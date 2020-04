En un contexto de cuarentena decretado por el Gobierno para evitar el brote del coronavirus, el 42% de los peruanos señaló que se han quedado sin trabajo o no están percibiendo ingresos por lo que era su trabajo, según reveló la encuesta nacional urbana de El Comercio-Ipsos de abril.

La incidencia es mayor en los niveles socioeconómicos (NSE) D/E, con un 47%, y en el C, que registró un 43%. En tanto, en el NSE A solo el 21% pasa por esta situación. En esta línea, también se recogió que solo el 14% labora por teletrabajo.

Asimismo, el 3% respondió que sale a trabajar porque lo necesita, pese a que no está formalmente autorizado [ver infografía].

Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, explicó que gran parte de los empleos de trabajadores independientes e informales se redujeron a cero ipso facto.

En este grupo, por ejemplo, se encuentran conductores de taxi y repartidores por aplicativos, así como ambulantes que perciben sus ingresos en el día a día.

“Han visto su flujo de ingresos convertirse a cero”, indicó.

Ñopo comentó que este conjunto de empleo se reactivaría en línea con la economía. Por lo contrario, indicó que la mayor preocupación debería estar en el grupo de dependientes desempleados, dado que su proceso de reinserción es más complejo.

Encuesta El Comercio|Ipsos. (Elaboración: Raúl Rodríguez)

En este marco, un 23% de la población considera que, en la actualidad, el desempleo es uno de los tres principales problemas del país. Un 10% sostiene que este es el que le afecta más.

Cabe mencionar, además, que esta situación se registra en paralelo a que el 88% de los peruanos estima que la libre circulación y reunión de personas a cualquier hora y lugar tomará por lo menos tres meses. Más aún, el 34% de los encuestados espera que este escenario se concrete en más de 12 meses.

La encuesta de marzo señalaba que el 38% avizoraba que este panorama ocurriera en “un par de meses”, mientras que solo el 15% estimaba que se diera en “más de tres meses”.

INGRESOS AFECTADOS

La encuesta también arrojó que para el 89% de los encuestados uno de los problemas que ha enfrentado en su hogar durante la cuarentena es la reducción de sus ingresos.

La mayor incidencia se registra en la zona sur (95%). Mientras que por NSE, se reveló que en el D/E se incrementa a 96%.

Aún más, el 86% se encuentra, al menos, “preocupado” porque su situación económica se complique en los próximos meses. El 56% del grupo que está “muy preocupado” pertenece al segmento D/E.

Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, expuso que una inmovilización obligatoria perjudica en mayor grado a los grupos económicos más vulnerables. Esto porque perciben ingresos diarios y su capacidad de ahorro es limitada.

“Un mes y medio de cuarentena es bastante restrictivo y los pone al límite [de su capacidad económica]. Los pocos ahorros que en caso tengan ya no alcanzan y hay algunos que no están en padrones y no pueden percibir los bonos”, remarcó.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

____________________________________________

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra ofreció balance de camas UCI usadas en el país