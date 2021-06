Conforme a los criterios de Saber más

La adopción de tecnologías en los restaurantes dio un paso gigante a raíz de la pandemia. No ajenos a ello, y con la reserva online en para por varios meses, desde Mesa 24/7 apostaron por diversificar el negocio con la gestión de pedidos de delivery y take out con comisiones competitivas de un dígito. La expectativa es que esta última logre representar el 45% de sus ventas hacia fines del 2021, mientras los ingresos por reserva online ya muestran gran recuperación.

Desde el levantamiento de ciertas restricciones por la segunda cuarentena, ¿cómo vienen evolucionando las reservas online en los restaurantes?

El hecho de que los domingos ya no haya inmovilización y que el turno cena se alargue han sido los factores de mayor importancia que han impulsado este crecimiento. Ya estamos a muy poco de regresar a los niveles del 2019 en cantidad de reservas. Estamos solo 11% por debajo de los niveles del 2019.

—¿Ha variado la demanda de servicios ante la coyuntura política?

En la última semana de mayo, la demanda se encontraba aún en crecimiento. Hemos tenido un aumento de 11% versus la semana anterior y de 36% versus la última semana de abril. La primera semana de junio también viene bien, creciendo 10% versus la semana previa y 41% versus la primera semana de mayo. Tal vez, salir a comer rico al restaurante de tu preferencia sea una forma de ‘escapar’ temporalmente del panorama electoral.

—En el 2020, ¿cuántas personas sentadas registraron, considerando los meses en para, y a cuánto esperan llegar este año?

En el 2020 sentamos a 115.000 personas en el país, una caída de 58% versus el 2019. En el 2021 estimamos sentar a un poco más de 200.000 personas, que significa un crecimiento o recuperación de 74% en personas sentadas.

—Han implementado nuevas herramientas alineadas a la situación actual de los restaurantes, ¿cuántos clientes han ganado?

La pandemia nos obligó a innovar. Empezamos con el take out y el delivery; este último integrado con las principales empresas de delivery del Perú: Chazki, Urbaner y Directo. Luego, relanzamos nuestra plataforma de experiencias gastronómicas online, y hace un par de semanas incluimos la posibilidad de comprar ‘gift cards’ en restaurantes también de manera virtual. Hoy tenemos más de 250 restaurantes top solo utilizando el servicio de delivery y hace pocos días hemos superado los 250.000 usuarios registrados en nuestra plataforma.

—¿Cómo se vio impactada la cartera de clientes que manejaban ante la pandemia?

Antes de la pandemia llegamos a tener casi 400 restaurantes. En los primeros meses perdimos a cerca de 300, pero luego con los nuevos servicios que lanzamos pudimos recuperar a varios de ellos. Hoy tenemos 300 restaurantes y esperamos superar la barrera los 500 para fin de año.

—A nivel de ingresos, ¿cómo cerró Mesa 24/7 el 2020? ¿Qué expectativas tienen para sus nuevos servicios?

Nuestras ventas crecieron solo 13% versus el 2019 cuando en años previos nuestro ritmo de crecimiento superaba el 30% o 40% anual. De hecho, el delivery y take out ayudó a que al menos terminemos en terreno positivo y no caigamos como muchos otros negocios. Para el 2021, nuestras expectativas son muy alentadoras pues estamos cosechando años de innovación. Esperamos crecer más de 55% versus el 2020. Ahora tenemos un negocio mucho más diversificado. Esperamos que para fin de año las reservas online signifiquen el 45% de nuestro negocio, el delivery y take out, otro 45%, y la publicidad un 10%.

—¿Tienen en sus planes seguir expandiéndose en la región?

Con la pandemia, tuvimos que dar un paso hacia atrás, por lo que nuestros esfuerzos han estado enfocados mas que todo en Perú; y sobre todo en Lima pues Cusco y Arequipa que antes eran dos plazas muy fuertes se han visto muy afectadas por la caída del turismo. En Chile mantenemos la operación, pero con muy pocos restaurantes y en Colombia ahora ya no tenemos presencia.

—¿Qué otras apuestas buscan concretar en una industria que se está desarrollando aceleradamente?

En el 2019 e inicios del 2020 nos integramos globalmente con Open Table y Google para canalizar reservas online mediante ellos. Hoy estamos terminando una tercera integración con unos de los jugadores de reservas online más importantes en Estados Unidos también. De otro lado, estamos trabajando muy de cerca con los restaurantes para poco a poco implementar estrategias de precios tal como lo realizan las aerolíneas. Hoy, hemos logrado que cada vez más personas reserven zonas en específico, como en las terrazas. En el futuro, nuestra visión es que las personas estarán dispuestas a pagar un pequeño ‘fee’ adicional por zonas o incluso por las mesas más solicitadas, tal como hacen las aerolíneas con los asientos del avión.

