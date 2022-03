Tras hacerse de casi el 100% del accionariado de Mapfre Vida, el Grupo Mapfre busca fusionar su compañía de riesgos generales con los de vida con el propósito de aprovechar las sinergias, a la vez de expandirse aprovechando el ‘know how’ de su casa matriz. Julian Trinchet, CEO de la aseguradora, brinda detalles de los siguientes pasos.

—Se hicieron de la totalidad de Mapfre Vida, ¿cuáles son las pretensiones del Grupo Mapfre con el Perú?

Todavía hay un porcentaje menor al 1% de accionistas minoritarios que nos acompañan, pero la compañía ha sido adquirida por Mapfre casi al 100%. El Perú es un país estratégico para el Grupo Mapfre y, en un momento en el que estamos en el Perú, la inversión de casi US$140 millones lo demuestra. Mapfre Perú es una compañía muy sólida, muy consolidada con una oferta global. Tiene una cultura empresarial de la que estoy aprendiendo y que, probablemente, les sirva al Grupo Mapfre en otras operaciones en el mundo.

—¿Cuál es el encargo que le han encomendado para Mapfre en los próximos 5 años?

En este momento, estamos elaborando un nuevo plan estratégico 3+3, con lo cual, más que para cinco años estamos trabajando para seis años. Te diría que, en este, hay una parte cuantitativa y otra cualitativa. En la parte cuantitativa nuestro objetivo es superar, dentro de esos seis años, los S/3.000 millones en primas emitidas. Perú sigue siendo la operación del Grupo que genera mayores primas en región Latam Sur de Mapfre, aportando S/2.371,4 millones en el 2021.

Al cierre del 2021, nuestra cartera de clientes personas creció en más del 30% frente al año anterior, superando el millón de clientes. Respecto a nuestros clientes empresas, crecimos en más del 6% superando las 84 mil compañías. Para este año, esperamos crecer en 14% de forma sostenible y rentable la operación sobre el cierre del ejercicio anterior, lo que supone llegar a tener una producción de S/2.708 millones.

—¿Cuáles son los objetivos cualitativos?

En la parte cualitativa, hay tres pilares básicos. Un pilar es continuar con la transformación digital, que involucra todos los procesos de automatización que nos permiten brindar una mejor experiencia a nuestros clientes. Por ejemplo, hoy en día [nuestros clientes] pueden comprar un seguro 100% online a través de nuestros e-commerce, gestionar sus pólizas a través de nuestro Portal, incluso reportar y hacer seguimiento a su siniestro desde nuestra APP.

Además, contamos con el apoyo de nuestra área corporativa, “Mapfre Open Innovation”, la cual nos permite llevarle la delantera al mercado con soluciones que ya han sido probadas en Europa y otros países y que en Perú aún no se han gozado.

—¿Cuáles son los otros dos pilares?

Otro pilar es seguir con el impulso de los datos, creemos que para una mejor atención al cliente es importante tener una buena gestión de su información. Nosotros ya nos hemos preparado y estamos explorando modelos de advanced analytics que nos permita mejorar la oferta de valor a nuestros clientes en miras de un mejor y más personalizado servicio. Por último, una pata no menos importante son las personas que trabajan para Mapfre, que está en nuestro ADN.

Aquí lo que queremos es desarrollar y retener al talento. Esto me ha pasado a mí, después de 29 años en el Grupo Mapfre me siento muy agradecido de la cantidad de oportunidades que me han dado en distintas posiciones, en distintos lugares, y el aprendizaje que eso conlleva. Ese ‘máster’ no existe en el mercado. Con todo esto, queremos tener una operación más automatizada e innovadora en el Perú.

—¿Cómo queda compuesta la operación de Mapfre Perú?

Tenemos tres compañías: Mapfre Perú, Mapfre Perú Vida y la EPS. Luego, hay una parte de la compañía no menos importante, que es la que denominamos negocios no aseguradores, como son los centros médicos. Parte de la puesta de salud está en los centros médicos, y luego está la parte de camposanto y funerarias.

—¿El año pasado a solo dos compañías les ha ido bien en el negocio de vehículos y una de ellas es la de ustedes, ¿por dónde va la estrategia?

Mapfre en su ADN es una compañía que tiene mucho conocimiento, mucho ‘know-how’ en el seguro de vehículos. Le estamos metiendo inteligencia, hemos creado un área de ‘market pricing’, estamos trabajando en muchas cosas, aprovechando sinergias que tiene el Grupo, pero sobre todo creo que ese bagaje que tiene Mapfre, en el mundo, nos viene muy bien. En el Perú, nos hemos enfocado en el vehículo de ocasión [segunda mano].

El 39% del mercado de vehículos en el Perú es de segunda mano. Nuestro ‘Net Promoter Score’ (NPS) [indicador de lealtad] muestra claramente que el servicio posventa de Mapfre es muy bueno, es el más alto del mercado.

—¿Ven oportunidad de aumentar su cuota de mercado en el negocio de vehículos?

El año pasado alcanzamos la segunda posición en el seguro vehicular y este sector lleva muchos años de competencia. He tenido la suerte de ser director de automóviles en Mapfre España. Este es un sector que está en permanente evolución. Se discute si, finalmente, va a ser un seguro de pago por uso. Hay un debate abierto. El seguro vehicular se está convirtiendo cada vez más en un seguro de movilidad, más que solo del propio auto, cubriendo las necesidades de desplazamiento de las personas, ya sea vayan en auto, scooter o bicicleta.

