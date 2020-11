Conforme a los criterios de Saber más

A menos de dos meses para que acabe el 2020, la situación de los nidos y colegios continúa siendo sombría. No hay una fecha definida para el regreso a clases presenciales ni tampoco hay indicadores claros que revelen una pronta mejoría del sector.

Hasta agosto las noticias eran desalentadoras. La Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril) indicó que habían cerrado 2.000 escuelas no estatales y que se estimaba que cerca de 3.000 más lo hagan hasta el cierre del año.

César Guadalupe, profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, indica que actualmente no hay una estimación oficial del impacto de la pandemia en el sistema educativo peruano.

No obstante, señala que se puede especular con cierta razonabilidad de que son los colegios privados pequeños de bajo costo los que están recibiendo el golpe más fuerte.

EDUCACIÓN INICIAL

Si se hace la evaluación por niveles, Guadalupe indica que se esperaría que la educación inicial sea la más afectada, debido a que las clases remotas requieren de cierta autonomía del estudiante, la cual no tienen los niños de entre dos y cinco años.

“Los padres probablemente valoran menos la educación inicial porque piensan que son un depósito de niños, como una guardería, donde los pones para que estén ahí. Y eso no se cumple ahora que los niños estudian desde casa”, menciona el especialista.

En esa línea, Vaneza Urueta, presidenta de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú (ANGP), señala que cada semana tiene noticias de que al menos un nido o guardería ha cerrado. Esto debido a que han disminuido los ingresos producto de la reducción de pensiones, de la morosidad y del significativo aumento de la deserción durante la pandemia.

En la ANGP han identificado que la deserción infantil en los nidos y guarderías del gremio alcanza el 60%.

“Nidos que atendían a 100 niños se han quedado con 40 o 60 en algunos casos. Las aulas para alumnos de uno o dos años desaparecieron. En todas las regiones del país ocurre lo mismo”, indica Urueta.

Para la presidenta de la ANGP, es preocupante que solo el 10% de los niños que fueron retirados de los nidos (pertenecientes al gremio) hayan sido matriculados en otras instituciones, ya sean públicas o privadas.

Por su parte, María Esther Aguilar, presidenta de la Asociación de Promotoras de Educación Inicial (Apeip), dice estar preocupada porque los niños no están asistiendo a clases.

“El problema no es que los niños no quieran asistir, sino que los papás no le están dando la importancia suficiente a la educación inicial”, indica Aguilar.

Asimismo, menciona que como asociación no les parece mal continuar con la formación de los niños mediante clases virtuales.

“El problema está en que los padres quieren que cuidemos a sus hijos, mientras ellos trabajan. Los padres tienen que entender que la educación inicial es una etapa fundamental para el aprendizaje de todos los niños. Por tanto, mientras tengamos clases virtuales, deben hacer el esfuerzo de apoyar a sus hijos en sus tareas”, explica Aguilar.

Una revisión a las medidas tomadas en 27 países del mundo

Al respecto, Paul Neira, educador y director general de The Learning Factor, indica que alrededor de 650.000 peruanos, que ingresaron o debieron ingresar este año a la educación inicial, tendrán problemas de aprendizaje que acarrearán a lo largo de sus vidas. Esto debido a que no han tenido acceso a la educación este año, ya sea por la deserción o por las dificultades presentadas para el aprendizaje desde casa.

Esto sería más complicado aún si tomamos en cuenta que es probable que durante una parte del 2021 las clases continúen de manera remota.

“Se ha demostrado que cuando un alumno solo recibe un año de educación inicial, el efecto del aprendizaje no dura hasta segundo grado de primaria porque se va diluyendo en el primero. Por ello, la única forma de garantizar que la educación inicial rinda efecto es cuando has estudiado dos años de educación inicial”, detalla Neira.

TRASLADOS

Para Alicia Gamio, consultora y miembro del directorio del Centro de investigación para el desarrollo de la educación y el liderazgo (Cidel), otro factor que ha afectado a los colegios privados, sobre todo a los más pequeños y con pensiones bajas, es la facilidad que dio el Gobierno para que los alumnos de colegios privados puedan trasladarse al sector público.

