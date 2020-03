Desde el 2016 Internexa, empresa del grupo colombiano ISA, decidió que cambiaría su modelo de negocio y hoy se sienten satisfechos pues comprueban que tomaron el sendero correcto.

No quería dedicarse solo al servicio mayorista de transporte de datos en sus redes de fibra óptica, sino que decidieron también atender al segmento corporativo como minoristas, es decir brindando Internet a minas, fábricas, petroleras, etc. Sergio Mavila, gerente general de la filial en el Perú, nos explica cómo les ha ido en este cambio y qué planes futuros tienen.

Ustedes antes eran solo mayoristas ¿Cuánto de sus ingresos son hoy por esos servicios?

Hace cuatro años el 95% de la facturación era por el servicio mayorista y ese 5% no era buscado adrede, sino pedido específico de un cliente que nos tocó la puerta. Hoy ya un 30% es corporativo y el servicio mayorista bajó a 70%.

¿Y los servicios minoristas les permiten tener mejores márgenes?

Lo que pasa es que como mayorista el retorno de la inversión es cada vez más lento porque los precios han caído mucho. El margen es bueno, pero el retorno es muy largo. Y por eso no es atractivo para nuevos actores.

¿Cuánto ha bajado el precio mayorista?

En el 2016 estaba en alrededor de los US$20. Hoy bordea los $5 [un mega]. ¡Es la cuarta parte en cuatro años! Es un ajuste agresivo que se viene acelerando. Antes eran dos competidores, hoy tenemos cinco jugadores. La decisión de diversificar fue la acertada, lo vemos ahora.

La fibra óptica circula de una ciudad a otra a través de las torres de alta tensión eléctricas. (Foto: GEC)

¿La empresa ha podido mantener su crecimiento de ingresos?

Sí. El 2019 ha sido muy bueno: cerramos con casi $25 millones de ingresos. En el 2015 facturábamos US$14 millones. Esto es un promedio de 20% de alza anual. Y tenemos US$5 millones para invertir en el 2020. Vamos a montar una nube para atender a los clientes corporativos. Y en tres años, máximo cinco, planeamos invertir US$12 millones en un data center local.

¿Esos US$5 millones de inversión para el 2020 serán específicamente para el tendido de fibra?

La inversión será con varios fines. Hay una inversión para cloud en Perú que es un millón. Estamos también evaluando ampliaciones de fibra, unos 200 km. Pero mucho se irá en mantenimiento de los equipos y en elevar la capacidad de transmisión, como piden los clientes.

¿El mantenimiento de las redes de fibra óptica es muy importante?

La fibra requiere una inversión constante. Uno necesita renovar equipos. El cliente demanda mayor capacidad y para eso necesitas mejorar la tecnología de los equipos. El servicio pasa por un conjunto de cosas que necesitan actualizarse. La Red de comunicaciones es un conjunto de elementos para trasmitir desde el punto A hacia el punto B. No es solo fibra, es la energía, la electrónica, etc.

¿Qué pasa si no hay adecuado mantenimiento? ¿Se cae la red?

Una carretera puede tener un hueco y el carro pasa. Se afecta la suspensión del auto, pero nada más. En una red telecom el menor hueco o falla te genera un corte en el servicio. Ningún cliente te soporta un corte de 48 horas: te reclaman a los cinco minutos. Y si se corta varias horas se van con la competencia.

Internexa se ha propuesto crecer a dos dígitos este 2020, tal como ha hecho en años anteriores.

La fibra óptica está compuesta por unos hilos en donde viaja la información. Cuando esta fibra se cuelga en las torres de electricidad va recubierta, como se aprecia en la foto.

¿También evaluarán invertir en porciones de la Red Dorsal, si se da esa licitación?

Hay tramos que nos interesan. Tenemos el respaldo del corporativo para este tipo de proyecto, sin duda. El grupo ha invertido más de mil millones en el país entre Internexa y Red de Energía del Perú. La espalda financiera y el interés están. Hay que ver en qué condiciones y precios se da el concurso, si es que se llega a concretar. Estamos a la expectativa.

Mientras se concreta la salida de Azteca, el MTC ha publicado un nuevo reglamento de la Ley de Banda Ancha. ¿Considera que este permitirá resolver los problemas de tarifas que hoy padece la Red Dorsal?

El reglamento es positivo porque permite flexibilizar las tarifas, pero no es la solución ni garantiza rentabilidad, porque es un mercado con competencia privada muy intensa. Se necesita que Osiptel cumpla con regular la tarifa del actor subvencionado [Azteca, por ahora]. Eso será crucial para no afectar la competencia. Además, se deben separar bien las zonas con competencia y sin ella. En donde no llega el privado, adelante, pero en donde la red dorsal tiene cinco competidores [el 60%] no tiene sentido mantener la subvención.

