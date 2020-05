En la última semana se han publicado una serie de medidas legales que establecen facilidades para la conectividad en este contexto de pandemia y cambios en la forma en que se brindarán los servicios que transitan por la Red Dorsal.

Virginia Nakagawa, viceministra de comunicaciones del MTC, explica en esta entrevista en qué consisten todas esas medidas publicadas y cuáles son los efectos que esperan conseguir con las mismas.

- El viernes pasado se publicó una norma que establece una liberación de espectro para paliar el alza en tráfico. ¿Cómo será el proceso?

Hemos trabajado con mucha fuerza sobre las medidas para soportar la conectividad digital. El tráfico se ha incrementado, las redes han respondido, pero se requiere más soporte basado en dos columnas. Una es la asignación temporal de espectro. Se usa en Estados Unidos, Irlanda o Panamá. El espectro es un bien público que se concursa. De forma excepcional se ha establecido que se usará sin costo ni canon por seis meses y prorrogable por seis meses más para luego ser devuelta. Podrán acceder [al espectro] empresas que ya están operando y el espectro no les alcanza.

- ¿El operador va y solicita el espectro que necesita?

A través de esta medida, temporal, [el operador] tiene que solicitar el espectro. Le pediremos unos requisitos. Veremos si tienen cierto grado de saturación, con criterios técnicos, y se evaluará darles el préstamo temporal del espectro. Esto viene apoyado con la otra columna: La compartición activa y roaming nacional.

Nuestros teléfonos están buscando constantemente conectarse a una red y mientras más antenas, mejor funcionamiento. (Foto: Getty Images)

- ¿Y cómo se define qué espectro le doy? En Panamá se tomó una porción de espectro, se dividió en cantidades iguales y se repartió de modo equitativo a a cada operador. ¿Han definido cuánto espectro le darán a los operadores?

Efectivamente se hará una normativa complementaria con los parámetros o lineamientos técnicos. Tenemos que hacer una mesa con los operadores para definir esos criterios, viendo la demanda, dónde se necesita, según eso se otorgará. Creo que son las operadoras las que saben donde necesitan espectro en su estructura de red. Estamos esperando que lleguen sus solicitudes. Atenderemos esos pedidos.

- ¿Se incluye algún tipo de obligación de conectividad gratuita?

Nosotros al asignar espectro, luego de la evaluación técnica y definir la zona, veremos la obligación de dar Internet a una entidad pública, del Minsa o Minedu, de forma gratuita. No queremos canon, sino dar conectividad.

- Con espectro se alivia el problema. Pero se necesita antenas, la falta de ellas genera saturación.

Es importante tener infraestructura. Esta pandemia es el mayor acelerador digital, pero no se podrá dar si es que no tenemos conectividad. Hay un déficit de 14 mil antenas, según nuestros cálculos. Recordemos a la población que estas no producen cáncer. Los límites máximos en el país no son superados, están muy por debajo de los límites permitidos: llegan a un 0,13%. Esa es la otra columna: el fast track.

- ¿En qué consiste la norma de fast track y compartición?

La compartición pasiva ha funcionado, está el ejemplo del acuerdo entre Entel y Telefónica. Ahora vamos a fomentar la compartición activa, para que de inmediato se pueda compartir no solo una torre sino las antenas. Usemos toda la infraestructura disponible. Eso da mayor cobertura, calidad y es un uso eficiente de los recursos.

- ¿Los operadores de telefonía móvil podrán firmar esos acuerdos para compartir antenas?

El Ministerio va a normar e invitamos a los demás operadores para que presenten sus contratos y sean aprobados de forma acelerada. No podemos detenernos. Donde haya un espacio, que se pongan todos. No podemos perder tiempo porque este virus no nos está dando descanso.

- ¿Y también habrá roaming?

Sí, también se incluye el roaming nacional. Cuando nos movemos de una ciudad a otra, a veces perdemos cobertura porque el operador no está. De lo que se trata es que se regulen los acuerdos de roaming nacional. Y si no funciona un operador en un pueblo, seguirás conectado porque se enlaza el equipo a otro operador. Ya se podrá regular y se aprobarán los acuerdos.

- ¿Esto también será temporal o permanente?

Lo del espectro es temporal. Solo seis meses y luego seis más, por única vez, de manera excepcional. La compartición y el roaming sí son permanentes.

- Este lunes publicaron otro grupo de normas relativas a las redes regionales y Azteca. ¿A qué se refieren?

Existe la necesidad de activar estos proyectos [de fibra óptica]. Las redes regionales tienen dos componentes: la red de transporte y la de acceso. La de transporte es la que conecta la Red Dorsal para que luego regrese al Estado [según lo indica el contrato]. La red de transporte de Ayacucho Huancavelica y Apurímac, regresan al Estado en junio. Y en el cuarto trimestre le toca a Cusco. Al regresar se hace concesión para determinar quién las mantendrá. Eso ahora lo haremos con un interventor, es ineficiente hacer un concurso ahora.

El objetivo del proyecto de Red Dorsal es llegar con servicios de Internet de alta velocidad a las comunidades rurales. La idea es que sea un soporte para la telefonía móvil.

- ¿Cómo así?

La Ley de contrataciones tiene la figura de interventor mientras se hace el concurso. Este será contratado por el Pronatel para que opere la red. Pero no solo opera sino que también prestará los servicios. Eso mientras el proceso está en Proinversion, lo que puede tomar como dos años. Este interventor también podrá prestar servicios de telecomunicaciones. De esta manera se asegura que los pobladores tengan acceso a los servicios.

