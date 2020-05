La crisis sanitaria del coronavirus ha impactado a todos los sectores de consumo y las telecomunicaciones, como servicio básico, estuvieron dentro de las actividades que no podían ser interrumpidas. Pero eso no las eximió de verse afectadas económicamente.

Los operadores móviles informaron que evitar la suspensión de líneas por falta de pago era uno de los principales motivadores para que los usuarios se mantuvieran al día. En marzo y abril, dado que no se podían suspender las líneas, se elevó la morosidad.

Ante esto Osiptel ha dispuesto la opción de fraccionamiento de los meses impagos durante el Estado de Emergencia y a partir del 11 de mayo se podrá suspender líneas si no se han acogido al fraccionamiento.

¿Cómo se hace para re-financiar los recibos? ¿Se tiene que mantener el mismo plan o se puede migrar? ¿Todos los operadores ofrecen lo mismo? ¿Se tendrá que pagar una cuota del fraccionamiento y el recibo de consumo habitual? Para tratar de aliviar todas estas interrogantes les ofrecemos un resumen de lo que cada uno de los cuatro operadores con red móvil están ofreciendo a sus clientes.

Operador Tipo de fraccionamiento Plan móvil de emergencia Beneficiados hasta ahora Bitel cuotas de 3, 6 y 12 meses 19,9 800.000 Claro cuotas de 3, 6, 9 o hasta 12 dependiendo del plan 19,9 Entel 12 meses con opción a pre-pagar 19,9 Movistar en 6 o 12 cuotas más de 200.000

BITEL

- ¿A quiénes se está dando fraccionamiento?

Estaremos brindando fraccionamiento en cuotas de 3, 6 y 12 meses a todos nuestros clientes cuyos recibos vencieron en el período de la emergencia.

- ¿Hay varias formas de fraccionar los recibos?

Nuestra base es 50% clientes prepago y 50% Control. A todos los clientes se les permitirá el fraccionamiento una vez acabado el período de emergencia. No se ha hecho durante este período de tiempo en vista de que sabemos que los clientes no pueden pagar en estos momentos y si tienen un recibo retrasado no podrán tampoco pagar las cuotas. Queremos que estén tranquilos y no se preocupen por eso.

Los clientes que no paguen su recibo tendrán los beneficios del plan S/19,90, que incluye 1GB de Internet, llamadas y SMS ilimitados a todo destino nacional entre sus 30 contactos frecuentes y acceso gratis a Whatsapp y Line (1GB en alta velocidad al agotarse se puede seguir accediendo con una reducción de velocidad).

De esta forma nos aseguramos que los clientes se mantengan conectados. Durante los ciclos que reciban este paquete básico solo se pagara S/19,90 por esto.

En el caso de los clientes que paguen su recibo a tiempo podrán recibir el doble de datos de sus planes, por ejemplo, un cliente del plan Ichip + 29,9 recibiría 7 GB en vez de 3,5 GB, es decir, un bono del 100% de los datos de su plan.

- ¿Es posible saber cuántos clientes se han unido a este programa?

Más de 800 mil clientes se han visto beneficiados con el programa del paquete básico S/19,90.

Osiptel dispuso que no se puede interrumpir el servicio de telefonía ni de Internet mientras dura el Estado de emergencia.

CLARO

- ¿A quiénes se está dando fraccionamiento?

En Claro, hemos habilitado el fraccionamiento de deuda dirigido a nuestros usuarios que no hayan podido pagar su recibo en marzo de 2020 o durante el período de vigencia del Estado de Emergencia. Tendrán la posibilidad de fraccionarlo en cuotas sin intereses y se incluirá como un monto adicional en el recibo de los siguientes meses.

Los clientes que pueden acceder al fraccionamiento deben cumplir con los siguientes requisitos:

● Personas naturales o personas con RUC 10.

● Clientes con servicio postpago residencial móvil o fijo (1 play, 2 play o 3 play) y que tengan una deuda vencida de pago de entre S/ 30 y S/ 200.

