¿Qué le queda ahora al cine si siempre ha estado ligado a la experiencia colectiva, a la sala repleta, a todo lo contrario al distanciamiento social que obligan estos tiempos de coronavirus? Muchas productoras de cine han decidido retrasar sus estrenos por tiempo indefinido, pero otras están optando por la exhibición a través del streaming como aliado para lanzar funciones online.

No hace mucho, a inicios de este año para ser exactos, desde la Dirección Audiovisual, Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del MInisterio de Cultura señalaban a este Diario que en los últimos siete años los estrenos de películas peruanas en salas comerciales se había casi triplicado: de 13 producciones a 35 películas estrenadas en el 2019. Y con una asistencia de casi 3 millones a lo largo del año, un escenario que parecía aún más alentador con la nueva Ley de Cine. La historia, por supuesto, ha cambiado y las salas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso a causa de la pandemia.

Fue Universal Pictures una de las primeras productoras que hizo el primer gran movimiento para migrar su contenido a internet en el mundo. ¿Qué pasará en el Perú, un mercado mucho más chico que el norteamericano? ¿qué alternativas hay?

¿CUÁL ES LA SALIDA PARA LAS PRODUCTORAS?

Rodrigo Bedoya, docente de la Universidad de Lima y autor de “¿Hacer cine en el Perú es un negocio?: preproducción, realización y distribución de cinco películas nacionales”, hace una división entre las llamadas películas masivas y aquellas que no necesariamente apuntan a un público amplio.

Para Bedoya, estas películas masivas son las que “dentro de su proceso de financiamiento podrían conseguir el apoyo de alguna empresa de streaming”.

Son películas que por ahí pueden funcionar en el cine y que, claro, pueden interesar también a Netflix, por ejemplo, agrega el especialista en cine. Sin embargo, ahora las salas han cerrado por tiempo indefinido debido a la pandemia del coronavirus y todo se ha paralizado. “Tienes un problema de rodaje y de ventanas de exhibición que se han cerrado para el cine peruano”, expresa.

Tondero también tenía planeado el estreno de “Ronnie Monroy ama a todas” para este 2020. (Beatriz Torres / Chullachaki Cine)

En este contexto, ¿es suficiente la opción del streaming para aquellas películas con una “intención comercial”?

“Yo creo que no. La expectativa de los productores de películas relativamente grandes es estrenar el producto en el cine para recuperar la fuerte inversión con la taquilla. El streaming no compensa. Tendrían que esperar a que los cines reabran", responde Rodrigo Bedoya. De acuerdo a la taquilla histórica de los últimos años, las películas peruanas consideradas masivas superan los 350 mil espectadores.

Para el cineasta Sandro Ventura, quien además está al mando de la productora Big Bang Films, estrenar por streaming el contenido que tenía listo, pero que no llegó a ver la luz por la cuarentena, no es una opción.

“No recupero (la inversión realizada). Ya lo vimos. Tendría que haber una oferta muy grande, que pongan la plata sobre la mesa y me digan que quieren la película por US$500 mil. Eso sería un milagro”, dice.

Ventura asegura que hacer una película tiene un costo elevado y es la taquilla lo que permite recuperar buena parte de lo invertido. “Luego vienen las ventas por streaming en el extranjero, que las hay muy buenas y otras que no tanto”.

Netflix, así como otras plataformas digitales, se abren como una opción para las producciones que no tienen cuándo estrenar ante el cierre de las salas de cine hasta nuevo aviso. El reto es la competencia que habrá, mencionan desde Tondero.

“Hablemos de inversión. Por ejemplo, si mi inversión es de US$300 mil, acá el cine me daba un promedio de US$200 mil. Una plataforma de streaming en el extranjero me podía dar US$20 mil por la película, quizá otra US$30 mil y así vas recolectando por partes, pero el grueso sigue siendo la taquilla. Solo con streaming no dan los números. Lo único que nos queda es esperar al cine.", explica Sandro Ventura.

Big Bang Films no pudo estrenar en salas de cine “No me digas solterona 2”, una película por la que apostaban- cuya primera parte atrajo a más de 830 mil espectadores a las salas- y que “era la que le iba a dar continuidad a la empresa”. Además tuvieron que paralizar la grabación de “Mundo Gordo”, cinta basada en un ‘stand up comedy’. Entre mayo y junio empezaban a filmar “Relatos Siniestros” y en setiembre “La Peor de mis Bodas 3”.

En el caso de Tondero, no se llegó a estrenar "Doblemente embarazada, planeada para el 9 de abril. “Busco novia” iba a ver la luz en el teathrical (sala de cine) el 7 de mayo e “Igualita a mí” en julio. También estaba planeado el estreno de “Ronnie Monroy ama a todas” para este 2020. “Es mucha inversión de por medio que está congelada”, apunta Miguel Valladares, gerente general de esta productora.

Tondero tiene una cercanía al streaming. Desde hace unos meses la productora está enfocada en producir contenido para este tipo de plataformas. De hecho, son los responsables de la primera película hecha en nuestro país exclusiva para Netflix.

La productora Tondero, dirigida por Miguel Valladares, se encontraba realizando la primera película peruana hecha para Netflix.

Aun así, el streaming como modelo de exhibición no resulta ser cien por ciento seguro en un contexto como este. Si bien el gerente de Tondero no descarta la posibilidad de estrenar de forma online el contenido terminado, cree que ahora habrá mucha más competencia. "Así como nosotros, muchas productoras en el mundo se han quedado con películas sin estrenar y deben estar manejando la misma opción”, dice Valladares.

