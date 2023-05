—¿Cómo fueron los resultados de las ventas en el inicio del 2023?

Las expectativas en el cuatrimestre eran mayores. Respecto al año pasado mantenemos el mismo nivel de venta, pero nosotros proyectábamos que tendríamos un crecimiento del 5% o 6% este año.

—¿Por qué no se lograron las metas?

En este cuatrimestre se dieron eventos que no estaban previstos, marzo tuvo un impacto muy fuerte para nosotros no solo en Lima, sino también a nivel nacional, en tiendas de Trujillo, Chiclayo, etc. . Además, la situación del Perú genera incertidumbre y hace que el consumidor se tome su tiempo en decidir [sus compras de casa].





—¿Cuánto esperan crecer en ventas este año?

Esperábamos crecer entre 12% y 13%. Pero, este inicio de año se estará apalancado con la apertura de otros puntos de venta. Ya abrimos la nueva tienda en el Mall Plaza de Bellavista, Callao. Además, estamos viendo estrategias como los centros de experiencia.





—¿Desde cuándo opera la tienda en Bellavista?

Está abierta al público desde la primera semana de abril, pero la presentación formal fue la semana pasada. Dentro de nuestro plan de crecimiento siempre estuvo tener presencia en un mall, pero se fue difiriendo la posibilidad. Este año negociamos con el mall porque consideramos que la zona de Bellavista, Callao, La Perla es una zona que está en desarrollo.

—¿Tienen planificado abrir más tiendas en centros comerciales?

Estamos evaluando otros malls, pero no es la prioridad para este año. Sí lo será para los siguientes. En promedio queremos abrir una tienda de este tipo por año. Estamos analizando locaciones en Lima y también sedes en algunas provincias.





—¿Y los centros de experiencia?

Nosotros tenemos una tienda en la avenida Santa Cruz, en el distrito de Miraflores, que es un modelo de tienda que llamamos centro de experiencia. Este es el nuevo modelo de negocio de Cassinelli. Es un concepto de espacios más reducidos, son locaciones de entre 400 y 500 metros cuadrados. Es con una sala de exhibición con una exposición de nuestro portafolio, de marcas y de experiencias distintas a la que tenemos en nuestras tiendas en el país.





—¿En qué se diferencian estas tiendas de las regulares?

Los centros de experiencia son tiendas trabajadas para la exposición del producto, pero también para mostrar novedades y formatos que hoy están de moda y que no manejamos en tiendas habituales. [...] Tenemos marcas con las que trabajamos que proveerán a los centros de experiencia con productos exclusivos que no se podrán encontrar en otras tiendas.

—¿Abrirá otro centro de experiencia este año?

Abrimos el primer centro de experiencia en Miraflores y queremos irnos a la Molina, cerca a Surco. Esperamos abrir la segunda tienda ahí en el último trimestre del año. También apuntamos a acercarnos a nuestros clientes brindando el canal de ‘e-commerce’.





—¿Qué porcentaje del total de ventas representarán estos centros este año?

Para un primer año, donde las aperturas se están haciendo en bloques, debe ser el 5% de toda la unidad de retail.





—¿Qué porcentaje del total de ventas representará este año?

Hoy el ‘e-commerce’ representa un 3% de la venta total. Hay espacio para crecer.