productos hasta el puerto de Callao, sino que estamos quedando mal con nuestros clientes europeos y eso nos puede cerrar puertas”, agregó.

Medrano remarcó que también se redujo el gasto privado en negocios locales por las inundaciones producto de las lluvias y por la crecida del río Moche.

Una situación similar ocurre en Piura. Según Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de la región, la demanda para los servicios de pequeñas y micro empresas -como las bodegas, tiendas o restaurantes- cayó significativamente.

El desborde del río La Leche de Lambayeque ha causado daños en infraestructura vial.

Considerando los estragos en la producción en todos los niveles de la región, Bereche estimó que el crecimiento del PBI de Piura en marzo crecería 1%.

“Teníamos otras expectativas. Nosotros proyectábamos un crecimiento del 3% en el PBI para la región Piura en marzo. Ahora estamos hablando del 1%. Esto es producto de la ralentización de la actividad económica y productiva. Si se extienden [las lluvias] existe el riesgo de que no crezcamos nada”, proyectó.

Cabe recordar que el caudal del río Piura aumentó el fin de semana e inundó granjas y otros negocios. A esto se le suma que por los problemas de conectividad también subieron los precios de la canasta básica.

“Estamos viendo un fenómeno inflacionario del 23% en la canasta básica en Piura. La papa, por ejemplo, está a S/9 el kilo, tres veces más de lo que costaba. Esto es producto de las lluvias que impactan la logística”, explicó.

Impacto moderado en hoteles

A pesar de la infraestructura terrestre afectada, los hoteles del norte no vieron grandes daños en su operación.

Según Juan Stoessel, CEO de Casa Andina que tiene sedes en Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, indicó que solo tuvo un impacto del 5% en cancelaciones de reservas, que sería alrededor de US$3 mil.

“Muchos de nuestros clientes llegan en avión y los hoteles en Trujillo, Chiclayo y Talara reciben clientes corporativos. Creo que los clientes están entendiendo el fenómeno como algo pasajero”, afirmó.

Una situación similar ocurre con Costa del Sol, que también tiene presencia en Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo.

“En promedio cayeron en 10% las reservas. El tope ha sido 15% y el mínimo el 8%. Esperamos que haya un rebote en los siguientes días producto de que pase el mal clima y los clientes que cancelaron quieran regresar”, indicó Sergio Rivas, gerente de operaciones de Hoteles Costa del Sol.

Alberto Otárola recorrió las quebradas de Lima ante la previsión de intensas lluvias.

Por otro lado, las hoteles de playa sí se verían más afectados.

“Estamos en una temporada alta de turismo en Piura y si bien los hoteles no se han visto afectados por las lluvias, sí por las carreteras afectadas. El 80% de la llegada a las playas es por tierra y eso complica la posibilidad de la llegada a turismo de playa”, indicó Bereche.