A casi dos años de la adquisición de Quicorp, InRetail Pharma - dueña de las cadenas Inkafarma y Mifarma- sigue trabajando en su integración. Así lo exige el mercado, que los llevará a crecer a tasas del orden de 1%, aunque el doble en ventas, informa Rafael Dasso, su CEO. En ese contexto, la firma ha puesto en marcha un plan de largo aliento, que incluye un mix de estrategias que van desde las ventas omnicanal en todo el país, un nuevo formato de tienda para cuidado personal y la distribución de cannabis medicinal. Todo esto, sin perder foco en Inkafarma Express, el caballito de batalla que el grupo lanzó en el 2018 para llegar a zonas alejadas y con el que estarían abiertos a aliarse con el Estado para distribuir sus medicamentos, genéricos incluidos.

►¿Qué retos enfrentan para expandir Inkafarma Express?

Tenemos seis (farmacias) abiertas en lugares donde hay pobreza extrema y no hay medicamentos en general [están en Paucará, Atalaya, Monzón, Rodríguez de Mendoza, Santa María de Nieva y Tambo]. Además de las ubicaciones, que son ciudades que tienen más de 10 mil habitantes, el reto es que queden a una distancia razonable – a cuatro horas – de nuestras rutas logísticas. Llevar al equipo [a esos lugares] no es fácil. Hay que formarlo y motivarlo.

►Pensando en que se trata de zonas alejadas y de extrema pobreza, donde todo suele ser más caro, ¿mantienen los precios? ¿Cómo logran homologar el poder adquisitivo y el acceso a medicamentos?

Tener el control logístico es fundamental. Lo otro es tener la escala en la compra de medicamentos e importaciones, que nos permite tener un portafolio a costo razonable. Llegamos a estas zonas, pero no llegamos con cinco marcas de pañales. Vendemos dos. Tenemos menor profundidad. Vamos con un producto más económico y tenemos también marca propia. También (vamos) con un surtido de genéricos. Bajo ese paraguas es que podemos llegar a esos lugares. Sin escala, sería difícil.

►A propósito de los genéricos, ¿cómo garantizarán la disponibilidad definida por el gobierno y, en particular, en los de Inkafarma Express? ¿Cómo impactará la norma en su negocio?

No impacta, porque llevamos genéricos y el 40% de nuestras ventas es de genéricos. Esta lista [el Ejecutivo debe definir cuáles serán los 40 genéricos que deben mantener en stock las farmacias] va a ser más acotada de la que tenemos. Poseemos más de 150 genéricos. Simplemente nos preocuparemos por no fallar, porque tenemos 2.000 farmacias. Tenemos la botica en el lugar más alejado y alto del mundo [Macusani] y hay que preocuparnos por tener la lista completa de genéricos; el abastecimiento no puedo mandarlo de un día para el otro. Son varios días, a veces semanas. Apoyamos la ley, creo que es positivo.

►¿Qué oportunidades encuentran para trabajar con el Estado en estas comunidades?

Hoy el Estado dispensa el 80% de los medicamentos del Perú. Es el gran abastecedor de medicamentos, pero también estamos haciendo un esfuerzo. ¿Por qué no trabajar como en otros países (como Colombia) donde las cadenas de farmacias abastecen para el Estado? Si llego [con Inkafarma] a un lugar como Caballococha, que es el límite con Colombia, en la selva, donde no hay nadie... ¿Por qué no ser un dispensador del Estado?

►¿Se están preparando para eso?

No, pero podríamos hacerlo. Si en algo somos buenos es en logística. Cuando vemos que hay desabastecimiento del sector público, puede ser por muchas razones, pero no es fácil poder abastecer a todo el país. Por ese lado hay una oportunidad.

►¿Cómo están trabajando en digitalización?

Hoy tenemos una web, una app y vamos a lanzar este mes el canal omnicanal. Ya estamos piloteando un par de tiendas en Lima moderna. La idea es llegar a todo el país.

►¿Cómo impulsará este canal sus ventas?

Puedo decirte que estamos duplicando el negocio todos los años.

►¿Qué retos enfrentan en este caso?

Atender este canal es un reto. Si un cliente hace un pedido, tienes que reservar el stock. Es un reto operativo grande.

►Acaban de lanzar el formato Mifarma Beauty. ¿Cómo se preparan para competir en el sector?

Estamos trabajando en posicionar Inkafarma y Mifarma para no tener dos marcas para el mismo formato. En el caso de Mifarma, si bien tiene la categoría farma, es un formato que se va a enfocar cada vez más en bienestar, cuidado personal (tintes y maquillaje) y vitaminas.

►¿Entrarán con marca propia?

En maquillaje, no. En cuidado personal, tenemos.

►¿Les interesa distribuir cannabis medicinal?

Hemos tenido conversaciones con varios proveedores. En el momento en que el reglamento se dé [el Minsa, Mininter y Minagri deben publicar disposiciones finales] vamos a entrar en ese segmento. Pero con especialistas, firmas serias y grandes, porque hay una oportunidad y tengo entendido que genera mucho bienestar para este tipo de pacientes.

►¿Cómo prevén cerrar el año?

Si bien el mercado no ha crecido de una manera muy relevante, lo importante es que hemos podido - a través de una serie de eficiencias y músculo logístico- llegar a lugares más alejados.

►¿A qué tasas está creciendo el sector e InRetail Pharma?

Este año, el sector debería estar por crecer entre 0% y 1%. En nuestro caso, vamos a crecer también por ese orden y el doble en ventas. La economía no ha estado tan bien en los últimos meses. Pero el negocio más que orientado al crecimiento, ha estado orientado a lograr eficiencias y niveles de competencia para llegar a los lugares más alejados.

DATOS

►InRetail Pharma prevé cerrar el 2019 con 2.100 farmacias, tras cerrar a inicios de año algunas donde hallaban duplicidad y abrir donde no había, explica Dasso.

►En los primeros tres trimestres del 2019, los ingresos de la división farmacias de InRetail Perú Corp crecieron 7,66% versus el mismo período del 2018. En tanto, la utilidad neta alcanzó S/266,1 mlls, 253% más, según reportó la firma a la SMV.