- ¿Es poco viable hoy, en medio de la pandemia, un concurso de licitación?

De las normas que hemos estado sacando, hemos recibido comunicaciones del exterior que lo ven con agrado porque estamos tomando medidas correctas y rápido. Superado este momento se tiene que seguir con su programa de concursos.





"Se ha modificado la ley de Fitel para permitir a Pronatel que pueda tener las otras opciones de contratación como Gobierno a Gobierno u Obras por impuestos"

- ¿Ese interventor sale sin un contrato público, es decir, sin concurso?

Puede aplicarse vía abastecimiento. Antes se amarraba estos proyectos a solo dos opciones : Asociación Público-Privada (APP) y proyectos en activos. Como bien se informó ante el Congreso, la experiencia no fue buena con los proyectos en activos. Por eso se ha modificado la ley de Fitel para permitir a Pronatel que pueda tener las otras opciones de contratación como Gobierno a Gobierno u Obras por impuestos. Como obra pública, incluso. Arranca con nodos, gestiona terrenos y luego se concesiona el servicio por Proinversioón. Toda esa gama se activó para que puede hacerse todo tipo de contratos. Eso acelera proyectos. Por ejemplo, en Tumbes, Piura y Cajamarca podemos hacer la infraestructura por obra pública y el servicio a través de Proinversión; con ello se reduce el plazo en más de la mitad.

- ¿La nueva norma los autoriza a usar un interventor temporal?

Correcto. La vía expresa para llevar Internet a provincias ya está lista. Pero necesito a las empresas privadas para que conecten la última milla. Ese interventor les dará el acceso a esa vía expresa. Mira tú: interesante iniciativa fue la de IpT [Telefónica con la CAF, BID, Facebook] que ha cambiado 1.071 antenas de 2G, que es solo voz, a 4G. Esto beneficia a 10 mil localidades con 1,6 millones de pobladores. En el último año han dado un incremento de 54% en cambio de 2G a 4G y 73% solo en área rural. Un resultado altamente positivo.

- ¿Qué cambiará en la Red Dorsal? ¿Siguen evaluando la propuesta de Azteca?

Eso lo ve el viceministro de transporte, que informó ante el Congreso que la caducidad está ya definida. Lo que se está viendo es por cuál vía lo haremos. Creo que el Estado peruano ha demostrado un respeto a los contratos. Se cumplen. Se hizo una propuesta de adenda, se hizo consultoría, se ofreció abrir tráfico internacional. Pero el concesionario presentó una propuesta de disolución por mutuo acuerdo. Esto se está evaluando junto al MEF, Osiptel y la Contraloría. Si esta propuesta no es aceptada, nosotros iríamos por otras cláusulas que el contrato establece.

- ¿Qué otra opción se tiene?

El contrato tiene una cláusula que establece que el Estado puede hacer un procedimiento abierto que involucra audiencias, informes del regulador, se trata de una solución con participación de muchas entidades con un procedimiento transparente. El Estado va por mutuo acuerdo o por decisión unilateral, pero es un hecho de que la Red Dorsal regresa al Estado para poder plantear un nuevo modelo y volver a licitarla. Las dos opciones están en el contrato, se decidirá por una. Azteca puso un detalle de quiénes participan en la caducidad. En la unilateral, van otros.

- ¿Se sigue pagando a Azteca mientras eso se define?

No podemos interrumpirlo. El contrato establece un ajuste tarifario para abril del 2021 que eleva las tarifas y eso sería perjudicial para los usuarios. Eso no puede pasar. Lo que hemos hecho con el Decreto es atender el problema del acceso y aprovechamiento de la red pública. Está claro que a la larga el modelo va a cambiar. El Estado debe ir hacia donde no haya gente conectada.

Con Internet para Todos se han conectado diez mil poblaciones en la red 4G reemplazando la señal 2G. En la imagen una de las inauguraciones.

- ¿Qué propone la nueva norma publicada?

Se refiere a la Rednace, una red para transporte de entidades públicas. Hay un porcentaje de la Red Dorsal para uso exclusivo del Estado, de 0.9%. Lo que hemos hecho es dar facilidades para que las entidades públicas estén conectadas. Ellas contratan un operador privado, lo que nosotros [MTC] estamos haciendo es pagar el costo del transporte en la Red Dorsal para darle al hospital una mejor tarifa, así el operador solo le cobrará el costo del acceso en la zona. Es algo excepcional y temporal, durante la crisis. Además la caducidad ya va en camino.

-¿Todos estos cambios han replanteado y retrasado la agenda de trabajo? ¿Qué pasará con el reordenamiento de la banda 3,5 GHz, por ejemplo? ¿Y las licitaciones pendientes?

Los cronogramas se impactan. Probablemente se corran los plazos. Hemos estado trabajando en atender esta emergencia. Lo importante es mantener la conectividad. El Perú no puede detenerse. Los peruanos vamos a a salir de esto, seguro nos costará, pero saldremos. El sector telco tiene capacidad de reacción ante el entorno cambiante. Que esta sea una oportunidad para mejorar, para crecer, yo creo que podemos lograrlo.

__________________

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: se eleva a 72.059 casos confirmados por COVID-19 12/05/2020