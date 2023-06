Según el estudio Talent Trends 2023, elaborado por MichaelPage, el 58% de los trabajadores de América Latina consideran que el equilibrio vida personal-trabajo es el aspecto más importante para valorar su satisfacción laboral. En total, se encuestó a casi 14 mil trabajadores latinoamericanos de todos los niveles laborales entre noviembre del 2022 y enero del 2023. Más de 1.100 peruanos fueron consultados para el informe.

Precisamente Perú y Colombia son los países en los que el 62% de colaboradores considera al equilibro como lo más importante, liderando así los resultados de la región.

“El peruano se siente más cómodo si al momento de ingresar a un trabajo le pintan la cancha con los objetivos que tiene que cumplir y le dan flexibilidad para movilizarse. El trabajo remoto o no estar obligado a ir a la oficina son características que te dan esa flexibilidad”, explica Ignacio Brain, gerente general de MichaelPage Perú.

Muestra de ello es que los trabajadores de nuestro país también son los que valoran más el trabajo híbrido (82% lo considera como un aspecto importante de la flexibilidad laboral, el resultado más alto de América Latina empatando con Chile) y los horarios laborales flexibles (72%, segundo más alto de la región, junto a Colombia).

Para Katy Noriega, asociada principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, parte de esta preferencia se explica por el extenso tiempo en el que estuvo vigente el trabajo remoto a pesar de que la emergencia sanitaria dejara de ser tan grave el año pasado.

“Somos uno de los países que más extendieron el plazo que tuvo el trabajo remoto como una alternativa. Se quedó incluso en momentos en los que no había una crisis de contacto tan elevada. Fue ‘la miel’ que probaron tanto los trabajadores como los empleadores, porque estos últimos también se ahorraron muchos costos laborales mientras sus colaboradores estaban en casa. Entonces ambos se han adaptado a una realidad que dejó de ser transitoria”, señala.

Estudio Talent Trends 2023, elaborado por MichaelPage. (Infografía: GEC)

Adaptación

Que los colaboradores peruanos prioricen la satisfacción personal y la flexibilidad sobre otras opciones más tradicionales (como el sueldo, las capacitaciones y otros beneficios) también implica que las empresas tengan que adaptarse a ello para no perder talento. El objetivo que deben plantear los empleadores es cómo dar una buena oferta laboral para el trabajador sin descuidar los objetivos de la empresa.

“Es una desventaja competitiva no adaptarse, pero hay que considerar que tampoco hay una fórmula única porque cada sector tendrá sus necesidades. La decisión de cuántos días se debe trabajar a distancia o en oficina tiene que salir de una necesidad operativa o corporativa para cumplir con los objetivos”, comenta Noriega.

Para Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, uno de los grandes problemas del trabajador peruano es su falta de productividad. En ese sentido, remarca que los líderes deben centrar sus estrategias para que no haya tiempos muertos o sin productividad durante las jornadas laborales, independientemente del lugar donde estas se realicen.

“Si alguna vez queremos ser un país más desarrollado tenemos que mejorar la productividad y los sistemas híbridos pueden contribuir a eso. Esto no se basa solamente en que uno prefiere trabajar en su casa y por eso no va a la oficina. Los empleadores deben eliminar los tiempos sosos o en los que no se hace nada en las oficinas. Las reuniones constantes o las movilizaciones solo para asistir a reuniones presenciales pueden ser solucionadas con el teletrabajo, por ejemplo”, indica.

Asimismo, destaca que otra forma en la que el trabajo a distancia puede ayudar es especificando las metas que busca la empresa del colaborador y cómo el lugar de trabajo ayuda a cumplir con esos objetivos.

“Tener a todos los trabajadores en el centro de trabajo le da una falsa seguridad al empleador de que todos están trabajando. Eso no es cierto. [...] Ya hay corporaciones grandes que están rediseñando sus espacios de trabajo, porque ven que ya no necesitan usar todas sus oficinas. Están viendo que pueden tener más eficiencias con el modelo híbrido, pero están obligados a ver con sus trabajadores en qué puntos el trabajo remoto funciona mejor que la labor en las oficinas”, dice.

Nuevos trabajadores

El ingreso al mercado laboral de jóvenes nacidos en la década del 2000 también trae cambios en la perspectiva de los trabajadores. Según Mónica Villegas, directora de Oportunidades Laborales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el egresado de estos días valora mucho más su vida y tiempo en comparación a los de una década atrás.

“Los jóvenes han cambiado su modo de ver la vida, de entender a la empresa y de ver sus prioridades. Los egresados hoy viven en el camino, consideran que el trabajo es un medio necesario para poder vivir. Antiguamente se decía que había que vivir para trabajar, pero esta generación valora más su tiempo y su vida”, resalta.

Así, uno de los cambios más notorios es la valoración que tienen los estudiantes sobre las facilidades para trabajar a distancia.

“Hace cinco o diez años el trabajo flexible o remoto como el actual era algo desconocido, quizás solo adecuado a realidades como Estados Unidos o Europa. Hoy ya no es así. La primera pregunta que hacen los jóvenes en las entrevistas laborales es si el trabajo es remoto o si hay obligación de ir a la oficina. Si responden que no hay opción para el trabajo remoto se reduce su interés”, comenta Rocío Ames, jefe de Esan Alumni Career Services.

“Los egresados buscan que la asistencia extraordinaria a la oficina sea con un propósito. Que sea una experiencia o un espacio para conectar con otras personas, encontrar un valor a su asistencia”, agrega Ames.

Ambas especialistas coincidieron en que la gran mayoría de perfiles de los egresados buscan conseguir trabajos a distancia o con un día limitado de asistencia a las oficinas. Los únicos que preferirían las labores completamente presenciales son aquellos que no tienen un espacio adecuado para realizar el trabajo remoto.

“Lima y en general las ciudades del Perú son complicadas con la movilidad. La flexibilidad, diría, es lo que solicita el 90% de perfiles jóvenes, salvo aquellas personas que no tienen ninguna comodidad para poder trabajar en sus casas”, explica Villegas.