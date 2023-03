Para Eduardo Jiménez, jefe del Servicio de Información de Macroconsult, los resultados muestran que los bloqueos de carreteras y las dificultades para mover cargas en general debido a las protestas ha tenido una implicancia significativa en el resultado de este mes, además de la subida en el precio de algunos productos que impactan en la canasta básica de consumo como es el pollo, los huevos e incluso las matrículas que afectan mucho en estos meses del año.

Y es que cuanto al rubro alimenticio, se dio un alza por los mayores precios registrados en carne, destacando el pollo eviscerado que subió 10,8%, así como los precios de los productos lácteos y huevos, como huevos de gallina en 6% y alimento lácteo en polvo en 1,1%.

“El pollo es afectado por varios factores. El costo del maíz sigue alto y la gripe aviar está complicando un poco las cosas y eso se refleja rápidamente en el precio dado que es un mercado bastante competitivo”, dijo Jiménez.

Según el reporte, en el rubro educación se presentó un incremento por incidencia de los gastos asociados a la temporada escolar, presentando alza de precios los gastos en matrícula para colegio particular: primaria 16,3%, secundaria 15,9% e inicial con 11,1%; así como los gastos por matrícula en colegios estatales: secundaria 2,2%, primaria 2% e inicial 1,9%.

Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que en febrero, 17 regiones tuvieron una inflación superior a la de Lima Metropolitana, mientras que en noviembre solo fueron 13.

“Madre de Dios se mantiene como la región con mayor inflación anual (17,43%) y marcó un nuevo récord histórico al superar la inflación de enero (15,30%). Otras regiones con mayor incremento de precios incluyen a Pasco (12,3%), Cusco (11,8%), Puno (11,2%) e Ica (11,1%)”, detalló.

Por otro lado, observó la persistencia del impacto del bloqueo de las carreteras y el mayor aumento en precios, particularmente en la zona sur del país.

“En las regiones del sur (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna), la inflación de febrero fue 11,0%, lo cual representa un incremento respecto de la cifra de enero de 10,6%”, dijo.

Lima Metropolitana

El IPC de Lima Metropolitana registró en febrero un alza de 0,29%, acumulando al segundo mes del año una variación de 0,52%; y los últimos doce meses (marzo 2022-febrero 2023) llegó a 8,65%.

Este resultado es mayor al observado en enero que fue de 0,23% y es levemente inferior al registrado en febrero del 2022 que fue de 0,31%; sin embargo, fue superior al resultado de febrero del 2021 que fue de -0,13% y del 2020 que fue de 0,14%.

En los resultados incidió la variación de precios en las divisiones de consumo como Educación que registró un incremento de 0,78%, seguida de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con 0,60%, Restaurantes y Hoteles 0,53%, Transporte 0,26% y Bienes y Servicios Diversos con 0,43%; en tanto que, influyó negativamente en el resultado, la división de consumo Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles con -1,03%, explicando estas divisiones el 85% del resultado del mes.

En cuanto a los combustibles, la única división que mostró una disminución en sus precios, Jiménez explicó que, en adelante, se espera que los precios se sigan manteniendo y no es un factor que debería preocuparnos.

“El impacto de los combustibles en general ya no debería ser tan fuerte este año, salvo algunas zonas específicas por el tema de los bloqueos pues, a veces, los precios tienden a subir simplemente porque escasez. Fuera de eso, el petróleo está estable, alrededor de US$ 85 el barril y podría bajar un poco más, pero no habrá variaciones grandes este año”, anotó.

Rango meta

El jefe del Servicio de Información de Macroconsult agregó que pese a los anuncios de nuevas protestas, el tema de los bloqueos está empezando a ceder; sin embargo se debe seguir de cerca su evolución.

“El tema de los bloqueos se va a ir diluyendo y deberíamos ver una normalización de precios, todavía se ven presiones fuertes en algunas ciudades como Puerto Maldonado, ya no a nivel de 6% mensual, pero todavía tenemos una variación de precio de 2% mensual. Creo que estas presiones están cediendo y debería ser más evidente en el tercer trimestre”, dijo.

Desde Macroconsult, la proyección de inflación para fin de año es de 3,8% y ya no estiman que se volverá al rango meta el 2023 debido a las protestas que hicieron un poco más difícil que la inflación baje.

“Creo que es muy probable que veamos un máximo de 8% (tasa de interés), pero no creo que el Banco Central lo incremente más. Ya frenó su ronda de subidas. La tasas sí se puede mantener alta todo el primer semestre de este año y la bajada de tasas probablemente se de en el tercer trimestre, con la bajada de inflación”, explicó.