Segundo semestre 2023

Estadísticas del mercado

El índice de vacancia en los centros logísticos cerró el 2023 en 10,1%





La absorción neta fue de 19.875 m2





El precio promedio de alquiler se ubicó en US$ 6 el metro cuadrado, fluctuando entre los US$ 5,9 y los US$ 8,7 por metro cuadrado.