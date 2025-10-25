“El progreso del Perú depende de reconciliar lo utópico con lo real”, afirma el Nobel de Economía

El Perú aún tiene mucho énfasis en la implementación de una idiosincracia ideal frente a una real, sostuvo James Robinson, Nobel de Economía del 2024 y coautor del bestseller internacional “¿Por qué fracasan los países?”, en la plenaria ‘¿Por qué los países fracasan? El rol de los pactos públicos-privados’ en la Cumbre Perú Sostenible 2025.

Justamente, el Nobel de Economía apuntó que la idiosincracia utópica en América Latina se cruza con la realidad del país y de la región.

Ejemplo de ello, fueron las tasas de mortalidad por Covid-19, en tiempos de cuarentena, y en el que 8 de cada 10 peruanos no tenían una refrigeradora, por lo que vivían del día a día.

“Hay bastante progreso en Perú, debido a que la gente superó esta dicotomía entre lo real y lo ideal”, consideró.

Y es que durante su exposición se preguntó si hay posibilidad de que haya prosperidad sin una mentalidad utópica. Al respecto, sostuvo que existen ejemplos de negocios, como Yanbal, Belcorp y Aje, donde los emprendedores entendieron el contexto peruano y con el que pudieron desarrollarse.

En ese sentido, hizo énfasis en el caso de Aje y su modelo para democratizar el consumo de bebidas. Ello fue adaptado a la realidad peruana y la empresa pudo entrar a otros mercados parecidos al peruano gracias a esta experiencia.

"Cada transición democrática en América Latina —Perú, Bolivia, Argentina, Brasil— vino seguida de una hiperinflación, y eso ocurre porque, al llegar la democracia, todos quieren su parte, y el sistema colapsa bajo presión", reflexiona el economista. En la imagen, recibe el Premio Nobel de Economía 2024. (Foto: Pontus LUNDAHL / TT NEWS AGENCY / AFP) / PONTUS LUNDAHL

Relación pública-privada

Junto con Maria Antonieta Alva, gerente de Innovación Social de Credicorp, Robinson señaló que no existen experiencias de crecimiento sostenible rápido sin que haya un rol importante del sector privado.

Es el sector privado el que maneja el crecimiento económico, apuntó. Ejemplo de ello es China, agregó, donde el Partido Comunista dejó de controlar distintos aspectos de la sociedad.

Pero también se requiere de la participación del sector público y el privado necesita del Estado, dijo Robinson, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana.