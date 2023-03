—¿Cómo ha sido el arranque de año para Mall Aventura?

Muy bien, viene mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Yo te diría que en el segundo semestre del 2022 ya la recuperación fue casi normal, terminando el año con números similares a los de prepandemia a nivel de ingresos. Hemos tenido un crecimiento importante por nuestra propuesta de valor y tener todo en un solo lugar. Los centros comerciales grandes, que pasan de los 50 mil m2 de área arrendable como los nuestros son ‘malls’ regionales y ‘suprarregionales’, formatos que históricamente han resistido mejor las crisis económicas y que han respondido muy rápido.

—De otro lado, la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep) mostró su rechazo a los cierres de ‘malls’ por parte de las municipalidades al considerarlas medidas extremas. ¿Coincide?

Es lamentable que eso suceda. Claramente siempre buscamos estar en línea con todos los permisos y lo que uno tiene que mantener al ser centros comerciales, donde entra mucha gente. Y es parte siempre de lo que sucede cuando hay estos cambios en las municipalidades, uno busca trabajar de la mano con ellas y así evitar estas situaciones tan extremas y lamentables. Cuando se cierra un centro comercial es una decisión drástica y final.

Se encuentra ubicado en el distrito de Santa Anita y cuenta con amplios espacios para disfrutar con toda la familia. Tiene más de 120 tiendas y podrás encontrar marcas como Dunkelvolk, Adidas Kids, Peers, Pionier, Topitop, Triathlon, Billabong, entre otras más. (Foto: GEC)

—¿Falta tener una coordinación más fluida?

Sí, más fluido. No conozco en detalle sobre cada uno de estos centros comerciales. Pero sí es lamentable [que hayan estos cierres] porque los puestos de trabajo y negocios se quedan en el aire. Eso tienen un efecto en los trabajadores y en los negocios.

—Uno de sus ‘malls’ se encuentra en Chiclayo. ¿Este se ha visto afectado por las fuertes lluvias producidas por el ciclón Yaku?

Felizmente no ha llegado. Es una pena lo que está pasando en el norte, hay que solidarizarse y tratar de apoyar. Por suerte el ‘mall’ no ha tenido ningún tipo de contratiempo. Lo que sí hicimos algunos días fue cerrar un poco más temprano porque muchos de los colaboradores tenían la necesidad de ir a su casa para ver cómo estaba. Se están tomando algunas acciones para ayudar a los colaboradores.

—¿Cuál es la proyección para este año con los ‘malls’ de Mall Aventura?

Nuestra expectativa para este año es bastante buena, esperamos que este año las ventas crezcan alrededor de 5%. Tenemos una vacancia razonable de menos de 2% y alistamos la apertura de dos ‘malls’ importante este año.

Nuevos proyectos

—En efecto, alistan ‘malls’ en San Juan de Lurigancho y en la selva, ¿serán también ‘malls’ regionales?

Sí, Tenemos dos proyectos, uno en Iquitos, que es un ‘mall’ de unos 50.000 m2, que abrirá en agosto de este año, que va a contar con Ripley , Falabella y con más de 100 tiendas, con espacio de restaurantes juegos. Va a estar ubicado en la avenida principal de Iquitos, va a ser muy potente. Yo creo que es un ‘mall’ insignia, por lo que significa. Y el de San Juan de Lurigancho también, será el primero es el distrito más poblado del país. Este distrito tiene más habitantes que cualquier otra ciudad fuera de Lima, con más de 1,3 millones de personas y no tiene ningún centro comercial.

—¿Cómo será el ‘mall’ de San Juan de Lurigancho?

Este ‘mall’ va a tener 60 mil m2 de área arrendable, tiendas como Ripley, Plaza Vea, Oeschle, Cineplanet, Promart y más de 200 tiendas. Además de Oasis, que es nuestra ancla de entretenimiento. El ‘mall’ abrirá en noviembre del 2023 y será el más emblemático.

—¿Qué potencial observan para el que será el primer ‘mall’ de San Juan de Lurigancho?

Tiene mucho potencial. Es más, de acuerdo a un estudio de Arellano, más allá de todos los números que muestran su potencial, San Juan de Lurigancho tiene un potencial igual o un poco mejor que Lima Norte, donde hoy ya hay dos ‘malls’. Esto significa que SJL tiene cualidades, en cuanto a nivel socioeconómico y comportamientos de consumo, iguales o mejores que en Lima Norte. En SJL, por ejemplo, hay una tendencia a destinar más gasto en entretenimiento. Entonces hay una necesidad no cubierta en el distrito por tener una oferta con este tipo de experiencias. Es muy potente.

—¿Por qué, a pesar de ser un distrito apetecible, se demoró tanto en abrir el primer centro comercial?

Poner un centro comercial y encontrar un terreno en una zona con buena ubicación nos fue muy complicado y les fue a todos muy complicado.

—Dentro de las 200 marcas que van a estar en el centro comercial, ¿se incluirán a emprendimientos locales del distrito?

Yo te diría que por lo menos un 20% de las tiendas son locales de San Juan de Lurigancho. Hay restaurantes que son típicos del distrito, se busca que la gente encuentre las cosas buenas y exitosas que siempre ha visto el distrito. Pero también se busca apoyar a través de ferias de emprendedores como lo hicimos en Chiclayo y Arequipa.

—En este momento, ¿cuál es el avance que tiene el ‘mall’ de SJL?

Este ‘mall’, que tiene inversión total de US$85 millones, tiene un avance de la construcción al 50% . Y a nivel de avance comercial; es decir, qué porcentaje del área está arrendada, vamos al 73%. Estamos muy avanzados.

