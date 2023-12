Xavier Barrón, gerente general de la inmobiliaria, señala que este año ha sido positivo para la compañía gracias a los proyectos que lanzaron en la calle Acacias, proyecto de 33 departamentos donde tienen 18 vendidos, el parque Blume, proyecto con 14 de las 34 unidades vendidas a la fecha y en la avenida La Paz, proyecto de 31 unidades con el 60% vendido, en Miraflores.

Barrón comenta que la inmobiliaria cuenta con 5 proyectos inmobiliarios en desarrollo, los primeros tres mencionados previamente que se encuentran en obra y dos en planos, que serán lanzados en el primer trimestre del 2024 ubicados en la avenida General Córdoba y en la esquina de la avenida Jorge Vanderghencon la calle Lord Cochrane, en Miraflores.

MIRA | El empleo sufriría la mayor caída en al menos dos décadas

Asimismo, se encuentran en conversaciones para comprar terrenos para la construcción de otros dos edificios, la venta de estos se iniciará en el segundo trimestre del 2024.

Características

Aurora apuesta por departamentos de entre 68 m2 y 120 m2, dirigidos a personas de entre 25 y 45 años, parejas que recién empiezan o matrimonios cuyos hijos ya se fueron del hogar y vendieron su casa en busca de un espacio más pequeño y bien ubicado.

El ticket promedio ronda los US$ 3.000 m2 y llegan a costar entre US$ 200 mil y los US$ 450 mil en promedio, dependiendo del área. Barrón explica que todos los proyectos cuentan en su último piso con un penthouse, un departamento de entre 200 m2 y 220 m2 de área cuyo precio ha llegado a costar US$ 740 mil.

TAMBIÉN LEE | Consumo privado cae 0,1% en tercer trimestre por primera vez desde la pandemia

Este no es el ticket promedio, pero, por sus características y al ser tipo duplex, contar con terraza e incluso piscina, son departamentos apreciados, dice. “Si estuvieran en la primera línea del malecón, podrían valer hasta US$ 1,5 millones”, agrega.

Los edificios en ejecución cuentan con certificación EDGE, que le da un valor agregado al producto. Con el ahorro en agua y energía, los propietarios llegan a pagar entre 10% y 15% menos en mantenimiento mensual.

Además, más allá del beneficio medioambiental, Barrón explica que existen productos hipotecarios que apoyan el financiamiento de viviendas verdes con un bono de hasta US$ 10 mil en la compra del departamento.