En el mediano plazo, hay un camino por recorrer importante y nuestra apuesta en este sector sigue siendo tener un crecimiento rentable. En Mapfre, hemos desarrollado desde antes de la pandemia, soluciones virtuales para todos nuestros procesos, desde la contratación hasta la atención de siniestros.

—También les ha ido bien en venta de seguros de salud, ¿cuál es su aspiración en este negocio?

La pandemia nos ha llevado a pensar de otra manera sobre la importancia de proteger nuestra salud y, en el Perú, lo hemos sufrido. Si antes hablábamos de lo cambiante que es el sector del automóvil, el sector de la salud en el ámbito mundial está en un proceso de renovación completa. La telemedicina se aceleró con la pandemia, pero ha llegado para quedarse. Nosotros fuimos, el año pasado, la primera aseguradora que lanzó en el Perú una clínica digital , en la que hemos visto cómo han crecido las atenciones exponencialmente.

—¿Qué es lo que se viene en este negocio?

Este es un segmento estratégico para Mapfre Perú y para el Grupo. Afortunadamente, Mapfre Perú, que es una compañía muy sólida, tiene una buena apuesta por salud, que en otros países del mundo no tenemos, con lo cual, lo que vamos a hacer es fortalecerla, mejorarla y optimizarla. En esa línea, nosotros queremos crecer en más centros médicos y ya tenemos en mente un proyecto para ampliar a un centro médico más. Lo que todavía no tengo es la fecha de cuándo lo vamos a abrir y en dónde.

—En los seguros de incendio y contra todo riesgo disminuyeron sus ventas el año pasado, ¿qué ha pasado?

Hay pólizas importantes que han pasado a emitirse en el 2022 por un tema de necesidad de los clientes , pero nosotros sí hemos crecido en clientes empresas. Por ejemplo, en el ramo de transporte, hemos crecido en más del 45%. Además, dentro de nuestro plan estratégico para los próximos 6 años está el foco en el cliente empresa.

—¿Cuál es la apuesta en el ramo de vida?

Para el Grupo Mapfre, en el ámbito mundial, la apuesta por el ramo de vida es importante. En el Perú nuestro negocio de vida es muy desarrollado y lo que tenemos que meterle ahora es otras capacidades e ir mejorando nuestra oferta para que los clientes nos vean como un socio, absolutamente fiable en vida. En vida, nosotros tenemos muchísimo negocio, pero en este año, pasó que nos hemos metido en la parte de inversión con el ‘unit linked’.

Hemos sido el primer ‘unit linked’ del Perú, lo hemos lanzado con un éxito estupendo. Hemos captado más de US$10 millones y estamos satisfechos con ello. Este es un seguro de prima única y lo vamos a sacar con prima periódica y aportes extraordinarios.

—¿Ahora que son dueños de casi la totalidad de Mapfre Vida, van a seguir manteniendo las dos empresas aseguradoras?

Una vez adquirida la compañía, el siguiente paso es fusionarlas por un tema de sinergias y para optimizar la operación, y en esa línea estamos trabajando. Creo que las vamos a fusionar durante este año, pero depende del regulador.

—¿Cuál es la situación del negocio de camposantos?

En Mapfre tenemos, actualmente, 5 camposantos operando en importantes ciudades del país: Lima, Piura, Ica, Chincha y Pisco. En nuestro plan de expansión está el iniciar operaciones en la ciudad de Chiclayo hacia la segunda mitad del año y en Arequipa e Iquitos en el 2023. Nuestra oferta de soluciones de sepelio se sustenta también con funerarias propias que operan bajo la marca Finisterre en Lima y 10 ciudades del País y además Agustín Merino en Lima. En los meses pico de la pandemia, el volumen de atenciones diarias en nuestros camposantos se cuadruplicó.

En este sector, acabamos de implementar una nueva flota híbrida más ecológica, es decir vehículos a gasolina y eléctricos, comprometidos con brindar un excelente servicio con respeto al medio ambiente. Para este año, estimamos alcanzar los S/61 millones en la línea de cementerios, que representa un importante 41% de crecimiento respecto al 2019, sustentado por nuestra mayor capacidad operativa, el crecimiento de nuestra operación en provincias y de las ventas de los productos de prevención.

—Por el lado de los microseguros, ¿cómo se puede expandir su oferta?

En primer lugar, en la parte de sostenibilidad, queremos devolver a la sociedad peruana parte de lo que nos da y nuestra apuesta es por un microseguro para una población muy vulnerable que lo necesita. Segundo, si hablamos de seguros de ‘tickets’ más pequeños, con la brecha de aseguramiento que hay en el país, no solo tienen que ser sencillos de entender, sino que tienen que responder a las necesidades de la población.

Además de las acciones que despliega Mapfre como parte de su estrategia de sostenibilidad, la Fundación Mapfre donó más de S/3,8 millones para proyectos extraordinarios en pandemia, además de los proyectos permanentes que realiza. Este apoyo permitió beneficiar a más de 7.500 personas en nutrición, salud, educación y reactivación económica. También, en diciembre de 2021 se donó una planta de oxígeno al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, lo que ha permitido la atención de miles de pacientes con COVID -19 durante la tercera ola en el Perú.