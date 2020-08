La pandemia ha significado, para muchos, descubrir un nuevo mundo: el de la tecnología móvil. No porque no sepan de ella y no la usen, sino porque se han visto en la obligación de tener un mayor acercamiento y empezar a descubrir utilidades que no imaginaban.

Esto se ve reflejado en un reciente informe realizado por la consultora de comunicaciones Milenium Group, que muestra cuáles han sido las aplicaciones más descargadas en el Perú y en el mundo.

“De acuerdo con los datos de Sensor Tower, firma de análisis de aplicaciones, solo en julio TikTok fue descargada en el mundo más de 65,2 millones de veces, sumando los datos de iOS y de Android. Esta cifra representa un incremento del 21,4% comparado con julio del 2019. Facebook fue la segunda aplicación más instalada en todo el mundo el mes pasado, con más de 53,6 millones de descargas”, indicó a El Comercio Alonso Salinas, director de Comunicaciones de Milenium Group.

El informe de Milenium Group nos muestra cuáles son las aplicaciones más descargadas en el Perú en diversas plataformas. En este caso, es en Google Play Store. (El Comercio)

—POR SISTEMA OPERATIVO—

Basados en los datos proporcionados por las diferentes tiendas de aplicaciones, el informe de Milenium Group señala que en el caso de la App Store, tienda de aplicaciones para dispositivos de Apple, lo más descargado en el Perú fue Zoom (videoconferencias), WhatsApp (mensajería), Facebook (red social), Messenger (mensajería), Instagram (fotografía y video), Google Meets (videoconferencias) y You Tube (video). En caso de Google Play Store (tienda para dispositivos Android), las aplicaciones más descargadas hasta esta semana son Google Meet, Zoom, TikTok, Latina (canal de TV), Yape (pagos y transferencias de dinero) y Kwai (editor de video).

—DEL OCIO AL NEGOCIO—

Estamos cerca de cumplir los cinco meses del estado de emergencia sanitario en el Perú, dentro del cual el período de aislamiento social obligatorio duró tres meses y medio. En ese lapso la aplicación más descargada fue TikTok.

“Ante la falta de contacto con el exterior, la población se volcó a esta aplicación para distraerse. Incluso estamos viendo a muchas marcas muy interesadas o empezando ya a comunicar a través de TikTok, pues han descubierto una audiencia relevante y que no es precisamente la misma a la cual llegarían vía otras redes sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram o Twitter”, explicó Salinas Cépeda.

Pero, además, la necesidad de adquirir productos de diversa índole –sobre todo para trabajar desde casa– hizo que el comercio electrónico experimentara un repunte sin precedentes. “El e-commerce es una de las industrias que sigue en crecimiento durante esta pandemia. Hay negocios que ahora realizan más del 50% de sus ventas a través de su aplicación móvil”, agregó.

