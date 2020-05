Uno de los primeros memes que empezó a circular en redes sobre la rutina en casa ni bien arrancó la cuarentena -cuando aún no éramos conscientes de todo lo que traería consigo el coronavirus- invitaba a poner en práctica una suerte de ‘tour’ por el hogar, con el fin de replicar algunas de las actividades de la agenda diaria. ‘A las 10 a.m. conferencia en la sala / el almuerzo se servirá en la barra de la cocina / luego pasamos a una tarde de relajo en el baño’, etc. Tenía su gracia.

En un día cualquiera de la vida tal y como la conocíamos, era habitual que muchos nos trasladásemos a un centro laboral donde pasábamos buena parte de la jornada. Teníamos tiempo al aire libre y realizábamos una serie de acciones –tan cotidianas que ni reparábamos en su importancia– que no podremos repetir en un largo tiempo. Desde tener reuniones con el equipo en la oficina, hasta ir al cine, caminar por un parque o comer un sánguche en una barra atiborrada de gente, como mandaba la tradición. La vida en modo remoto nos ha obligado a ingeniárnoslas para sobrevivir a este período -aislados y sin mayor contacto que el de la pareja, amigos, mascotas o familiares con quienes compartimos vivienda- adaptándonos a las nuevas necesidades de un mundo que se siente ajeno. Sobrevivir, sin dejar de producir.

Nadie lo tiene fácil. Ni el gerente que desconocía de apps de video conferencia; ni la organizadora de eventos; ni el emprendedor con la marca de billeteras orgánicas; ni el fotógrafo de bodas con la agenda anual cancelada. ¿Qué hace ahora un bartender? ¿Una vendedora de AFPs? ¿Un escritor con un libro terminado? ¿Una guía turística? ¿Un masajista? ¿Una actriz de teatro? Para sobrevivir, sin dejar de producir, todos los caminos conducen a lo digital.

CASA TOMADA

El sociólogo Martín Santos lleva veinte años enseñando en las aulas de la PUCP. Hace menos de dos meses, su metodología cambió radicalmente: ahora solo ve –o más, bien escucha– a sus alumnos a través de una pantalla. PhD, profesor asociado e investigador del departamento de Ciencias Sociales de dicha universidad, para Santos la re-organización de las actividades dentro del hogar (convertido en espacio único de trabajo, ocio, educación, etc.) dependerá de diversas variables. “¿Cómo realizan sus actividades laborales y recreativas hogares con un espacio limitado en la casa? Claramente, la situación será distinta si se cuenta con un espacio amplio, con dormitorios para cada miembro de la familia y con una buena infraestructura digital”, indica. Los retos en cuanto a las labores domésticas -¿se contaba con ayuda externa? ¿las responsabilidades recaen más sobre las mujeres?- condicionan todo lo anterior.

“La posibilidad del teletrabajo depende de tres factores: el acceso a internet y la calidad de la conectividad; el bagaje informático y digital de la persona; y las características propias de la actividad. Hay familias de micro-empresarios que tienen un taller en la propia casa. Aquí no existe una separación tajante entre trabajo y hogar. Pero hay trabajos que no se pueden realizar a distancia: un futbolista o un estilista, por ejemplo”, continúa Santos. “Existen oficios que más bien se ejecutan, por definición, a través de internet; y también hay actividades presenciales que se pueden realizar a través de medios virtuales. Aquí los retos variarán según la naturaleza de cada una: la docencia, por ejemplo, requiere sustancialmente la comunicación cara a cara con los estudiantes. En este sentido, uno de los desafíos claves de la educación a distancia es mantener la calidad de la comunicación y el interés de los alumnos”, finaliza el sociólogo. En los oficios sostenidos en la interacción física entre varias personas, la creatividad para proponer caminos alternativos será el verdadero diferencial.

PARA LLEVAR

Francesco de Sanctis ha aprovechado la cuarentena para compartir recetas a través de Instagram. Miles de restaurantes alistan el delivery de platos preparados, listos para consumo, apenas se ponga en marcha la moción.

