El ejecutivo recuerda que los primeros cinco o seis años de operación no eran muchas las personas que apostaban online, pero en los últimos cinco años hubo un desarrollo muy fuerte, tan así que cada año duplicaba al anterior desde el 2018. Svensson indica que ha sido importante también que el acercamiento de Betsson al mercado haya sido muy local, con embajadores deportistas peruanos, mensajes, entre otras estrategias. “Ha sido muy positivo”, apunta. Además, como se recuerda, Betsson, a través de su subsidiaria SW Nordic Limited, adquirió a la peruana Inkabet por US$25 millones en el 2021.

En ese camino, Betsson reforzó su presencia al ser auspiciador principal y ‘naming righ’t de la Liga1, el torneo de fútbol peruano, desde el 2021. “La plataforma de la Liga1 nos ha permitido crecer mucho a lo largo de todo el Perú, junto a otros factores como el desarrollo de la conexión de Internet y de los jugadores de fútbol que participan en el torneo”, sostiene Svensson.

Es por esto que la casa de apuestas decidió renovar el auspicio este año hasta el 2026, por cuatro años más. “Es increíblemente importante y fuerte para el público en el país, para nosotros ha sido muy bueno, una cooperación importante”, indica.

Aunque aún no tienen algo cerrado, el ejecutivo comenta que evalúan siempre otros torneos en los cuales participar. De hecho, las apuestas deportivas en fútbol componen el 75% a 80% del total de apuestas que se realizan en Betsson. Luego están otros deportes como el tenis.

Perfil y competencia

De acuerdo al ejecutivo, en general no hay un perfil definido de quienes realizan más apuestas deportivas online, pero en su mayoría el rango incluye a jóvenes de alrededor de 20 años y personas en sus 40. Si bien hay una mayoría de hombres entre los que más apuestan, se registra un crecimiento entre las mujeres. Lo más común, precisa, es que los consumidores apuesten durante el partido, desde sus celulares, sobre los goles qué habrá o construyen sus mismos tipos de apuestas combinadas dentro del mismo partido.

Jesper Svensson, CEO global de Betsson. / Aleksey Leonov

Actualmente, el CEO de Betsson observa que hay una mayor competencia entre jugadores de casas de apuestas en el mercado peruano. Calcula que hoy en día son unas 20 casas de apuestas en la industria. “Es un mercado muy fuerte, altamente competitivo”, anota.

Para este año, Betsson estima un crecimiento importante pero no como el de los últimos cinco años, cuando duplicaron sus ventas, dado que este 2023 no hay eventos grandes como un Mundial o una Copa América, que concita gran interés del público local. “Cuando vuelva la Copa América se espera este crecimiento [duplicando el año anterior]”, comenta.

Betsson seguirá siendo sponsorship de la Liga1, al menos, hasta el 2026.

No obstante, sí se espera que se dinamice el mercado con el inicio de las Eliminatorias y el avance de la participación de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. Para Svensson, la situación económica y política del país no afecta el volumen de apuestas, salvo se impacte el calendario deportivo, como ocurrió al inicio de año con el retraso del inicio de la Liga1. Lo que sí puede ocurrir es una menor cantidad de inversión por apuesta por parte del consumidor.

Como se sabe, en el Perú se aprobó una regulación -en agosto del 2022- para que las casas de apuestas puedan pagar impuestos y ser fiscalizadas. El proyecto que presentó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) creó un impuesto del 12% sobre los ingresos de las compañías. Una de las observaciones de los especialistas del sector es que no se incluyó en dicha regulación a las casas de apuestas digitales no domiciliadas. No obstante, no puede aplicarse porque falta que el Mincetur publique el reglamento.

Al respecto, el ejecutivo indica que están de acuerdo con haya una regulación. Buscarán, dice, participar en ella. Es más, indican que participan en más de 20 países con regulaciones en el mundo. “Tenemos mucha experiencia con ellos. Cuando la regulación en el Perú esté disponible seremos parte de ella, es positivo también formar parte de ese diálogo”, indica. En el caso de Betsson se trata de una compañía que no está domiciliada en el país, fue la primera casa de apuestas digital que entró al mercado peruano.