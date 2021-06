Conforme a los criterios de Saber más

“¡Agua!, Coca- Cola no” fue la breve pero contundente frase que Cristiano Ronaldo pronunció mientras retiraba las dos botellas de Coca-Cola que tenía al frente en la conferencia de prensa previa al partido de Portugal-Hungría por la Eurocopa 2021. En su lugar puso una botella de agua (sin marca). La escena rápidamente dio la vuelta al mundo y en cuestión de minutos remeció hasta en el mercado bursátil.

Las acciones de la gigante de bebidas se encontraban en una cifra cercana a los US$56.10, media hora después, mientras el futbolista luso salía de la sala de prensa del Puskas Ferenc Stadium de Budapest, estas cayeron 1,6%, pasando a valer US$55.22. Ese aparentemente pequeño gesto fue más que elocuente, por lo que en términos económicos -según refiere el diario Marca- Coca-Cola pasó de valer US$242 millones a US$238 millones. Esto es una pérdida de US$4.000 millones en tan solo minutos.

La compañía, cabe recordar, es una de las principales auspiciadoras de la Eurocopa 2021 y el gesto de Cristiano Ronaldo dio a entender su rechazo a las gaseosas por considerarlas dañinas para la salud. Un mensaje bastante consecuente con lo que ha comentado el atacante luso en el pasado, quien ha destacado cuán importante es la buena alimentación en su vida, comenta Milton Vela, director de Café Taipá, consultora experta en reputación. E, inclusive, ha contado que en su familia tienen prohibido comer papas fritas y gaseosas.

“Veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta”, comentó hace unos meses CR7 atrás cuando le preguntaron por su hijo.

Pero Cristiano Ronaldo no es solo un personaje conocido por ser saludable, también es polémico en su comportamiento, resalta Héctor Ampuero, docente de la facultad de comunicación e imagen corporativa de la UCAL. En ello coincide Eduardo Flores, director de Toque Fino, quien explica que la estrella sintió que podía hacerlo.

“Ha sido un grande (uno de los más grandes jugadores del mundo) contra otro grande (la líder en la industria de bebidas). Yo creo que no ha sido algo espontáneo, me parece que fue intencional y que aprovechó la visibilidad, más allá de cualquier sanción que pudiera recibir”, analiza Ampuero.

Para Flores, esta acción va muy de la mano con la identidad de marca personal del jugador y que esta situación puede hacer que marcas ‘wellness’ vayan a buscarlo a él por reforzar su mensaje de alimentación saludable. Recuerda que hace unos años, Herbalife firmó con Leonel Messi, pero que decidió abandonarlo cuando Lays y Pepsi (PepsiCo) entraron también como sus auspiciadores. En ese momento, prefirieron irse con Cristiano Ronaldo, quien -consideraron- tenía un mayor compromiso con la vida ‘wellness’.

¿Cómo afecta a Coca-Cola?

Para Ampuero, el principal efecto ha sido en la rentabilidad, pero considera que hubo una lectura pobre de los potenciales riesgos de la marca, ya que si bien es un gran auspiciador del evento y es una marca reconocida a nivel mundial, también tiene detractores. “La marca, así como toda la categoría de bebidas carbonatadas, tienen una serie de cuestionamientos por no ser productos saludables, no es algo nuevo”, sostiene.

Vela agrega que lo CR7 cuestiona algo que viene hace tiempo a nivel de reputación sobre las gaseosas, que ya eran controvertidas en temas de salud, una preocupación que ha cobrado más importancia a raíz de la pandemia. Lo que ha hecho es retomar volver a ponerlo en la palestra.

En el año 2030, la visión global de Coca-Cola es lograr la seguridad hídrica para las comunidades, la naturaleza y los lugares donde opera la compañía. (Foto: Coca Cola / Arca Continental Lindley)

“Esta situación tiene que llevar a la marca a evaluar un replanteamiento, puede ser un antes y un después de su estrategia”, refiere Vela. Para el experto, Coca-Cola trabaja mucho con deportistas, por lo que este hecho, por la relevancia de Cristiano, es una antipropaganda.

No obstante, considera que podría tener una oportunidad que como parte de la reevaluación de la estrategia puedan dar visibilidad a los otros productos del portafolio como gaseosas sin azúcar, aguas embotelladas o isotónicas.

Por su parte, Ampuero indica que no está de acuerdo en que la estrategia de Coca-Cola vaya a mostrar que también tienen otras categorías porque no puede negar que es una carbonatada y porque se mostraría como dañina. Sugiere que debería visibilizar acciones que muestren que en la corporación hay una legítima preocupación por los hábitos saludables y el medio ambiente.

¿La marca debe responderle a CR7?

En palabras del director de Café Taipá, la marca sí debería responderle a Cristiano Ronaldo, en un tono cercano, gracioso y saludando al jugador, mostrando que Coca-Cola es más que gaseosas. Asegura que esta acción podría ser bien vista. “Coca-Cola tiene uno de los mejores branding y marketeros, no me extrañaría que lo hagan”, apunta. El tiempo es clave, por lo que Vela señala que mientras más pronto sea, tendrá un mayor impacto.

Con gol de Cristiano Ronaldo, Portugal venció a Israel en un amistoso internacional de la FIFA

Por su parte, Flores de Toque Fino, afirma que mal haría la marca en responder porque sería darle más énfasis, a hacer más grande algo que ya sucedió. Asegura que lo mejor sería aprovechar el momento para mostrar sus programas contra la obesidad. “La marca no va a querer continuar [con la polémica]”.

Ampuero coindice e indica que responder sería un error que seguiría perpetuando el debate. “Estas crisis suelen ser de mucha crispación, pero no suelen ser prolongadas”, anota.

Vela, en tanto, comenta que por el lado de los organizadores de la Eurocopa, deben revisar los protocolos de las conferencias de prensa en lo que resta de la Eurocopa para evitar que esto se repita. Ayer, por ejemplo, Paul Pogba -imitando a CR7- retiró una botella de Heineken, otra de las marcas auspiciadoras del torneo, antes de iniciar la rueda de prensa.

Paul Pogba imitó a Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa. (Captura: Beanyman Sports)

¿Habrá una sanción para CR7? Hay rumores de que sí. Para Ampuero esto sería equivocado porque lo que ha manifestado Cristiano va alineado con una sociedad mejor, si se sanciona no sería bien visto.

Por lo pronto, ayer el jugador de Juventus metió dos goles en el triunfo de su selección a Hungría y todo el mundo sigue hablando de él.

Este Diario se contactó con Coca-Cola Perú pero dijeron que no darían comentarios sobre el tema.

