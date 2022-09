¿Qué expectativas hay sobre el Perumin 35?

Son altísimas. Después de tres años nos volveremos a reunir en persona. El Perumin, desde su formación, ha sido una plataforma de encuentros entre los diversos actores de la sociedad. La agenda desarrollada es potentísima y tenemos por primera vez un país aliado, que es Australia.

—Hay ciertas similitudes con ese país en minería y comunidades.

Muy cierto. En primer lugar, es un país minero, ellos se definen así. Segundo, es un país desarrollado, con instituciones fuertes y con una interacción entre los miembros de su sociedad civil de alto nivel. Allá también hay lo que se conoce como pueblos originarios, pueblos aborígenes. Hay empresas e instituciones del Estado que trabajan de manera conjunta. Australia es un productor de tecnología y de servicios complejos, a lo cual también deberíamos apuntar como país.

—¿Cuánto se espera generar económicamente en esta edición?

Para Arequipa debemos generar un movimiento de alrededor de S/80 millones.

—Algunos puntos del programa incluyen el diálogo social, la sostenibilidad y el desarrollo de proyectos mineros. ¿Cuál es la importancia de estos aspectos para la minería actual y del futuro?

El caso del Perú es singular. Es el segundo productor de cobre del mundo y está en todos los rankings de producción de metales base, metales industriales y metales en general. Pero a su vez, presenta desafíos, como instituciones débiles y un entorno político bastante complejo que se ha agudizado mucho.

—La minería no atraviesa un buen año. El Banco Central de Reserva del Perú proyecta caídas en la inversión minera para 2022 y 2023. ¿En qué estado se encuentra el sector?

Es una contradicción. El mundo necesita más metales. El consumo mundial de cobre es de 25 millones de toneladas y para el 2030 se presume que serán 30 millones de toneladas. El 10% de ese consumo viene de vehículos eléctricos a batería. Sin embargo, el país no se está moviendo al ritmo de esa necesidad. Casualmente, es el momento histórico perfecto para que un país se suba a esta necesidad, pero no ocurre [en el Perú] por varios puntos: un entorno político con mucho ruido y no es un ambiente propicio para [los] inversionistas, entendiendo que la industria minera es de alto riesgo.

Cuando uno ve una operación minera da por sentada que la operación existe, pero está oculto todos los procesos que esa operación minera tuvo que tener o pasar para llegar a ser una operación, desde la incertidumbre de la exploración, la incertidumbre natural geológica, y en el Perú hay que agregar la incertidumbre social, la incertidumbre normativa, los desafíos de permisos. Y los desafíos internacionales: el acceso a capitales es difícil, el acceso a los mercados globales es difícil. El país quizás no visualiza, los gobernantes no están viendo eso y no están creando el ambiente necesario para que ese inversionista traiga ese dinero al país y siguiendo los grandes estándares de las grandes mineras internacionales, que por hoy son altísimos.

Estamos viendo operaciones ‘brownfield’ (alrededor de operaciones existentes), pero no estamos viendo un desarrollo ‘greenfield’ (donde no hay proyectos preexistentes), que generan los grandes proyectos que vamos a necesitar de acá a 10 años. La inversión en exploración en los últimos años el Perú ha caído constantemente.

—Una alerta reciente fue el anuncio de Newmont de posponer el proyecto Yanacocha Sulfuros hasta el 2024.

Se requiere mucha predictibilidad, porque las inversiones mineras, en primer lugar, son masivas, significan gastos de capital que otras industrias no van a tener.

—Sobre Gold Fields, ¿cómo se encuentra la operación en la mina Cerro Corona?

Hace tres años se anunció su extensión de vida, del 2023 al 2030, y estamos ejecutando ese plan de desarrollo. La mina produce alrededor de 250.00 onzas de oro. Nuestros gastos en general en el país se mantienen por el orden de los $220 millones en el país, de los cuales US$32 millones son gastados en el ámbito de influencia. Es una de las empresas, no solo en el Perú sino en el mundo, más agresivas en términos de gasto local. Tenemos programas de desarrollo de empresas locales, tenemos programas de certificación de empresas locales

—¿Tienen proyectos de expansión?

En Sudamérica estamos muy activos. Muy cerca en la tercera región de Chile, en Salares, tenemos el proyecto que se llama Salares Norte, es un proyecto aurífero, tiene oro y plata, pero es un proyecto de oro. Es un yacimiento de alza sulfuración, cuya expectativa de producción es [iniciar] para el próximo año. En promedio, los primeros 50 años va a producir por encima de la 500.000 onzas de oro. Es un gran yacimiento y los costos van a estar por debajo de las US$900 la onza. Es uno de los pocos yacimientos de ese costo a nivel mundial.

Y tenemos sinergias con Perú. Está muy cerca y debemos estar en producción la primera mitad del próximo año, un proyecto bandera. Tecnológicamente es uno de los más avanzados en el mundo. No va a usar presa de relaves, va a usar relaves secos, pesados, se apilan, no hay presa, no hay un dique. Dos, vamos a usar un centro de control remoto en Santiago. También va a tener una planta fotovoltaica, 18% de nuestra energía va a venir de una planta fotovoltaica a 4.500 metros de altura.

—Además de ello, ¿qué otras inversiones harán en Perú y en la región?

Estamos muy activos en actividades de exploración. Tenemos un pie en la región de Áncash con Chakana Resources. Chakana opera las exploraciones ahí. Y a su vez Gold Fields ha anunciado a nivel global una intención de compra de la empresa Yamana [Gold], así que estamos a la espera de ese proceso. Yamana es un gran operador en Sudamérica, tiene operaciones en Brasil, un proyecto y una operación en Argentina, [en] Chile tiene dos operaciones grandes.

—¿Cuándo se espera concretar esa compra?

Para fines de este año. Vamos a tener novedades. Ahí va a ser un cambio dramático en el ‘footprint’ de Gold Fields a nivel regional.