La tienda deportiva FitPoint, especializada en running, training y ‘trail running’ (carreras en montaña) acaba de abrir su primer local en el Perú este mes en el Jockey Plaza. La multimarca, de origen uruguayo, representa oficialmente a marcas Premium como Asics, su calzado más icónico, On (Suiza), Altra (Estados Unidos), Kappa, pero también se podrán encontrar a otros grandes como Adidas o Reebok.

Su llegada al país se da de la mano de Gretel Perú, compañía que opera y representa en el país a otras marcas como Crocs y Vans, con varios años en el mercado peruano. Julio Nakasato, gerente general de Marcas de Gretel Perú, comenta a Día1 que este año aspiran a abrir dos tiendas y otras dos durante el 2023. El ejecutivo asegura que la idea será posicionarse primer en Lima y en los próximos tres años ver posibilidades de llegar a Chiclayo, Arequipa y Trujillo.

Sin duda, el crecimiento de las actividades deportivas por parte de los peruanos como maratones, torneos y el creciente hábito de realizar deporte fueron algunas de las razones para que FitPoint- con tres grandes locales en Uruguay- viera en el Perú su potencial segundo mercado, tuvo que retrasar un año su ingreso al Perú, por los efectos de la pandemia. “Habíamos pensado abrir un año antes ”, recuerda Nakasato. Pero hoy en día ya se están reactivando las maratones y la gente ha vuelto a salir a correr e involucrarse en más actividades físicas. “El running crece año a año, lo vemos con mucho optimismo”, anota.

La tienda que abrió en Lima, en el Jockey Plaza, ha supuesto una inversión promedio de US$150 mil.

La primera tienda, ubicada en el Jockey Plaza, ha significado una inversión promedio de US$150 mil y calculan que las próximas tiendas también requieran un desembolso similar, dado que se buscarán ubicaciones, sobre todo, en centros comerciales, donde hay marcas competidoras y zonas de marcas deportivas. La segunda tienda, adelanta el ejecutivo, está planificada para abrir sus puertas entre julio y diciembre.

Una de las próximas tiendas que piensan inaugurar el próximo año estaría en Lima norte o Lima sur para que más gente conozca a sus marcas premium y especializadas en la capital. Vale precisar que FitPoint al ser una tienda multimarca Premium tiene un ticket promedio de S/359 por consumo y no tiene una estrategia agresiva de descuentos como sí sucede con otras tiendas multimarcas o de marcas deportivas presentes en el mercado.

A la par de esta nueva tienda, recién inaugurada en el Jockey Plaza, FitPoint está lanzando también su canal de e-commerce, a fin de llegar a otras ciudades y zonas de la capital donde hoy no tienen presencia física.

Impacto del alza de costos globales

Los efectos del cierre de los puertos en China por su confinamiento ante el rebrote del COVID-19, los altos costos de insumos de producción y sobrecostos de los fletes de transporte entre países ha golpeado también en la industria deportiva. Nakasato cuenta que esto ha significado un impacto fuerte para las marcas en general, en particular de enero a junio, directamente afectados por la producción china- de donde traían Asics- que cayó casi 40% en su producción. “Que haya menos productos nos ha afectado, ha habido cierta escasez de productos en marcas deportivas en esta primera mitad del año”, sostiene el ejecutivo a Día1. No obstante, confía que esto no sucederá en el segundo semestre.

“No se vislumbra inconvenientes similares, además las marcas han empezado a dejar de depender de la producción de Asia, optando por producción brasileña , con lo que se obtienen buenos beneficios por el costo de traslado y cercanía, tanto en Brasil y Argentina hay varias marcas deportivas”, explica. El impacto en la producción, anota, ha sido porque los pedidos en esta industria se hacen con casi un año previo. Es por esto que aunque tienen una gran variedad de modelos en sus marcas, más colores, más SKU (productos), la oferta es algo más limitada ahora y algunos modelos ya terminarán de llegar pronto.

¿Y los precios? El ejecutivo asegura que hubo un poco de incremento; no obstante, no habría sido tanto porque cuando se realizaron los pedidos de los productos, hace casi un año, las compras se hicieron con un tipo de cambio que subía pero había más estabilidad económica (en el primer semestre). Luego de eso el dólar se disparó.

Cada vez se incrementan las actividades físicas en nuestro país.

Aunque no se anima a dar una proyección de crecimiento o de nivel de ventas, Nakasato toma de referencia el desempeño de las marcas Crocs y Vans. Con la primera, las ventas han crecido en 40% y en Vans casi en 50% durante el año pasado, a pesar de que el 2021 no fue un año tan bueno por el confinamiento de febrero por la tercera ola de COVID-19. “El crecimiento comparable con estas marcas hace prever que creceremos bien este 2022, sobre todo en la segunda mitad del año, cuando llegarán más modelos”, estima.

Para el canal online, calcula que FitPoint pueda lograr que el 10% de sus ventas se realicen a través de su propio espacio de e-commerce. Y planea también que a partir de la primera mitad del 2023 sumarán nuevas marcas dentro de su distribución.