● Quienes no hayan tenido suspensión de servicio por morosidad dentro de los 3 meses previos al inicio del Estado de Emergencia Nacional.

- ¿Hay varias formas de fraccionar los recibos?

Todos los clientes postpago móvil (residencial) cualquiera sea el plan o los de servicio fijo (1 play, 2 play o 3 play) podrán fraccionar su recibo vencido teniendo la opción de elegir el número de cuotas conforme a los siguientes rangos:

● Deuda de entre S/ 30 y S/ 100 podrán fraccionar en 3 o 6 cuota.

● Deuda de entre S/100 y S/200 podrán fraccionar en 3, 6, 9 o 12 cuotas; sin embargo, nuestra recomendación es hacerlo en el menor número de cuotas.

Las cuotas tendrán periodicidad mensual, serán iguales y no comprenderán intereses, cargos por reconexión ni ningún otro concepto adicional.

Para solicitar el fraccionamiento de deuda, el cliente deberá solicitarlo desde el App Mi Claro.

- ¿Qué nuevos planes se han diseñado para esos grupos?

En Claro estamos comprometidos con mantener conectados a todos los peruanos que necesitan trabajar de manera remota, estudiar a distancia, estar informados y permanecer comunicados con sus familias. Por ello es importante indicar que los clientes que no estén en posibilidades de pagar durante el período de Emergencia Nacional, pasarán a un estado excepcional que reemplaza temporalmente el “estado de suspensión”, garantizando la continuidad del servicio con prestaciones reducidas a cambio de una contraprestación también reducida. El “Servicio de Emergencia” es la modalidad a la que pasará el plan Postpago o paquete fijo de nuestros clientes en caso mantengan uno o más recibos vencidos. De esta manera, podrán seguir accediendo a su servicio y no quedarse sin comunicación, bajo las siguientes condiciones:

1) Servicio de Emergencia Móvil Postpago: incluye 2 GB de Internet, 600 minutos en llamadas nacionales y SMS ilimitado a cambio de una contraprestación mensual reducida de S/ 19,90. El contenido no es acumulable, puede ser usado solo en territorio nacional y durante su vigencia no permitirá el uso de bonos o beneficios promocionales, ni la generación de consumos adicionales ni la activación de recargas, ni el acceso al servicio de Llamadas por Cobrar o Transferencia de Saldo.

2) Para servicios fijos incluye velocidad de 2 Mbps en Internet, TV con canales nacionales y 100 minutos nacionales y minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú a cambio de una contraprestación mensual reducida. Si el cliente cuenta con servicio Claro Hogar 1 Play (internet o Tv Básica) pagará S/ 39; en caso tenga Claro Hogar 2 Play (Internet + TV ó Internet + Telefonía) el monto será de S/ 49; y en el caso de contar con Claro Hogar 3 Play (Internet + TV + Telefonía) el costo será de S/ 59. El contenido no es acumulable y durante su vigencia no permitirá la contratación de servicios adicionales ni el acceso a la Revista 15 Minutos ni el uso de bonos o beneficios promocionales.

“Es Importante recalcar que en ningún caso Claro estará realizando suspensión (corte) de servicios por falta de pago mientras dure el estado de emergencia, lo que sí está ocurriendo es que al cliente con deuda vencida, que no paga o no realiza un fraccionamiento a pesar de las comunicaciones enviadas (vía email, SMS), se le está pasando al “Servicio de Emergencia”, con el cual seguirá comunicado pero con prestaciones reducidas”, acotó Orlando Medina, director de Operaciones de Claro Perú.

ENTEL

- ¿A quiénes se está dando fraccionamiento?

A todos los clientes que hayan estado el día en sus pagos previamente a la crisis y el inicio del Estado de emergencia.

- ¿Hay varias formas de fraccionar los recibos?

Sólo una y es el fraccionamiento a 12 meses con opción a pre-pagar.

