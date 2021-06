Conforme a los criterios de Saber más

La nueva realidad a la que nos empujó la pandemia del COVID-19 impulsó, en muchos casos, la necesidad de adquirir computadoras portátiles para realizar las tareas propias del teletrabajo o las clases remotas desde casa. Es por ello que, durante el año pasado, hubo un incremento importante de las importaciones de laptops en respuesta a una demanda que iba en ascenso.

Por supuesto, en medio de una pandemia, hubo problemas para satisfacer esa creciente demanda durante el momento más crítico del COVID-19, a nivel global. Fernando Grados, director de la consultora Dominio Consultores, explica que las limitaciones en las fábricas en China y la consecuente falta de stocks por la pandemia impactaron en la oferta que pudo llegar el año pasado al país.

En tanto este 2021, la situación ha mejorado bastante. Entre enero y abril de este año se importaron 408.456 portátiles frente a las 174.328 que se colocaron en el mismo período del año pasado (recordemos que la cuarentena inició el 15 de marzo) , según reporta Dominio Consultores. Para Grados, como el año pasado hubo inconvenientes en satisfacer totalmente al mercado, este 2021 inició con un mayor interés en adquirir equipos; es decir, se dio un efecto rebote.

No obstante, remarca que si bien la situación de la oferta va mejor, persisten algunos problemas de stock focalizados en las piezas de repuestos como los disco duros, tarjetas, entre otros, por algunas limitaciones laborales que tienen las fábricas en origen, como efecto remanente de la pandemia. “No se puede expandir tanto la oferta por esta razón, los fabricantes están tratando de mantener sus niveles de stock adecuados al consumo”, sostiene. De acuerdo a sus cálculos, para el segundo semestre del año ya se superará este problema.

Las laptops incrementaron su demanda ante el mayor uso de estos dispositivos en casa para el teletrabajo, clases remotas y otras modalidades que surgieron durante la pandemia.

Marca nueva y ránking actual

HP y Lenovo son las marcas de laptops que reinan en el mercado peruano. La primera, el año pasado, importó 72.097 computadoras portátiles y Lenovo un total de 63.613 entre enero y abril. Para este 2021, en el mismo lapso de tiempo, HP duplicó sus importaciones de laptops, y Lenovo las incrementó en 69,2%. En la lista, le siguen Asus, una de la últimas marcas en ingresar a la categoría, Dell y Acer.

Según Dominio Consultores, HP tiene , hasta el momento, el 38% de ‘market share’, seguido de Lenovo con el 26,4%.

Grados cuenta a Día1 que HP y Lenovo han mantenido su liderazgo, pero que al mercado ingresaron algunas marcas como Asus, con un cierto volumen importante, lo que ayudó a que el cliente potencial ‘consumer’ tenga una mejor oferta. Acer y Dell, mientras tanto, estuvieron más presentes en el mercado empresarial, pero que están buscando un lugar también en el ‘consumer’.

Fuente: Dominio Consultores.

Actualmente, el 55% de las ventas de las laptops dirigidas al ‘consumer’ se efectúa en las grandes superficies, mientras que si hablamos del mercado empresarial, ahí se encuentran otro tipo de proveedores y canales para estos equipos destinados hacia las empresas o instituciones. “El año pasado y este año, el mercado ‘consumer’ ha sido mucho mayor al empresarial”, anota el especialista. Asegura que la incertidumbre política genera que las empresas aguanten este tipo de inversiones e interrumpan el normal desempeño de la demanda.

En medio de esta coyuntura, hay una nueva marca que asoma en la categoría: la surcoreana Daewoo, que ha decidido ingresar al mercado de laptops este año.

En palabras de Christian Aliaga, CEO para la región andina de Daewoo, vieron con interés esta categoría desde hace algún tiempo y mucho más cuando vieron que la demanda de laptops se incrementó en 230% durante los meses de este año. “Estamos entrando en el momento indicado”, asegura.

En este momento, el equipo peruano de la compañía se encuentra afinando los volúmenes que traerán al país y calculan que-contando los tiempos de la logística de importación- en agosto ya estarían comercializando sus primeros equipos.

Aliaga comenta a Día1 que aspiran a ubicarse entre las tres principales marcas de la categoría en su primer año en el mercado, con alrededor de un 10% de participación, como ha sucedido en sus incursiones a nuevos mercados.

“A raíz de la pandemia se han incrementado los precios de las laptops, nuestra idea es abrir un poco la oferta, queremos que nuestra llegada sirva para sincerar precios y atender la demanda no tan bien atendida, vemos que no se han renovado productos pero los precios sí se han encarecido”, subraya.

El ejecutivo afirma que Daewoo puede manejar mejores precios- frente a los que rondan el mercado- porque tiene un amplio portafolio de otras categorías, cuya mezcla a nivel de producto y operaciones les permite tener economía de escala para reducir márgenes y llegar al consumidor con un precio más atractivo. Para Aliaga, que haya una apertura para que ingresen nuevas marcas a competir impulsará a que las dos marcas que hoy lideran vean la necesidad también de ajustar sus precios.

Grados, por su parte, recuerda que ya hace tres décadas, Daewoo estuvo en la categoría de cómputo. Las primera multimedia portátiles en el Perú fueron de Daewoo, con unas cantidades limitadas, rememora.

Precios en las laptops

De acuerdo a Aliaga, problemas que hubo alrededor de cubrir la demanda de las laptops el año pasado fueron los causantes de que los precios se incrementaron, pero no los únicos. Anota que los mayores costos asociados a las empresas marítimas como parte de la logística de importación y el alza del tipo de cambio también impactaron en las importaciones.

“Hay muchos equipos que se han hecho poco accesibles para las familias, cuando todavía hay un déficit de equipamiento tecnológico en los hogares, sobre todo en algunas ciudades del interior”, explica.

Mientras que Grados indica que, evidentemente, los precios subieron ante la menor oferta que hubo. Normalmente, explica, cada tres meses hay una renovación de stock de estos dispositivos. “Cuando esto no sucede así, se producen las subidas de precio, no ha sido de forma sensible, pero sí hubo”, comenta.

Coincide con Aliaga en que el tipo de cambio ha tenido un efecto en el precio, pero que frente al precio total del equipo no ha sido tan significativo. En particular, anota, porque la venta se realiza en soles. A excepción de los conglomerados como Compupalace.

Para Aliaga, la disposición de efectivo por CTS y AFP impulsarán una mayor compra de esta categoría.