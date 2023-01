Según el sector, estas medidas atenderán a las micro y pequeñas empresas (mypes) del sector manufactura y acuícola, así como a los pescadores artesanales. Además, la implementación de los seis proyectos se dará en un plazo de 3 a 6 meses.

Estos proyectos son el acceso a las compras públicas a favor de las mypes, lo que implica el relanzamiento del programa de Compras MYPErú y la adquisición de bienes a las mypes manufactureras; el impulso de mypes a nuevos mercados, que consiste en la asesoría y asistencia técnica a las micro y pequeñas empresas para que accedan a Compras MYPErú a través del programa Tu Empresa; fortalecer las capacidades productivas mediante los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITES).

Asimismo, se plantea ampliar los créditos que se dan con el fondo Fondepes, extender el alcance del programa A Comer Pescado, y otorgar un bono a los pescadores artesanales.

1. Mejora en la calidad de gestión

La propuesta del gobierno para relanzar Compras MYPErú, de acuerdo con el Produce, consiste en restructurar y fortalecer el equipo directivo, modificar el reglamento del programa e implementar su primer núcleo ejecutor.

Para Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), sostuvo que el plan gana relevancia no solo por los montos y el tiempo de implementación, sino, además, porque busca recuperar la calidad de la gestión pública de los organismos dependientes del Produce e involucrados en la ejecución de políticas relacionadas.

“En la práctica, las mypes requieren de funcionarios de alto nivel técnico que aseguren la continuidad y un nivel óptimo de las políticas de desarrollo productivo y eso es bastante positivo”, sostuvo.

Por su parte, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional Pyme Perú, apuntó a que los núcleos ejecutores de compras deben estar conformados por profesionales con experiencia dentro de lo sectores específicos, como textiles, cuero, calzado, madera, entre otros. Asimismo apuntó a que estos no deben de tener denuncias por corrupción.

“Tienen que tener experiencia y, sobre todo, tienen que conocer la realidad de las pymes. Para evitar [casos de] corrupción, se solicita el ingreso de la Contraloría a esos núcleos ejecutores, que haya un sistema de vigilancia para que todo pueda ser muy transparente”, acotó.

2. Trabajo articulado

Un aspecto que resalta Crisólogo es que las propuestas relacionadas con los programas de compras públicas están también complementadas con medidas de financiamiento del plan Con Punche Perú anunciado en la última semana del año pasado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras. Según el especialista, ambos planes están articulados en la práctica.

“En general, no hay manera que Con Punche Productivo haya logrado el financiamiento sin asegurar que el MEF le vaya a dar los recursos para ejecutar esta medida”, dijo.

Sin embargo, Choquehuanca consideró que tuvo que existir un trabajo con una articulación estrecha entre ministerios y a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. NO ENTENDÍ LA FRASE DE LOS MINISTERUOS Y PCM. Ello a raíz de que, sostuvo, “el programa ‘Con Punche Perú' no contempla el programa de compras estatales”. Además, indicó que también debe haber un trabajo en conjunto con los tres niveles de gobierno -central, regionales y locales- para que descentralizar la labor en las regiones.

A su vez, Daniel Hermoza, director del Mypes Unidas del Perú, señaló que, en esta idea de trabajo articulado, el plan tuvo que contar con la participación del sector de Comercio Exterior, para que se considere el tema de exportación en favor de las micro y pequeñas empresas.

“Si bien es cierto no somos competitivos en precio, podemos ser competitivos en novedad, en las artesanías, que podrían conquistar mercados exquisitos, selectos en el mundo, pero si no las mostramos, la gente no las conoce. [...] Somos 8.000 mypes exportadoras, no somos más. No hemos crecido en exportación las mypes”, acotó.

3. Financiamiento a las mypes y estímulos

Desde el lado de las mypes, Hermoza indicó que se necesita financiamiento a este tipo de empresas, así como una “tregua tributaria” con relación las deudas tributarias que puedan tener las mypes.

“Todas [las mypes], en general, lo que están necesitando es financiamiento con intereses razonables. En el tema tributario, necesitamos una tregua tributaria. Si bien es cierto hay mypes que están con deudas tributarias, en este momento les es complicado [pagar las deudas]. Hay que darles una especie de periodo de gracia mayor, de tal manera que se puedan recuperar”, precisó.

Asimismo, Choquehuanca sostuvo que, para que regresen a la formalidad las mypes que lo fueron antes de la pandemia, se necesita trabajar en incentivos y flexibilizaciones desde el lado de la Sunat, el sistema financiero y entidades relacionadas, con el fin de que se pueda trabajar con estas mypes para su retorno a la formalidad.

4. Fortalecer a las mypes formales y mejorar la competitividad

Para que las mypes se puedan reactivar, la presidenta de la Asociación Nacional Pyme Perú sostuvo que se debe fortalecer a las micro y pequeñas empresas formales y evitar que otras empresas pasen a la informalidad. En ese sentido, añadió que las propuestas del plan Con Punche Productivo solo llegarán a las mypes formales.

“Este programa solo va a llegar a este 17% o 20%, en el mejor de los casos. Eso no es lo deseable. Lo deseable para nosotros, en primer lugar, es fortalecer a los formales. No podemos dejar escapar a nadie más del espacio formal. Eso lo tenemos que fortalecer, trabajar para que no siga creciendo el porcentaje de informalidad”, expresó.

No solo ello. Hermoza indicó que otro aspecto que necesitan las mypes es mejorar en el aspecto de competitividad, apuntando al tema de los incrementos de la remuneración mínima vital. No obstante, sostuvo que debe haber un debate, dado que con ello se aumentan los costos a las empresas y, por ende, tienen que subir sus precios. También señaló que se deben revisar los costos laborales y de insumos para mejorar la competitividad.

5. Medidas buenas, pero insuficientes

De acuerdo a ambos líderes gremiales, el plan Con Punche Productivo son buenas y en favor de las mypes, pero con observaciones.

Para Hermoza, los montos para los programas para las mypes son “muy pequeños”, además de señalar que no se atiende a todos los sectores. “No solamente el sector manufacturero se está viendo afectado por la crisis política y la pérdida de la campaña navideña”, sostuvo.

“Deberían incrementar los presupuestos, porque siendo interesante la ayuda, sigue siendo insuficiente”, acotó.

Otro caso, mencionó, es en la propuesta de acceso a nuevos mercados, homologando bienes y articulando espacios de puntos de alta demanda, tiendas por departamentos y más. Para él, dicho programa “no ha funcionado porque no somos competitivos”, en referencia al precio de los productos que pueden ofrecer las mypes frente al precio de los productos importados.

Choquehuanca también se refirió a que debe existir una mayor descentralización en las convocatorias de compras públicas y no centrado en la capital nacional. Por ello, indicó que han solicitado al Gobierno que se activen núcleos ejecutores de compras en cada región del país. Asimismo, en el caso de Lima, apuntó a que las oficinas de estos núcleos ejecutores deben estar en zonas como emporios comerciales o parques industriales.

Mientras que para Crisólogo, el énfasis del plan en las compras públicas ayudará a las mypes frente a un contexto económico que es retador para el sector de producción y de manufactura por los conflictos que hubo en diciembre, además de considerar que las expectativas empresariales sobre demanda e inversiones y en contrataciones del sector manufacturero aún siguen en un tramo pesimista.