No sé si sea la causa, pero diría que es un síntoma de los mismos problemas que mantienen al Perú siendo pobre. Creo que la principal razón tiene que ver con las instituciones y parte del problema son las instituciones económicas, otra parte [del problema son] las políticas; el Estado no funciona correctamente, es débil, no puede hacer las cosas que debería.

Hay un tema de falta de rendición de cuentas, eso significa que quienes están en lo más alto tienen muchas oportunidades para enriquecerse, corrupción. Probablemente también haya mucha ambigüedad sobre qué cosas son correctas y cuáles no lo son. Faltan normas sociales que orienten la conducta de la gente.

En cierto sentido, la democracia llegó muy tarde al Perú, es algo relativamente reciente y toma tiempo adecuarse. Para mí, la corrupción e inestabilidad política son un reflejo de los problemas subyacentes de las instituciones.

—¿Toleramos la corrupción?

No creo que la corrupción sea tolerada, sino que las instituciones no pueden frenarla. Así es como lo veo y estoy seguro de que, si le preguntas a los latinoamericanos, dirían que la corrupción es el principal problema de las sociedades. La pregunta es cómo se erradica y, para eso, tienes que construir las instituciones de rendición de cuentas, el imperio de la ley, instituciones judiciales; y eso es algo difícil de hacer desde el punto en que muchos países latinoamericanos se encuentran.

—¿La economía y la política van por separado?

No lo creo. Mi opinión es que la política condiciona fuertemente a la economía, le da forma. En el “Why Nations fail?” se trata sobre todo el tema de cómo la política es primaria. Por supuesto que las instituciones económicas son importantes, pero son creadas por poder político, así que creo que es imposible que eso sea cierto. Política y economía se mueven juntas porque la política le da forma a la economía.

—¿Cuál es la receta para la prosperidad de las instituciones?

Creo que los problemas del Perú vienen de la debilidad institucional, del Estado y creo que tendrían que construir fortaleza institucional, pero ustedes deben evaluar por dónde empezar.

Cada experiencia de desarrollo económico tiene detrás una identidad, autoconfianza. Eso es algo que va por fuera de la política, pero creo que es interesante. En el caso peruano creo que hay cambios sociológicos que suceden lentamente, como el tema de volver a la identidad del “cholo” y otras cosas importantes, como por ejemplo, la cocina peruana o su identidad.

Un mensaje potente sobre la construcción de instituciones es que no puedes hacer todo a la vez, tienes que priorizar lo más importante para enfocarte en eso y darle solución. No quisiera decir cuál debe ser la prioridad para que el Perú se enfoque para construir instituciones más fuertes, pero así pensaría.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | Turismo: Una nueva escalada de violencia golpearía inicio de temporada

—¿Cuál es el rol que deben desempeñar las empresas?

Son esenciales. Sin excepción, todas las experiencias exitosas de desarrollo económico han sido lideradas por el sector privado, su inversión, emprendimiento, productividad. No importa si hablas de la revolución industrial hace 250 años o lo que ha pasado en China en los últimos 14 años, todo ha sido el sector privado. Perú nunca va a ser un país rico sin un sector privado dinámico y prolífico.

El problema con el sector privado en América Latina es que le interesa más conseguir favores del gobierno, monopolios, contratos; y evitar la competencia.

—¿Cómo hacer al Perú más competitivo?

Eso es un problema para todos en Latam. En “Why Nations fail?” hacemos una comparación entre Bill Gates y Carlos Slim, los dos hombres más ricos del mundo que hicieron su dinero de una forma muy distinta. Bill Gates lo hizo innovando y Slim lo hizo haciendo que sus amigos en el gobierno le dieran el monopolio de las telecomunicaciones, sin regulación alguna.

Se hizo rico al quitarle dinero a los mexicanos. Bill Gates también lo hizo, pero porque les dio algo que necesitaban, mientras que con Slim estaban forzados a recibir lo que les daban a precios inflados. Esa diferencia te dice básicamente todo sobre por qué Estados Unidos es más exitoso que Latinoamérica.

Eso es lo que ves en todos lados. No sabría cómo resolver ese problema, Estados Unidos construyó instituciones públicas que atacaran ese problema. Y eso pasó porque la sociedad se organizó, no porque los políticos corruptos hicieran algo, fueron forzados a hacer algo por la acción colectiva de la gente.

Eso es algo que puede venir con la democracia, con la política mucho más fluida en Perú de lo que solía ser. Pero eso también trae problemas porque crea presiones porque la gente quiere cosas. La historia de la democracia en Latinoamérica tiene un denominador común: todos los países, cuando adoptaron la democracia, tenían hiperinflación porque viene toda esta presión con la que los gobiernos no pueden lidiar.

Para mí, es un momento para ser optimista sobre Latinoamérica porque tienes a mucha gente que puede acceder a la política, ganar el apoyo de la gente dejando atrás esa situación de oligarquía que no hizo próspera a la región, no funcionó. Así que intentemos algo más participativo e inclusivo.

—¿Necesitamos tiempo?

Sí, lamentablemente es cierto.

—¿Si hubiera elecciones mañana, qué recomendaría?

Tienes que sentarte y priorizar. Identificar cuáles son los problemas más grandes. Podría darse que estos no tengan solución, entonces tienes que resolver algunos que sean más simples.

Para hacer políticas los detalles son muy importantes porque siempre son diferentes en cada país, así que debes conocer los detalles para saber qué puede funcionar y qué puede hacer que la gente trabaje en algún proyecto.