Francesco de Sanctis es un joven cocinero al frente de un pequeño restaurante en Barranco: Síbaris. Mientras se mantiene cerrado -como todos los locales de comida preparada en el Perú- su marca conserva vigencia a través del contenido en redes. “Los cocineros hemos encontrado la manera de seguir tentando a los comensales con recetas, tips y conversatorios que nos han servido para seguir conectados”, explica. El delivery de comida se presenta como el primer gran paso hacia la reactivación del rubro, pero las medidas que se tomen –según piensa de Sanctis– deberán ser inclusivas y proporcionales. “Nos tenemos que reinventar y adaptar nuestra propuesta garantizando todos los procesos sanitarios, para tener un público que confíe en nosotros y busque vivir esta nueva etapa definida por las experiencias gastronómicas en casa. Es cuestión de cada uno poner la creatividad a volar: ¿queremos solo repartir comida? ¿o queremos encontrar otras maneras para sorprender, tal y como lo haríamos en los restaurantes?”.

Ni sentarse a una mesa, ni entrar a una librería serán actividades que podamos volver a hacer en el futuro cercano. Sí, los libros se pueden comprar en versión digital –en el Perú el consumo aún es bajísimo– pero el impacto va más allá de lo económico. ¿Cuál vendría a ser el rol de un oficio tradicional, como el de un librero, en un contexto de pandemia? El Virrey es un lugar de culto, un refugio para los amantes de los libros desde 1973. Hace dos años implementaron despachos a domicilio desde su web a través de una compañía de courier, y aquella parece ser la ruta que garantizará su supervivencia: la primera etapa de despachos los haría el propio personal de la librería. “Serán en bicicleta, moto y auto según las distancias. Igual nos veremos obligados a reducir nuestro radio de ventas hasta que las compañías de courier se activen”, sostiene Paco Sanseviero, al frente de El Virrey. “Consideramos que los alumnos deben seguir leyendo en papel durante esta etapa de colegio en casa, así que será de gran ayuda para ellos tener la posibilidad de acceder a libros físicos”, añade. Rompecabezas y juegos de mesa también forman parte de la oferta: el de hoy es un mundo distinto con necesidades distintas.

En 2017 la marketera Romina Estremadoyro creó una empresa de manicure y pedicure a domicilio bautizada como Bliss. Su servicio se basaba en brindar una experiencia premium en el cuidado natural de pies y manos en las casas de sus clientes, pero hoy su negocio, tal y como lo ejecutaba, está en pausa. El rubro de la belleza es uno de los más afectados durante la cuarentena y el futuro de peluquerías y profesionales es incierto. “La salubridad es y debe ser más que nunca un pilar para nosotros”, explica Estremadoyro. “Lo primero que hemos hecho es reforzar la parte interna, nuestros procesos. Hay que explicarle con transparencia al cliente las maneras en las que trabajamos y los cuidados que tomamos en el traslado. No es fácil transportar este tipo de implementos, incluso cuando van en una unidad especial”, continúa. Romina Estremadoyro alista nuevas micro líneas de negocio convencida de que el público se volverá cada vez más exigente, lo cual se traducirá en una mejora importante para las empresas de cuidado corporal y de belleza. “En muchos sitios no exigen protocolos de limpieza. El cliente debe ser el primero en hacerlo”. Las reglas del juego definitivamente han cambiado.

EL SHOW VA A COMENZAR

El día que la pequeña Mora cumplió 4 años ‘Ariel’ la llamó a saludarla. Mientas la sirena más famosa del universo Disney le deseaba un feliz cumpleaños –celebrado en cuarentena y sin poder ver a amigos y familia– Mora solo atinaba a contestarle que estaba bien. “Me encantaría estar contigo ahora para darte un gran abrazo, pero no se puede, hay que quedarnos en casa”, le dice una joven disfrazada de princesa al otro lado de la línea. “Más adelante podremos cantar y bailar. No te olvides que es muy importante lavarte bien las manos todos los días”. No hubo fiesta, pero este es un cumpleaños que Mora no olvidará. Como muchos niños que están pasando sus días en casa –la gran mayoría de padres compaginan su educación con la propia carga laboral– algunos servicios están dándole un giro a su oferta con el fin de brindar un momento de escape. Escenas Mágicas es una empresa de shows infantiles que ha empezado a implementar saludos personalizados y videollamadas con distintos personajes de películas y dibujos animados. “Muchos niños piensan que sus cumpleaños no se van a poder celebrar, pero esta es una sorpresa enorme. Suelen jugar con los personajes, conversan, les cuentan sobre su vida en cuarentena. Antes de hablar con ellos les preguntamos a los papás si quieren que digamos algo importante. A veces nos piden que lo hagamos por una fecha especial, y otras tan solo para levantar el ánimo de los pequeños”, dice Carla Morales, planner digital de Escenas Mágicas.