- ¿Qué nuevos planes se han diseñado para esos grupos?

Sólo hemos diseñado un plan acotado para quienes no pueden cumplir con sus compromisos de pago. El objetivo de este plan es que los usuarios se puedan mantener conectados a correos, redes sociales, etc. además de hacer llamadas pero con ciertas restricciones en velocidad y/o en cantidad de datos, así como en minutos de telefonía.

Este sería el plan en características y precio mensual:

Móvil – Personas / Empresas

• 1GB por 1,2Mbps, y luego del giga ilimitado (64kbps).

• Video restringido Facebook / Instagram.

• 600 minutos de telefonía.

• SMS ilimitado.

• Precio S/. 19,90.

• En el caso de los clientes Empresa, se excluye sectores de salud, educación y el resto de entidades públicas. Ellos cuentan con sus planes regulares.

Hogar – Personas

• Bajada 2MB/Subida 256.

• Fair use: 100GB.

• Facebook /Instagram con velocidad limitada.

• Precio: S/49 y Dúo S/59.

-¿Es posible saber cuántos clientes se han unido a este programa?

No tenemos la cifra actualizada pero son todos los clientes con pagos sin cumplir. Ellos volverán a sus planes regulares posteriormente a la regularización de sus pagos.

Es importante resaltar que tenemos un reto enorme como sector, dado que somos un servicio esencial con costos operativos diarios a nivel nacional, pero con problemas de recaudación y generación de ingresos que han sido ocasionados por la prohibición de suspensión por falta de pagos y el impedimento a vender líneas nuevas. Es urgente revisar el procedimiento de biometría que requiere contacto para dar paso a mecanismos de identificación alternativos y así poder atender la demanda de conectividad de la población.

MOVISTAR

- ¿A quiénes se está dando fraccionamiento?

En Movistar estamos trabajando según lo dispuesto por OSIPTEL y el Gobierno. De este modo, desde el 12 de abril pusimos a disposición de nuestros clientes una plataforma a través de la app Mi Movistar, que les permite realizar el fraccionamiento del pago de su deuda por los recibos de marzo y abril en 6 o 12 cuotas.

El fraccionamiento está pensado en aquellas personas que estén pasando por dificultades económicas o en situación vulnerable y no comprende intereses, moras o algún otro tipo de penalidad. Sin embargo, es importante hacer un llamado a los ciudadanos que, estén en las posibilidades de hacerlo, paguen sus servicios para que de esta manera no se vea más afectado económicamente el país y que no se rompa la cadena de pagos en el sector.

- ¿Hay varias formas de fraccionar los recibos?

La plataforma que implementamos, en la app Mi Movistar, permite a los clientes realizar el fraccionamiento del pago de su deuda a marzo y abril de 2020, en 6 o 12 cuotas. A la fecha, los clientes que tengan una deuda menor a S/ 200 podrán fraccionar sus recibos en 6 cuotas, sin intereses ni cargos adicionales, y las deudas de entre S/ 200.00 y S/ 500.00, en 6 o 12 cuotas, sin intereses ni cargos adicionales.

A partir del 16 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, el fraccionamiento estará disponible solo para clientes que tengan deudas entre S/ 200.00 y S/ 500.00, quienes podrán fraccionar en 6 o 12 cuotas.

- ¿Qué nuevos planes se han diseñado para esos clientes?

El fraccionamiento se realiza sobre la deuda total acumulada en los recibos de marzo y/o abril, a elección del cliente y conforme a las condiciones establecidas. Cada una de las cuotas de fraccionamiento se incluirá en el recibo que corresponda al servicio fraccionado, el cual será adicional a los cargos fijos regulares que correspondan a los servicios contratados.

- ¿Cuántos clientes se han unido a este programa o que tanta acogida está teniendo?

Al momento, son más de 200 mil clientes quienes han realizado el fraccionamiento de sus pagos.

------------------------