“Hay colegios muy chiquitos, que tienen alrededor de 150 alumnos. Esos colegios, indudablemente, son los que están en riesgo porque sus alumnos se han podido trasladar a colegios estatales o a otros privados con pensiones más bajas”, indica Gamio.

Asimismo, en su experiencia como consultora de colegios privados de los sectores de niveles socioeconómicos A, B y C, Gamio afirma que ha podido notar que los dos últimos son los más golpeados, ya que los padres de familias de estas escuelas suelen ser trabajadores independientes, que tuvieron que cerrar sus negocios o reinventarse ante las dificultades que les presentó la pandemia.

No obstante, Jorge Camacho, vocero del grupo de asociaciones de colegios privados, menciona que el número de deserción escolar en los colegios privados no es muy grande.

“Lo que pudo pasar es que después de que empezó la cuarentena hubo alumnos que no se han conectado, pero eso no pasa tanto en colegios privados, sino en los del Estado, donde pueden sumar hasta 400 mil alumnos que no se matricularon ni conectaron a lo largo de este año. Es una cifra muy preocupante. Pero en los colegios privados es muy cercano todo el trabajo que se hace”, afirma Camacho.

Lo que sí es preocupante, según Camacho, es que la legislación peruana es muy flexible con las familias que trasladan a sus hijos de un colegio a otro sin que estas hayan honrado sus deudas con la institución educativa.

“Eso es algo real que se da con más frecuencia en los colegios que cobran menos de S/500. Estos son el 96% de colegios del país. Hasta cierto punto, la morosidad que tienen ahora se sincerará en diciembre, cuando los padres de familia renueven o no sus deseos de contar con los servicios de esos colegios”, indica Camacho.

A su turno, Esteban Aguirre, director general de colegios Pamer, con sedes en Lima y provincias, indica que en los tres primeros meses se registró una deserción de entre 20% y 25%. Pero, a partir de junio, el número de alumnos se mantuvo constante.

“La deserción varía de acuerdo a la sede. Dentro de Lima, algunas zonas como San Juan de Lurigancho o la zona norte tuvieron un poco más de deserción. En provincias, la deserción fue más en el sur que en el norte”, subraya Aguirre.

RETORNO A LOS COLEGIOS

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció en setiembre que las clases presenciales en los colegios iniciarían en marzo del 2021, cumpliendo ciertos protocolos de seguridad.

En esa línea, la semana pasada el titular del Minedu, Martín Benavides, aclaró que el retorno a las clases presenciales en las escuelas será gradual y voluntario, y que cada institución educativa deberá evaluar si está en la capacidad de aplicar los protocolos de salud necesarios.

En ese sentido, Paul Neira señala que en un informe realizado por The Learning Factor, a partir de la revisión de las experiencias de 26 países, se llegó a la conclusión de que es conveniente elaborar estrategias acorde a la realidad de cada país y, en algunos casos, de las particularidades de sus ciudades.

“Por ejemplo, no podemos pedirle a una región donde el porcentaje de escuelas con agua potable es muy bajo que tengan la disposición de lavarse las manos cada hora”, indica a nuestro suplemento.

Una revisión a las medidas tomadas en 27 países del mundo

Asimismo, menciona que el informe revela que no necesariamente los retornos a las aulas son mejores si se aplica un mayor número de medidas de seguridad.

“Tienes países que cuentan con hasta nueve medidas y otros que tienen dos, y que están operando”, afirma.

De otro lado, Neira señala que en el caso peruano será necesario contratar más personal de limpieza para garantizar la desinfección de los distintos ambientes de las escuelas.

“En el Perú, por colegio hay cerca de 1,2 trabajadores administrativos, que no necesariamente son personal de limpieza”, detalla Neira.

Por su parte, Jorge Camacho sostiene que una de las dificultades para el regreso a clases será tener la cantidad suficiente de profesores para atender la educación presencial. Esto teniendo en cuenta de que en el Perú un gran número de profesores se encuentran dentro del grupo de la población vulnerable, ya sea por la edad o por enfermedades preexistentes.

En cuanto al currículo del próximo año, Gamio considera que es importante determinar con precisión cuál es el porcentaje de los aprendizajes obtenidos durante el 2020. Eso con la finalidad de que en el 2021 se pueda trabajar en lo que no se pudo realizar este año producto de la pandemia.

