Hay muchas personas que, desde hace algunas semanas, trabajan desde sus hogares. La conexión a Internet es su gran aliada. Si no cuentan con una computadora adecuada, es probable que su empleador les haya facilitado llevar a casa la máquina de la oficina... y en algunos casos hasta la silla. Pero eso no es todo lo que nos debe preocupar en el teletrabajo.

¿Es lo suficiente para el teletrabajo? “La casa va a tener un protagonismo total en el desarrollo productivo, social y estable de las organizaciones. Para algunas empresas, pasará de ser una alternativa a la única opción, pues tener a los trabajadores en sus casas puede generar un gran ahorro. Pero ya no se van a construir las relaciones desde las gerencias hacia abajo, sino al revés: desde las familias de los trabajadores hacia arriba”, dice a El Comercio Luis Fuentes, director de Estrategia de la consultora Great Home to Work (GHW).

Recalca que la nueva forma de lograr productividad y estabilidad empresarial será gestionando buenos hogares para trabajar.

GHW propone un nuevo enfoque del teletrabajo. “El ‘home office’ no se debe ver más como una extensión de la oficina en el hogar. Creemos que el éxito de una empresa se fundamentará en que el trabajador tenga una familia y un hogar feliz. Hay que darle el valor que le corresponde al hogar. No solo basta con tener la silla cómoda, sino que el gerente de la empresa sepa que el trabajador no está solo en su casa, sino con su familia, con sus hijos en clases virtuales. Se requiere hacer un análisis familiar. El statu quo de la familia va a tener que ser parte de la gestión de la empresa, más allá de saber si el trabajador tiene Internet en casa y si está cómodo”, complementa Fuentes.

Sylvia Álvarez Calderón, directora de Consultoría de GHW, dice que buscan ayudar a que las empresas sigan teniendo resultados positivos pese a las circunstancias. “¿Qué pasa si un colaborador tiene que entregar un trabajo importante y tiene a la mamá enferma? Su capacidad no será la misma. ¿Pero, como jefe, conozco la situación? Por eso es importante el cambio de enfoque”.

EL NUEVO ‘COWORKING’

Desde hace unos años se pusieron de moda los ‘coworking’ u oficinas de alquiler. Lugares donde trabajadores independientes o empresas podían tener a sus empleados, a un costo menor, y con la infraestructura y servicios indispensables.

Con la pandemia, estos espacios buscan adaptarse a las nuevas necesidades laborales, sobre todo si las empresas no cuentan con la infraestructura para brindar la seguridad adecuada a sus colaboradores. Pero también porque hay muchos empleados que no tienen lo necesario para realizar correctamente sus labores.

Uno de estos espacios de ‘coworking’ es La Semilla, fundada en el 2018 para cambiar la situación de la maternidad en el país. “Somos un espacio para la convivencia de la vida profesional con la vida maternal de las mujeres. Es decir, que en un mismo espacio haya lugar para niños pequeños, una guardería con profesionales especializadas. Con espacios para dar de lactar y recibir una llamada, o solo para dar de lactar, con mecedoras y música especial, y cuando los bebes estén dormidos, las mamás continúen con su trabajo, pero siempre cerca”, explica a este Diario Pilar Chuez, socia de La Semilla.

Por la pandemia el servicio de guardería no continuará, pero el espacio de ‘coworking’ sí. Los 150 m2 del local se dividirán entre 10 y 12 personas con la presencia constante de operarios de limpieza, mascarillas, alcohol en gel y un médico dedicado ante cualquier eventualidad.

Chuez indica que, pese a que su público son las mujeres, la circunstancia les hace abrir las puertas a hombres que necesiten un espacio.

RECOMENDACIONES PARA EL TELETRABAJO

“ El que la persona esté en su casa no quiere decir que no tenga un horario fijo de trabajo. Eso lo debe respetar el empleador ”, indica Silvina Moschini, fundadora de Transparent Business.

“Hay que repetir los horarios y rutinas que teníamos antes de la pandemia. Debemos buscar un espacio donde no haya interrupciones. Hay que hacer pausas para recargar energías”, recomienda.

