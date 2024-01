Spencer Friedman, general manager de Rappi Región Andina, confiesa que le apasionan los libros de liderazgo y cambio empresarial. Ser mago es su talento oculto.

1.¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me despierto a las 6:00 a.m., escucho un podcast y reviso que mis hijos se hayan despertado para ir a estudiar.

2. ¿Qué libro está leyendo?

Me encantan los libros que muestran perspectivas poderosas de liderazgo y cambio empresarial. Uno de mis autores favoritos es Jim Collins y ahora estoy leyendo Good to Great.

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

El celular lo utilizo para todo: hacer pedidos, usar aplicaciones de GPS, conectarme a reuniones de trabajo, ver una serie o película durante un vuelo.

4.¿Cuál es la última película que ha visto?

Leave the World Behind (en Netflix).

5. ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Mi aplicación infaltable es Rappi. Sin duda, mi favorita. Además, Apple Podcasts y Google Maps son las que más utilizo.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Utilizo todos, pero mi favorito es HBO.

7. ¿El auto de sus sueños?

Un auto 100% eléctrico, tal vez un Tesla y, si podemos soñar, un Lucid Air.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Mi destino favorito siempre va a ser Boston, que es el lugar donde nací y donde viven mis papás.

9. ¿Qué deporte practica?

Desde que estaba en la universidad, mis deportes favoritos fueron el Volleyball y montar bicicleta, más que todo en ruta.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

El mejor cocktail que puede existir es el agua con gas con jugo de limón.

11. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Perú tiene unos lugares increíbles, y con mi esposa nos encantan las playas en el norte del país.

12. Descríbase en 3 palabras

Empático, versátil y feliz.

13. ¿Tiene algún talento oculto?

Ser mago. Cuando era joven, fui mago e incluso muchas veces fui contratado para estar en fiestas de cumpleaños de niños.

14. Una frase que lo/la defina

“Figure it out. Siempre he tenido la convicción de que en la vida debes buscar una solución para resolver antes que darte por vencido.

15. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Rappi me inspira. Somos una compañía que está transformando la manera de emprender e innovar en Latinoamérica. Además, tenemos un impacto positivo a través de las oportunidades que generamos en toda la región.

16. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Tim Cook de Apple.

17.¿Quién es el jefe que más te marcó?

Mi jefe en mi primer trabajo después de terminar la universidad. Él invirtió mucho en mi desarrollo profesional.

18. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

“Intenta vivir una vida interesante” - Mi mamá.

19. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No cambiaría nada. Son decisiones que me han traído al lugar donde estoy.

20. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

“Cuéntame de un obstáculo en tu vida qué te parecía insuperable -y cómo lo superaste?”

21. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos y mi familia.

22. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Tendemos a ser algo pesimistas. No se habla lo suficiente de las cosas que las personas están haciendo bien.

23. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia.

24. ¿Y su principal defecto?

Su principal “defecto” es que su cocina es tan buena que siempre corres el riesgo de comer de más.