CINE PERUANO NO COMERCIAL Y DAFO

Un modelo de exhibición basado en el streaming tendría que resarcir los costos de producción invertidos y eso es algo que no ocurre con las películas masivas. Pero, ¿cuál es el panorama para las películas que no necesariamente tienen una prioridad comercial ni apuntan a ser masivas. “Un cine con una intención, si quieres, un poco más personal”, apunta Bedoya.

“Esas películas no las encuentras en servicios de streaming tan conocidos como Netflix. Por ahí las puedes encontrar en páginas que, por ejemplo, pueden estar dedicadas al cine latinoamericano como Retina Latina”.

El periodista Rodrigo Bedoya explica que este tipo de películas peruanas tienen un proceso de producción más largo y algunas son financiadas por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO).

"Retablo" fue una de las películas denominadas independientes, o cine con intención, que congregó a gran número de espectadores en las salas comerciales. Más de 50 mil peruanos que fueron a las salas. Las plataformas digitales pueden volverse una opción para este tipo de cine ante la ausencia de salas. (Foto: Difusión)

“Digamos que esas películas como ya están financiadas y, en buena parte, no esperas recuperar, quizá el streaming pueda ser una ventana para explorar. Pero hay que ver si es que a la empresa de streaming le interesa comprar esa película que tiene un ritmo distinto y que es más exigente para el público”.

En este punto cabe destacar el pronunciamiento que la Asociación Voluntaria de Cineastas hizo llegar al Ministerio de Cultura a inicios de abril.

En la carta, que recoge la adhesión y aportes de varios gremios, festivales y salas independientes del Perú, piden implementar medidas excepcionales para el cine nacional en el marco de la emergencia sanitaria.

Entre otras cosas, solicitan que la televisión estatal (TV Perú) y plataformas similares adquieran productos audiovisuales peruanos para ser transmitidos por web o señal abierta.

Intentamos comunicarnos con DAFO del Ministerio de Cultura para conocer su posición y si existe algún plan de apoyo al sector, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

CADENAS DE CINE, EL OTRO PROTAGONISTA

La Asociación Nacional de Salas de Cine (formada por seis empresas: Cineplanet, Cinemark, Cinépolis, UVK, Cinestar y Cinerama) informó, a través de su representante, Carlos Saco-Vértiz, que pedirían un plan de rescate sectorial debido a que estaban siendo afectados.

Remarcaron que son 104 salas de cine a nivel nacional paralizadas-por las medidas de aislamiento social , las que en conjunto generar pérdidas de S/16 millones por cada semana sin operar. Dada la crisis que vive el sector, este último domingo la cadena Cineplanet comunicó a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que aplicará la suspensión perfecta de labores. Una medidas drástica a la que podrían unirse otras cadenas y que impactaría en la pérdida de empleo de 10,000 familias peruanas (5,000 directos y otros 5,000 indirectos)

Ante la imposibilidad de abrir las salas, ¿qué medidas evalúan las salas de cine? ¿existe la posibilidad de adaptarse para emitir las películas por streaming?

Son S/16 millones las que pierden las cadenas de cine cada semana de operaciones paralizadas a causa de las medidas de distanciamiento social y cuarentena. Como bien ha adelantado el Gobierno, entretenimiento será el último sector en retomar actividades. (Foto: Difusión)

Para Diana López Chiu, directora de márketing de Cinemark, esto es muy complicado, ya que si bien hay cadenas en el extranjero que trabajan con ese tipo de plataforma “el desarrollo tecnológico no es sencillo y no se puede dar de la noche a la mañana”.

Además, señaló que “hay un tema de ventana de exhibición que hoy existe como industria cinematográfica. El teathrical (en salas de cine) tiene un rol y un porcentaje dentro de toda esta cadena de distribución: primero se estrena un contenido en el cine, luego paid per view y continúa con contratos con plataformas de streaming. El cine es un negocio que todavía tiene un espacio dentro de esta ventana de distribución y una película cumple ese ciclo”.

Día1 se comunicó con New Century Films y Andes Films, dos de las grandes distribuidoras del país, para saber qué opciones evalúan potenciar como ventanas de exhibición ante esta coyuntura, pero ambas prefirieron no hacer comentarios por la incertidumbre que todavía se respira en el sector.

UNA PERSPECTIVA DISTINTA: SE EVALÚA UN FESTIVAL DE CINE ONLINE

Marco Mühletaler, director del Centro Cultural de la PUCP, tiene una visión particular respecto a la posibilidad de los estrenos de películas a través del streaming.

“No sería tan escéptico de imaginar un estreno de este tipo que sea poderoso y que pueda generar ingresos a los cineastas y distribuidores. Pienso que es pronto para decir, desde el punto de vista de modelo de negocio, que es imposible llegar a obtener los mismos resultados que en una sala comercial”, aseguró.

Festival de Cine de Lima podría ser virtual este año. El director del CCPUCP, a cargo de la organización de este Festival, explora esta posibilidad y se muestra más optimista sobre las opciones del streaming para generar ingresos a la industria del cine.

De hecho, Mühletaler reveló que se maneja la posibilidad de que el Festival de Cine de Lima 2020 se realice de manera online.

“Se abren otras oportunidades para llegar al público con estas plataformas digitales. Esto se puede convertir en algo muy poderoso que no va a reemplazar lo anterior (salas de cine), seguramente lo que hará es complementarlo”, avizora.