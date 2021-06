Conforme a los criterios de Saber más

El 30 de junio vence la segunda ampliación que permite que las empresas importadoras de alimentos procesados coloquen los octógonos de advertencia en sus empaques usando adhesivos. Se esperaba que a partir del 1 de julio todos los productos procesados, que lo requieran, tuvieran sellos impresos, de acuerdo al Manual de Advertencias Publicitarias (MAP) vigente desde junio del 2019, en el marco de la Ley de alimentación saludable.

No obstante, la Cámara de Comercio de Lima, ComexPerú y la Sociedad Nacional de Industrias solicitaron que el uso de estos adhesivos sea permanente. Las asociaciones de defensa al consumidor, Aspec y Elegir, criticaron este pedido alegando que las empresas tuvieron suficiente tiempo para adecuarse. Y que pretender que una disposición temporal sea para siempre desvirtuaba la norma.

A menos de dos semanas de que venza el plazo, el ministro de Salud Óscar Ugarte, se mostró a favor de que los stickers se mantengan en los empaques de productos importados. “Las industrias han explicado la dificultad de las empresas importadoras para adecuarse al rotulado al ser el Perú el único país que lo exige. En los productos nacionales no hay razón para no aplicar la norma”, sostuvo.

Estas declaraciones no cayeron bien en las organizaciones de defensa del consumidor. “Parece que estuvieran usando como excusa a las importadoras. Por acuerdos de comercio internacional no podemos usar doble estándar para el etiquetado. Si se aprueba, la norma la van a igualar hacia abajo y no se le exigirá tampoco a las empresas locales”, cuestiona Carlos Zuñiga, presidente de Elegir. Conmina al ministro a aclarar su posición.

Aspec, Conveagro y otras organizaciones también rechazaron esta medida, ya que “se da un trato preferente a quienes no cumplieron oportunamente la ley”, indicaron en un comunicado.

Jaime Dupuy, gerente de asuntos Legales de ComexPerú, comenta que por eso la propuesta del gremio ha sido que se permita también el uso de autoadhesivos para todos (productos locales e importados). Aunque plantearon que sea permanente, Dupuy comenta que, según supo, hay un proyecto de norma en el Consejo de Coordinación Viceministerial que plantearía una ampliación por algunos meses. La próxima semana se tomaría la decisión en Consejo de Ministros del miércoles, que será el último previo a que venza el plazo.

Según pudo conocer Día1, el proyecto de norma propone que la ampliación vaya hasta marzo.

Por lo pronto, desde Indecopi ya han enviado cartas informativas a 191 empresas del sector alimentos, en mayo de este año, ante el vencimiento del plazo para la colocación de adhesivos.

¿Plazo extra para el inicio de la segunda fase?

También los gremios empresariales piden que se les otorgue un tiempo adicional para el inicio de la segunda fase de la ley.

En palabras de Alejandro Daly, presidente del Comité de Alimentos y Bebidas de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han pedido , como ocurrió durante la primera fase, que se les brinde un período que permita la coexistencia entre los empaques con los sellos actuales y los empaques con los sellos bajo los nuevos parámetros, dado que los productos tienen diferente tipo de fechas de vencimiento, rotación de stocks y a que pueden quedar aún productos con octógonos antiguos en bodegas o tiendas alejadas.

Parámetros que establece el Manual de advertencias, la segunda fase entrará en vigencia el 17 de septiembre de este año.

Doryan Zea, presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de ADEX, explica que este año, ya de por sí complicado para las fabricantes, muchas empresas van a fallar o cerrar con esta valla más alta. En este escenario, comenta que van a solicitar una prórroga por un año para adaptarse a esta segunda fase, por causa de los embates de la pandemia.

“No es tan exacto -como dicen- que hayamos tenido más tiempo para adaptarnos, los supermercados desde finales de marzo han empezado a avisar a sus proveedores que solo aceptarán los productos con los nuevos parámetros técnicos, lo que complica la situación de muchas pequeñas empresas que no han podido adecuarse desde entonces”, sostiene. El ejecutivo comenta que usualmente los autoservicios se adaptan a las normativas con tres o cuatro meses de anticipación.

Sobre este tema, el ministro Ugarte dijo que “aunque ya no va a ser una decisión del gobierno actual, que culmina el 28 de julio, en septiembre, [entrarán en vigencia] otros estándares un poco más exigentes. Nuestra opinión es mantener lo previsto, ahí no debería haber marcha atrás”. Remarcó que la decisión la tomará el próximo gobierno.

DATO:

Desde que la norma entró en vigencia, Indecopi inició 146 investigaciones preliminares relacionadas al MAP (referidas a octógonos).

