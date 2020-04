Esta semana es decisiva para determinar si se amplía o no la cuarentena. En una eventual vuelta a las actividades cotidianas, “el futuro es aprender a vivir separados”, manifestó el ministro de Salud, Víctor Zamora, en una entrevista publicada el último domingo en un medio local.

En un contexto de propagación del COVID-19, una gran mayoría de personas parece haber asimilado lo expresado por Zamora. Según reveló la última encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos, cuando termine la cuarentena el 99% de los ciudadanos continuará manteniendo la distancia social mientras no exista una vacuna contra el virus.

Asimismo, el 99% seguirá usando mascarilla al salir de casa. Por otro lado, el 93% de encuestados afirma que asistirá solo a lugares que estén muy limpios.

Estos factores serán determinantes para la decisión de compra de los consumidores. No obstante, vale marcar diferencias entre el querer y el poder.

“Probablemente la gente quiera portarse bien, pero al llegar ese momento se va a dar cuenta de que mantener la distancia, ir a lugares solamente muy limpios, etcétera, tiene también más costos”, comenta Manuel Barrón, docente del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP).

El experto explica que estos costos no solo se reflejan en términos monetarios, sino también en cuanto a esfuerzo. “¿Qué pasa si los locales que están cerca de mi casa o a mi centro de trabajo no son muy limpios? Poco a poco, me puedo ir cansando de buscar los lugares más limpios y, a la larga, terminaremos en lugares que no cumplen estas expectativas que nosotros nos habíamos planteado al principio”, manifiesta Barrón.

DESAFÍO

Ante este panorama, se observa el planteamiento de nuevas demandas para las empresas en los distintos sectores económicos. Ello teniendo en cuenta que, mientras no exista una vacuna, el 96% de los entrevistados indica que procurará salir lo menos posible de casa y el 97% que evitará las aglomeraciones.

Sobre esto, Milagros Avendaño, gerenta general de Apoyo Comunicación, opina que existen distintos aspectos que las empresas deberán fortalecer, como la visibilización y los lazos de confianza que se crean con los consumidores.

“Uno de los esfuerzos que van a tener que hacer las marcas es tratar de visibilizar todos sus protocolos de limpieza. Es como poner un sello de limpieza”, expresa.

Teniendo ello en cuenta, enfatiza que además será importante trabajar en el canal digital. “Ahora empezamos a ver cómo hay muchas marcas chiquitas que han comenzado a trabajar en el desarrollo de opciones para poder hacer compras en línea”, afirma. La especialista agrega que, además de crear una página web, esto puede ser posible a través de plataformas de mensajería como WhatsApp.

Por su parte, Jorge Trujillo, profesor de Márketing de la UP, considera que es importante tomar en cuenta el sector en el que operará un negocio, ya que, además de existir nuevas demandas por atender, también se podrían generar nuevos competidores. “Ni el mercado ni la industria van a ser iguales”, comenta.

Finalmente, sugiere a las marcas que acepten que debe existir una transformación, además de reconocer nuevamente a sus clientes. “Si eres una de las marcas que se trató de aprovechar de la situación, vas a tener puntos en contra”, concluye.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

