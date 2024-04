Como parte de la reestructuración que atraviesa el grupo Falabella en la región, se anunció un acuerdo para el traspaso de los centros comerciales de Falabella a Mallplaza en el país. Y hoy se anunció que finalmente cerraron esta transacción inmobiliaria que iniciaron en noviembre. Esto es la adquisición de Falabella Perú S.A.A., que controla el 100% de las operaciones de Open Plaza Perú y el 66,6% de Mallplaza en Perú, por parte de Mallplaza, que opera la subsidiaria Plaza S.A. El valor de la transacción asciende a US$848millones, lo que representa un múltiplo EV/EBITDA estimado al 2024 de 9,9 veces.

Mallplaza, como se recuerda, es dueña del 33,3% de Mall Plaza Perú S.A., propietaria de cuatro centros comerciales el Perú, por lo que con esta adquisición ahora tendrá el 100% de la sociedad y un total de 11 activos inmobiliarios de Open Plaza Perú, ganando presencia en nueve ciudades. Con ello, Mallplaza, engrosa su portafolio en aproximadamente 619.000 m2 arrendables, así como tendrá centros comerciales con terrenos y un potencial de desarrollo, sumando a Plaza S.A. US$ 81 millones de EBITDA (2023) y un crecimiento adicional de 20% respecto al EBITDA del 2023 de la compañía. Y así consolidará su operación regional diversificada en Chile, Perú y Colombia con 2.316 mil m2.

Con esta movida, enmarcada en la búsqueda de reducir la deuda de Falabella y salvaguardar sus operaciones, ahora Mallplaza tendrá 15 activos.

Alejandro González, gerente general de Falabella. sostiene que esto va en línea a su objetivo de ser cada vez más simples y eficientes en su estructura y operación. “Esta transacción nos permitirá consolidar nuestras operaciones inmobiliarias en Perú bajo una sociedad única. Esta reorganización beneficiará a ambas compañías”, afirmó.

Por su parte, Fernando de la Peña, gerente general de Mallplaza, comenta que el crecimiento es parte del ADN de Mallplaza, por lo que esta transacción nos aportará activos en Perú que cuentan con excelentes emplazamientos y con un potencial de crecimiento orgánico.

“Contamos con un plan para desarrollar cerca de 100 mil m2 arrendables en estos activos durante próximos cinco años, fortaleciendo así nuestra oferta comercial y participación de mercado. Además, al consolidar ambas compañías en una sola plataforma y lograr una mayor escala en la operación, podremos incorporar importantes sinergias y eficiencias en Perú”, adelanta.

Dato Diversificación y m2 de los malls Presencia _ Con esta transacción, Plaza S.A. ampliará su diversificación regional, logrando así una distribución de metros cuadrados arrendable (GLA) de 62% en Chile, 27% en Perú y 11% en Colombia.

Vale precisa que Falabella Perú S.A.A., compañía dueña de Open Plaza Perú S.A. y del 66,6% de Mall Plaza Perú S.A., también es propietaria del 98,5% de Inmobiliaria SIC, sociedad que fue excluida del acuerdo, poseedora de un terreno y un power center.

¿En qué consiste la transacción?

Mallplaza lanzará una OPA por el 100% de Falabella Perú S.A.A., sociedad dueña de dichos activos, por un valor de Oferta Pública de Adquisición de US$ 589millones, con potenciales ajustes propios de este tipo de operaciones.

Open Plaza cuenta con 11 centros comerciales en el país. (Foto: Zaditivos)

Los activos involucrados fueron valorados en US$ 843 millones más una caja operacional de US$5 millones. Así, la transacción quedaría valorada en US$ 848 millones, resultando un EV/EBITDA estimado al 2024 de 9,9 veces.

Esta transacción se financiará con una combinación de caja, deuda y un aumento de capital en Plaza S.A. por hasta US$300 millones, con el objetivo de mantener la empresa en los rangos de apalancamiento acorde a la clasificación de riesgo de Mallplaza. Por el momento, Falabella no tiene intenciones de concurrir al aumento de capital, salvo cambios relevantes en las condiciones de mercado.