Convertirse en un “CEO activista”, es decir, un líder que toma una posición pública en el ámbito político y social, es una necesidad en estos tiempos de crisis y, más incluso, cuando muchos aún no tienen claro su propósito. En esa coyuntura, este 2021 el liderazgo online de los ejecutivos top en el Perú tuvo una mayor dificultad.

Este es el séptimo año en el que presentamos el ránking TOP CEO Digital Perú . Encontramos un mayor reto para la gestión de la marca personal. Y es que, como hemos dicho, en un contexto de crisis como el que vivimos en el país, callar ya no es una zona de confort.

Es así que, frente a silencios iniciales, comprensibles y necesarios, muchos directivos dieron un paso hacia adelante en tres grandes temáticas: [1] las acciones de sus empresas, [2] el contexto de la pandemia y, sobre todo, [3] la coyuntura política y social.

Comunicar en crisis

El primer año de la pandemia sirvió para afrontar un retador 2021. Los directivos, que antes principalmente hablaban de las acciones de sus empresas, pasaron a remarcar aquellas enfocadas en la seguridad de sus trabajadores, de los clientes, y el apoyo a diversos sectores sociales afectados por el COVID-19. No importaba si en Twitter una parte de la comunidad tuviera una posición de amenaza, muchos líderes aprendieron a compartir y gestionar su comunicación en medio de las críticas .

Debido a las elecciones presidenciales, la prudencia fue la posición inicial. LinkedIn se convirtió en el espacio más común, dado que su ‘core’ se centra en temas profesionales y de gestión del talento; en Twitter, en cambio, el panorama era complejo y polémico.

Desde agosto, cuando empezamos el estudio de campo para el ránking, los directivos manifestaban el anhelo de que la situación en el Perú mejore, poniendo por delante principios ciudadanos. Fueron, en general, más ‘frontales’ que en el 2019. Y es que, si en situaciones críticas los líderes no se manifiestan, la omisión no favorecerá su perfil .

Cuatro criterios

Desde el 2018, el ránking Top CEO Digital Perú dejó de analizar solo la presencia digital de los ejecutivos, ya que si no se tomaba una posición -aunque sea mínima- en las redes sociales, no se podía hablar de un verdadero liderazgo en la transformación cultural de las empresas .

Así, definimos cuatro criterios que serían los pilares estándar en adelante, y que describimos enseguida.

LIDERAZGO: Es decir, contenidos que inspiren a toda su comunidad, y no solo a su equipo. Advierte el cambio, comparte su visión, promueve la buena cultura corporativa.

MANAGEMENT: Contenidos que refuerzan su posicionamiento como líder a cargo de una compañía. Demuestra que es experto en su tema, y tiene la autoridad para hablar de ello.

MARCA: Apoya las acciones de su empresa, la menciona siempre. Menciona a sus colaboradores cuando el centro de la acción es la marca corporativa.

RESPONSABILIDAD: Promueve el comportamiento ético y las causas sociales. Destaca temas como la transparencia, y toma posición en coyunturas sociales y políticas, de manera alturada.

Sectores más activos

Nuevamente, el sector financiero destacó de lejos: 12,4 puntos en promedio sobre un máximo de 20. Los directivos de los bancos se han mantenido en el ránking a pesar de las críticas. De hecho, el primer lugar, Fernando Eguiluz, CEO del BBVA Perú, ha tenido una acción constante en Twitter y LinkedIn, con una temática centrada en la importancia de los valores.

Aunque un poco más atrás, otro sector que destacó fue el de consumo masivo, con 6,9 puntos en promedio. Aquí, Alfredo Pérez Gubbins, CEO de Alicorp, tuvo la gestión más destacada. Entró directamente al segundo lugar del ránking, tocando temas de liderazgo y ‘management’.

Finalmente, el tercer sector top en el ránking es el de energía, con 5,1 puntos en promedio. Marco Fragale, CEO de Enel, destacó por su foco en temas de ciudadanía, muy alineados a las actividades de su empresa, poniéndole énfasis también al liderazgo.