En la misma línea de cumpleaños, aniversarios o para ponerle un poco de chispa al encierro, el cantante Water Carrizales, más conocido en el mundo artístico como Bronco Chente, ofrece el servicio de serenatas por videollamada. Antes de la cuarentena, Chente se dedicaba al mundo de la música participando de una banda de mariachis y regentando su propio grupo de cumbia. Pasará mucho tiempo, sin embargo, para que pueda volver a subirse a un escenario. “A raíz de la emergencia me vi desempleado, y así será buena parte del año. Empecé realizando transmisiones en vivo para mis seguidores una vez por semana, hasta que se me prendió el foco para los videos personalizados, a gusto del cliente”, nos cuenta. La iniciativa de Chente ha tenido buena respuesta entre su público. Las canciones salen a pedido.

El cantante Chente Bronco brinda serenatas virtuales de 5 canciones a un costo de S/.40.

Sin duda las posibilidades sostenidas en el mundo digital -ya sea para generar nuevas actividades, experiencias o puestos de trabajo- son abundantes y prometedoras. Pero, ¿estamos los peruanos preparados para una vida laboral y de entretenimiento meramente virtual? La escritora y guionista María José Osorio es optimista, y su primer proyecto como directora involucra un concepto ad hoc para estos tiempos: el teatro –una de las ramas artísticas más difíciles de recrear virtualmente- por vía remota. ‘Amigas del cole’ es una obra escrita y producida específicamente para desarrollarse en la plataforma Zoom, ambientada en el contexto de una pandemia mundial. El proyecto es el primero de una serie de obras concebidas para funcionar como videollamada donde el público podrá conectarse.

‘Amigas del cole’ es una coproducción entre Los Productores y Sobremesa, una iniciativa creada por María José Osorio y Lorena Berckholtz con el objetivo de desarrollar proyectos que se adapten a la nueva realidad. El elenco está conformado por 5 actrices, entre ellas Anahí de Cárdenas -en foto- Karina Jordán, Luciana Arispe y Mónica Ross. La fecha de estreno es el jueves 14 de mayo vía Zoom. Entradas estarán a la venta en la web de Los Productores.

“Este es un nuevo producto que tiene sus propias reglas”, sostiene María José Osorio. “No vamos a poder imitar al teatro normal y no es la idea; lo que tenemos que hacer es crear una nueva manera de hacerlo, donde se aprovechen esta plataforma y sus virtudes, que las tiene. Es una apuesta que no haríamos si no creyéramos que existe una audiencia para esto, y quiero pensar que nos vamos a sorprender con la cantidad de gente en el Perú que busca ver este tipo de experiencias”, continúa la guionista. A través de una pantalla –celular, Tablet, lap top– hoy podemos cerrar un contrato, lanzar una nueva marca, cantar Happy Birthday en familia o explorar vertientes alternativas en cuanto a expresiones artísticas.

Desde casa trabajamos, creamos y consumimos digitalmente más que nunca en la historia del mundo moderno, y lo seguiremos haciendo por buen tiempo. Los gadgets tecnológicos son una gran ayuda, pero la clave está en saber aclimatarnos -tal y como dice María José Osorio- a las nuevas plataformas donde nos estamos empezando a mover. “Dada la capacidad que han mostrado los peruanos y peruanas para arreglárselas en situaciones de crisis, hay razones para pensar que saldremos adelante, una vez más”, concluye el sociólogo Martín Santos. Que nos ampare el wifi.

