Ver al Real Madrid llegar a la final del mejor torneo internacional de clubes como lo es la UEFA Champions League, no es novedad. Pero que un equipo peruano lidere su grupo en un torneo internacional en el que está el actual líder del torneo argentino, Racing Club, y un equipo tradicional uruguayo como es River Plate, sin duda es para prestarle atención.

A inicios de año, Melgar colgaba en su web una entrevista que le hicieron a Marcelo Roffe, reconocido psicólogo deportivo con mucha experiencia en fútbol, en el que se conocía la apuesta que tenía el comando técnico por trabajar este aspecto en el equipo profesional. Néstor Lorenzo, director técnico del club arequipeño, ya había iniciado su labor el 2021 y para este año había considerado el apoyo de un especialista en un área clave para el alto rendimiento. Ya nos decía Gareca hace unos días atrás que al futbolista peruano no lo preparan mentalmente para el alto rendimiento. Este diagnóstico de nuestro fútbol ya lo habíamos escuchado antes, pero depende de los clubes hacer, o no hacer, algo al respecto.

Tal vez una de las decisiones más importantes en toda institución es la elección del Gerente General. En el caso del fútbol tan importante como la elección de un buen gerente es la elección de un buen entrenador. Pero no es posible lograrlo si no se tiene un plan estratégico deportivo como club que vaya más allá de la contratación de un técnico. Y claro está que no es posible que exista un plan en lo deportivo si no existe un plan estratégico de toda la institución.

Diera la impresión de que Melgar entendió que tan importante como el resultado deportivo es el resultado en lo no deportivo como las finanzas. Luego de su inclusión en un proceso concursal en el 2012, las administraciones han buscado darle orden en los diversos ámbitos del club y parece que lo han logrado. La salud a largo plazo de la institución dependía del equilibrio entre estos dos aspectos y dicha salud es la que permitiría que lleguen los resultados deportivos manteniéndose en los primeros lugares a nivel local y participando en torneos internacionales desde el 2015 hasta la fecha. Clubes de nivel internacional como el Real Madrid entendieron esta relación clave en la gestión de los mismos.

Al igual que el Real Madrid ante el Manchester City, Melgar le ganó a River Plate en Uruguay después de los 90 minutos y con un hombre menos. Pero el resultado institucional fuera de la cancha ya lo tenían ganado antes de empezar el partido.