Impulso Perú

Plan no plantea soluciones

Desde Capeco explicaron que el Plan Impulso Perú presentado por el MEF, no plantea soluciones apropiadas para resolver los problemas críticos de la inversión pública.

“Las medidas son sensatas, el problema es que solo con un paquete de medidas y la voluntad del ministro no vamos a salir adelante. Hay temas que estánpor encima y, mientras no se enfoquen los objetivos, no se lograrán.”, señalaron.