—¿Qué otras marcas se alistan para entrar a este ‘mall?

Ya tenemos la gran mayoría, el 73%, así que solo nos falta un cuarto del ‘mall’ por arrendar. Hay marcas como Plaza Vea, Ripley, Adidas, Skechers, Triathlon, La Leña. Nos deben quedar unas 50 marcas por completar, ha sido sencillo llenar este ‘mall’.

—Al ser el primer centro comercial en SJL, ¿cuáles son las expectativas a nivel de flujo de visitantes al ‘mall’?

La expectativa o la proyección inicial de la cantidad de las personas que irán al centro comercial va a ser muy similar a lo que se ve hoy en día en Lima Norte. Nosotros hemos contemplado que esto va a arrancar con 1,5 millones de visitas al mes, pero el mercado podría llegar a generar 2 millones o 2,5 millones de visitas al mes, que es muy potente. Una persona va 5 veces al mes a un centro comercial.

Javier Postigo, CEO de Mall Aventura. (Foto: Jorge Cerdán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

—¿Cuáles son las proyecciones con el ‘mall’ de Iquitos?

Este ‘mall’, que requiere una inversión de US$65 millones, va a ser el único ‘mall’ de la ciudad. Los arriendos están avanzados al 90% y la construcción tiene un 80% de avance. Los números pintan bien en una ciudad que es el corazón de la selva y donde convergen muchas ciudades, así que tenemos un ‘mall’ con una mezcla comercial muy potente. Está Ripley, Falabella, Tottus, Sodimac y más de 100 tiendas.

—¿Cuál es la expectativa inicial con este proyecto?

Se espera un arranque importante y no sólo eso, sino un cambio para la ciudad porque llegan muchas tiendas que la ciudad no tenía y empiezan a conocer muchas marcas sin tener que trasladarse a otra ciudad. Va a mejorar su calidad de vida, va a acceder a cosas que antes no. Cada uno de nuestros centros comerciales genera 2.500 empleos en la etapa de construcción y 2.500 en la etapa de operación.

—¿Ambos proyectos estaban pensados para el 2023 o las fechas se movieron por la pandemia?

SÍ, Estaban destinados para el 2020, pero tuvimos que pararlos. Y cuando estuvimos listos, también tuvimos que esperar a que las tiendas mejoraran su salud financiera. Pese a ello, en noviembre del 2020, en pandemia, inauguramos el ‘mall’ de Chiclayo, que está caminando muy bien, con una ocupación mayor al 97%.

Proyecciones y campañas

—¿Cuánto sumará a sus proyecciones en ventas la apertura de sus dos ‘malls’?

Este año esperamos un crecimiento orgánico de 5% con los ‘malls’ que actualmente están operando. Si le sumo estos dos nuevos centros comerciales, que significan por lo menos un 35% a 40% de las ventas, estas van a ser mucho mayores.

—¿El ticket promedio ha variado de acuerdo a los cambios del consumidor y factores como la inflación?

El ticket promedio tiene que ver también con los artículos que compras, con la cantidad de gente que visita el ‘mall’. En términos reales, la inflación acumulada del 2019 a la fecha, es más o menos 20%.

—¿Cómo están avanzando la campaña del Día de la Madre? ¿Cuánto suele aportar dentro de su facturación?

El Día de la madre es la segunda campaña más importante del año. Aporta alrededor de un 4% y 5% más sobre las ventas anuales.

—Este año será una campaña más dinámica que la del 2022, ahora ya sin restricciones?

Se espera que, por lo menos, crezca 10% a 15% con respecto a la campaña del año pasado, donde claramente todavía existían restricciones de mascarillas y horarios. El año pasado para el Día de la Madre, veníamos saliendo de la tercera ola.

Mall Aventura Santa Anita destinó más de 11.000 m² a una terraza orientada al entretenimiento y diversión. En dos meses estaría lista OASIS, la nueva marca que busca desarrollar centros comerciales bajo el concepto de “Retailtainment”.

—Además, Mall Aventura cuenta con Oasis, una marca para reunir toda la oferta de entretenimiento, ¿se ha podido establecer cuánto aporta?

Nos tomó tiempo cómo plasmar un ancla de entretenimiento, un ancla de destino como son Falabella o Ripley. En Santa Anita estuvo el primero, con 15 mil m2, más grande que una departamental, de puro entretenimiento con varios jugadores, un teatro, anfiteatro, cine, restaurantes y un ‘rooftop’. Oasis hoy atrae más del triple de gente que una tienda por departamento. Y está sectorizado, tiene zona de niños, jóvenes, y hay varias cosas que están por venir.

—¿Qué nuevas marcas entrarán a sus ‘malls’ operativos?

En Santa Anita ha entrado la tienda ‘fast fashion’ LC Waikiki y también abriremos un Compu Express, similar a Compu Palace. Además, llegará Siete Sopas y un MAC, que tiene todos los servicios del Estado en un solo lugar. Es importante ver la relevancia que tiene hoy el entretenimiento y la experiencia, más aún después de la pandemia.

—Mall Aventura están avanzando sus proyectos y mantiene el apetito de invertir, ¿qué condiciones hacen atractivo al mercado peruano a pesar de las constantes crisis político social y económica del país?

Son varias cosas. El Perú está con crisis políticas desde hace décadas, no solo en los últimos 20 años. Y creo que el país ha aprendido a caminar en carriles separados en la parte económica y la parte política. Sumado a eso, el negocio de centros comerciales es como el escape, el refugio de la gente para pasarla bien. Eso hace que a pesar de lo que suceda, se vuelva el lugar preferido de la gente.