El sector financiero lideró el ránking de CEOs digitales este año, con los líderes de empresas como el BBVA Perú, el BCP y Mibanco, entre otros. [INFOGRAFÍA: JEAN IZQUIERDO].

El poder de los ecosistemas

¿Un Top CEO Digital debe ser el único embajador visible de su empresa? ¿Acaso un líder no es quien convoca e impulsa la presencia de su equipo en los diferentes espacios, como Internet? El ecosistema, entendido como una estructura que representa a un organismo, es cada vez más importante en el mundo corporativo. No bastará que el CEO tenga una presencia relevante, si es que no tiene la capacidad de hacer más visible la transformación de su empresa, a través de la presencia de su equipo.

Los casos que pueden servir de referencia, son el BCP y Mibanco. Junto a la presencia digital de Gianfranco Ferrari, CEO del BCP, y Javier Ichazo, CEO de Mibanco, tercer y quinto lugar, respectivamente, en el ránking 2021, se pueden encontrar más ejecutivos de diferentes niveles y áreas de sus empresas, interactuando con ellos o con la cuenta corporativa.

Un caso similar, aunque en menor escala, se da en Interbank, Enel y Backus. Nada mejor que los líderes de las empresas tengan una presencia que funcione como referencia para sus equipos, motivándolos a estar presentes en el mundo digital.

Bonus track: el ránking de los referentes con liderazgo femenino

Para el estudio de liderazgo digital trabajamos con 125 directivos de las empresas que más facturan en el país, en 13 sectores diferentes, según Perú Top 10.000.

Sin embargo, hay ejecutivos notables en la gestión de su marca digital que, sin cumplir el criterio de facturación señalado, forman el ránking de referentes.

En el 2021, el primer lugar lo ocupa Mariana Rodríguez, presidenta de Empresarios por la Educación, con 17,8 puntos ; seguida de Inés Temple, presidenta de LHH DBM Perú & Chile, con 16,5 puntos. Ambas, junto a Luciana Olivares, CEO de BOOST, quien ocupa el tercer lugar con 16,2 puntos, vienen destacando en los últimos años por su presencia y contenidos digitales.

El punto en común entre las tres, y que es relevante en el contexto que vive el Perú, es que sus publicaciones no incluyen como foco principal a sus organizaciones. De hecho, es el pilar responsabilidad (asociado a temas ciudadanos y de realidad nacional) y el de liderazgo (transmisión de valores a toda la comunidad), lo que más podemos ver en sus publicaciones.

La presencia de ejecutivas femeninas ha marcado el top 10 de CEOs referentes este año, según Café Taipá. [INFOGRAFÍA: JEAN IZQUIERDO].

Valores culturales y ciudadanos

Esta es la pauta para seguir entre los directivos peruanos, y que realmente ya es una tendencia en el mundo. Hablar de nuestra empresa es importante, por supuesto. Demostrar que tenemos las competencias para el cargo de dirección y compartir el conocimiento, también. Pero, en contextos de crisis, la toma de posición frente a la realidad nacional, y el refuerzo de valores culturales y ciudadanos hacia la comunidad, es lo que más se valorará en un directivo, y que repercutirá en la reputación de su empresa.

En tiempos en los que la desconfianza en las empresas y las instituciones en general es tendencia global, el silencio de los directivos no es la solución . Son tiempos de comunicar –con responsabilidad, por supuesto– y dejando clara la misión que se tiene. Los y las ejecutivas a cargo de las compañías deben demostrar que pueden ser líderes también en la sociedad.

La referencia desde donde se analizó la data para el Ránking CEO Digital Perú 2021, de Café Taipá, ha sido, como desde ya hace unos años, el Ránking Perú Top 10.000, que elabora la consultora Perú Top Publications. [INFOGRAFÍA: JEAN IZQUIERDO].

